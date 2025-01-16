Содержание
Условные предложения — одна из наиболее употребительных и важных грамматических конструкций любого языка. С их помощью выражаются предположения, последствия различных действий, описываются гипотетические ситуации. Без них невозможно объяснить причинно-следственные связи повседневных событий.
В английском языке условные предложения (English Conditionals) обязательно содержат союзы if или unless. Для выражения различных связей между причиной и следствием, а также степени реальности выполнения условия, используется четыре типа конструкций.
Что такое условное предложение в английском языке
Условное предложение состоит из двух частей, одна из которых выражает условие, а другая — действие, зависящее от этого условия.
Условные предложения описывают логические связи и помогают рассуждать о возможных исходах различных ситуаций.
- В повседневной речи — выражают гипотетические или несуществующие условия.
If I had known, I would have come. (Если бы я знал, то я бы пришел.) If it rains, we won't go for a walk. (Если будет дождь, то гулять мы не пойдем.)
- В технических и научных текстах — описывают причины и следствия.
If the pressure increases, the boiling point also increases. (Если давление повышается, то температура кипения также увеличивается.)
- В художественной литературе — используются для создания образов и обсуждений.
If she had not had a strong personality, she would not have been able to overcome the trials that befell her. (Если бы она не обладала сильным характером, то она бы не смогла преодолеть те испытания, которые выпали на ее долю.)
- В деловой переписке — описывают условия соглашений и договоров.
If we reach an agreement, we will begin to cooperate. (Если мы достигнем соглашения, мы приступим к сотрудничеству.)
- В обучении — необходимы для объяснения связей между фактами, действиями.
If a body moves rectilinearly and at a constant speed, then its acceleration is zero. (Если тело движется прямолинейно и с постоянной скоростью, то его ускорение равно нулю.)
Этот тип предложений обязательно содержит два части: if-clause (придаточная часть предложения, содержащая возможную ситуацию) и main clause (главное предложение, описывающее последствия). Интересно заметить, что if-clause в живом языке несколько напоминает использование конструкции «the if» в языках программирования.
Часть, содержащая условия (if-clause) может стоять как на первом месте, так и на втором.
If it rains during the day, we won’t water the flowerbed in the evening. — Если днем пойдет дождь, то вечером клумбу мы поливать не будем.
We will not water the flower bed in the evening if it rains during the day. — Мы не будем поливать клумбу вечером, если днем пойдет дождь.
По правилам английского языка, если придаточная часть предложения if-clause стоит в начале, то она обязательно отделяется запятой от main clause. Но если придаточная часть предложения if-clause стоит в конце, то запятая не ставится.
Типы условных предложений в английском
В английском языке существует 4 основных типа условных предложений:
- Zero Conditional (нулевой);
- First Conditional (первый);
- Second Conditional (второй);
- Third Conditional (третий).
Второй и третий типы нередко смешиваются. Тогда получается Mixed Conditional.
Нужный тип условного предложения выбирается в зависимости от реальности (возможности осуществления) условия и времени действия. Например, если if-clause содержит реалистичное условие, которое может или не может осуществиться, а main clause представляет собой следствие выполнения или невыполнения условия, то в данном случае используются времена группы Simple. Приведем несколько наглядных примеров.
If she gets her dress dirty now, she won't be able to wear it to the party. — Если она испачкает платье сейчас, то не сможет надеть его на праздник.
If she eats the whole chocolate bar, she will get a stomach ache. — Если она съест всю шоколадку, то у нее заболит живот.
Если в придаточной части речь идет о фантастических или маловероятных событиях, то нужно использовать сослагательное наклонение.
If I were a millionaire, I would buy a botanical garden. — Если бы я был миллионером, я бы купил ботанический сад.
Теперь рассмотрим правила построения условных предложений в английском языке подробнее.
Нулевой тип условных предложений (Zero Conditional)
Этот тип характеризуется самой простой конструкцией. Его структуру удобно представить в виде таблицы.
|
If + Present Simple
|
Present Simple
|
Реальное событие, которое может произойти или не произойти.
|
Событие, которое обязательно произойдет.
