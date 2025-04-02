Ускорение свободного падения — это величина, характеризующая быстроту изменения скорости свободного падающего тела. Под свободным падением понимается движение тела в вакууме только под воздействием силы тяготения. В физике такое ускорение называют гравитационным ускорением свободного падения.

Сила тяготения

В нашем мире все тела, обладающие массой, взаимно притягиваются. Эта сила притяжения называется силой тяготения, или силой гравитации. Чем массивнее объект, и чем меньше расстояние между взаимодействующими телами, тем больше сила притяжения.

Закон всемирного тяготения был сформулирован английским ученым Исааком Ньютоном около 1666 года, а опубликован в 1687 году. Этот закон гласит: любые тела притягиваются друг к другу с силой, которая прямо пропорциональна произведению масс этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Сила тяготения рассчитывается по формуле: