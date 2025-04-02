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Физика

Ускорение свободного падения

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7 мин. чтения

Магомедова Патимат

Молодой и энергичный учитель математики, которая превращает сложные уравнения и теоремы в увлекательные головоломки. Для неё физика — это не просто цифры и формулы, а настоящий мир, полный загадок и открытий. Она верит, что каждый может полюбить физику, если найти к ней правильный подход

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Ускорение свободного падения — это величина, характеризующая быстроту изменения скорости свободного падающего тела. Под свободным падением понимается движение тела в вакууме только под воздействием силы тяготения. В физике такое ускорение называют гравитационным ускорением свободного падения.

Сила тяготения

В нашем мире все тела, обладающие массой, взаимно притягиваются. Эта сила притяжения называется силой тяготения, или силой гравитации. Чем массивнее объект, и чем меньше расстояние между взаимодействующими телами, тем больше сила притяжения.

Закон всемирного тяготения был сформулирован английским ученым Исааком Ньютоном около 1666 года, а опубликован в 1687 году. Этот закон гласит: любые тела притягиваются друг к другу с силой, которая прямо пропорциональна произведению масс этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Сила тяготения рассчитывается по формуле:

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где:

  • F — сила тяготения;
  • m1 и m2 — массы взаимодействующих тел;
  • r — расстояние между телами;
  • G 6,67 · 10−11м3 · кг−1 · с−2 — гравитационная постоянная.

Например, два человека массой по 60 кг каждый, находящиеся на расстоянии 1 м друг от друга, будут притягиваться с силой, равной:

F =6,67 · 10−11 · 60 · 60 / 12 = 24012 · 10−11 Н, то есть около 240 наноньютонов. Это чрезвычайно малая величина. Так, находящийся на Земле человек массой 60 кг притягивается к Луне (масса Луны 7,35 · 1022 кг, расстояние до Луны 3,84 · 108 м) с силой 6,67 · 10−11 · 7,35 · 1022 · 60 / (3,84 · 108 )2 = 199,48· 10-5 Н. Это значит, сила гравитационного притяжения находящегося на Земле человека к Луне почти в 6933 раз больше, чем притяжение двух людей друг к другу. Поэтому такие силы заметить просто невозможно.

Согласно закону всемирного тяготения, между Землей и любым объектом, обладающим массой, возникает сила тяготения (сила гравитации). Такую силу принято называть силой тяжести. То есть, сила тяжести представляет собой частный случай силы тяготения.

Ускорение свободного падения

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Сила тяжести действует на все, обладающие массой тела. Поэтому, если тело свободно (нет ни опоры, ни подвеса, ни каких-либо других сил), то под воздействием силы тяжести оно будет двигаться с некоторым ускорением а, согласно второму закону Ньютона. Следовательно, получаем уравнение:

ma = G· M · m / R2,

где:

M — масса Земли, m — масса тела, R — радиус Земли.

Из этого уравнения мы можем найти ускорение, с которым будет двигаться свободное тело под воздействием силы тяжести:

a = (G· M · m / R2) / m;

a = G· M / R2

Это и есть ускорение свободного падения (ускорение силы тяжести). Традиционно оно обозначается буквой g (первая буква латинского слова gravitas, что означает «гравитация»), которую принято произносить как «же» (латинское название буквы).

Таким образом, получаем следующую формулу для ускорения свободного падения:

g = G· M / R2

Из этой формулы видно, что g зависит от массы планеты и расстояния до ее центра, но не зависит от массы падающего тела. Это значит, что под действием силы тяготения все тела двигались бы с одинаковым ускорением, если бы не было сопротивления воздуха. В вакууме почти невесомое перышко и тяжелая гиря падают на Землю с одинаковым ускорением.

У поверхности Земли g имеет приблизительное значение 9,80665 м/с2. При решении школьных задач его разрешается округлять до 9,8 м/с2 и даже до 10 м/с2.

Ускорение свободного падения на разных планетах

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Любая планета или звезда создает вокруг себя гравитационное поле, для которого можно рассчитать ускорение свободного падения. Для этого нужно знать массу планеты (звезды) и ее радиус.

Масса (кг)

Радиус (м)

Ускорение свободного падения (м/с2)

Земля

5,97 · 1024

6,37 · 106

9,8 (g)

Луна

7,35 · 1022

1,74 · 106

1,617 (0,165 g)

Марс

6,43 · 1023

3,38· 106

3,7 (0,394 g)

Венера

4,88 · 1024

6,1 · 106

8,88 (0,906 g)

Юпитер

1,9 · 1027

7,13 · 107

24,79 (2,528 g)

Сатурн

5,69 · 1026

6,04 · 107

10,44 (1,065 g)

Солнце

1,9885 · 1030

6,957 · 108

273,1 (27,85 g)

PSR B1257+12 (звезда в созвездии Девы)

2,985 · 1030

1,39 · 104

1,02 · 1012 (1,04 · 1011 g)

Кому верить

В формуле для вычисления ускорения свободного падения (g = G· M / R2) расстояние между телом и центром планеты находится в знаменателе. Это значит, что g должно убывать с высотой. Почему же мы, решая школьные задачи, пренебрегаем этим изменением и считаем, что g = 9,8 м/с2 как у поверхности Земли, так и на высоте, например, 10 км?

Ответ на этот вопрос довольно очевиден. В пределах нескольких километров изменение значения g столь ничтожно, что им можно пренебречь. Такое пренебрежение существенно упрощает расчеты.

Для примера вычислим, какое значение имеет g на верхней точке Бурдж-Халифа. Высота этого самого высокого в мире сооружения составляет h = 829,8 м. Подставляем это значение в формулу:

gh = G· M / (R + h)2 = 6,67 · 10−11· 5,9722 · 1024 / (6,375433 · 106 + 829,8)2

gh =9,79778 м/с2

Получается, что gh составляет 0,99977 g. Таким изменением можно пренебречь.

На МКС (высота орбиты 418,2 км) ускорение свободного падения будет равно 8,63 м/с2 (или 0,88 g).

При решении задач действует следующее правило: если нет дополнительных указаний, то считается, что g = 9,8 м/с2. В тестовых и экзаменационных задачах обычно разрешается использовать g = 10 м/с2.

Ускорение свободного падения на Земле в разных местах

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На самом деле в разных местах Земли g немного отличаются друг от друга. Это обусловлено тем, что планета имеет форму не идеального шара, а геоида (сплюснутого шара). Полярный радиус Земли составляет 6356,8 км, а экваториальный — 6378,1 км. Разница между этими значениями больше 21 км. Это оказывает небольшое, но все же заметное влияние на значение g:

  • Максимальное значение g = 9,8337 м/с2 — примерно в 100 км от Северного полюса;
  • Минимальное значение g = 9,7639 м/с2 — на вершине горы Уаскаран в Перу.

На величину g влияет и тот факт, что Земля не является материальной точкой. В тех местах, где в толще земной коры находятся залежи тяжелых полезных ископаемых, значение g будет немного больше расчетного, а рядом с пустотами или скоплениями нефти — немного меньше. Геологи используют для определения g инструменты, способные измерять ускорение свободного падения с точностью до миллионной доли. Этот метод называется гравиметрической разведкой. С его помощью были обнаружены богатые запасы нефти в Западной Сибири.

Заключение

Ускорение свободного падения — это очень важная физическая величина. Умение с большой точностью определять ее значение необходимо для планирования запусков космических аппаратов, выполнения инженерных расчетов, разведки полезных ископаемых, исследования свойств звезд и других космических объектов.

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Магомедова Патимат

Молодой и энергичный учитель математики, которая превращает сложные уравнения и теоремы в увлекательные головоломки. Для неё физика — это не просто цифры и формулы, а настоящий мир, полный загадок и открытий. Она верит, что каждый может полюбить физику, если найти к ней правильный подход

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