If a substance dissolves in water, then it is soluble. — Если вещество растворяется в воде, то оно является растворимым.
A substance is called soluble if it dissolves in water. — Вещество называется растворимым, если оно растворяется в воде.
Условные предложения Zero Conditional обычно используется для описания ситуаций, когда конкретное событие приводит к наступлению некоторого реального действия. Как правило, ссылка делается на общую истину. При этом глаголы как в независимом, так и в зависимом придаточном предложении ставятся в форму Present Simple.
Примеры Conditional Sentences
If you read in the dark, your eyes get tired quickly. — Если читать в темноте, то глаза быстро устают.
If you have any questions, please ask me. — Если у вас есть вопросы, то задавайте их мне.
If we need to buy groceries, we go to the store. — Если нужно купить продукты, мы идем в магазин.
If the volume of a gas increases at a constant temperature, its pressure decreases. — Если при постоянной температуре объем газа увеличивается, то его давление уменьшается.
If you increase the temperature of substances, the rate of chemical reaction increases. — Если увеличивать температуру веществ, то скорость химической реакции возрастает.
If you mix an acid and an alkali, a neutralization reaction occurs. — Если смешать кислоту и щелочь, произойдет реакция нейтрализации.
Тип условных предложений Zero Conditional используется, если необходимо дать указание или инструкцию. При этом if-clause ставится во вторую часть предложения, а в main clause используется повелительное наклонение глагола.
Restart your computer if it freezes. — Перезагрузите компьютер, если он зависает.
Wash your clothes if they are dirty. — Постирай одежду, если она грязная.
Первый тип условных предложений (First Conditional)
Схема первого типа условных предложений (First Conditional) выглядит следующим образом:
|
If + Present Simple
|
Future Simple
can + V
must + V
повелительное наклонение
|
Условие (событие может произойти или не произойти).
|
Событие, которое обязательно произойдет, если будет выполнено условие.
Следует подчеркнуть, что в if-clause обязательно используется простое настоящее время (Present Simple). В независимом придаточном Zero Conditional — простое будущее (Future Simple). При этом main clause описывает результат, который с наибольшей вероятностью произойдет в будущем, если выполнится условие.
Следующие примеры наглядно демонстрируют применение First Conditional.
Примеры с First Conditional
If you spill this secret, I'll never trust you again. — Если ты выдашь этот секрет, я никогда больше не буду тебе доверять.
If I finish sewing this dress by Saturday, I will wear it on Sunday. — Если я закончу шить это платье к субботе, то я надену его в воскресенье.
If you get enough sleep, you will feel better. — Если ты выспишься, то ты будешь чувствовать себя лучше.
If I lower the prices, there will be no benefit. — Если я снижу цены, то не будет никакой выгоды.
If we get a cat, we'll also have to buy a litter box. — Если мы заведем кота, то придется покупать еще и лоток.
If we break this vase, we will have to pay for it. — Если мы разобьем эту вазу, мы должны будем за нее заплатить.
If we don't spend all the money on the sale, we can take a taxi. — Если мы не потратим все деньги на распродаже, то мы сможем взять такси.
He can ask me for money if he doesn't have enough for a ticket. — Он может попросить у меня денег, если ему не хватит на билет.
Нулевой (Zero Conditional) и первый типы весьма похожи друг на друга, но сделать правильный выбор между ними несложно. Zero Conditional используется для описания жесткой причинно-следственной связи. Событие, о котором говорится в главном придаточном, произойдет обязательно. First Conditional сообщает о событии, которое, вероятнее всего, произойдет, если будет выполнено условие.
|
Zero Conditional
|
First Conditional
|
If I’m tired, I go to bed early. — Если я устаю, то рано ложусь спать.
(Так происходит всегда, когда я устаю.)
|
If I get tired, I'll go to bed early. — Если я устану, то лягу спать рано.
(Я лягу спать рано только в том случае, если устану.)
Кроме if, в конструкциях First Conditional часто используется unless.
Unless you hurry up, you'll be late for the concert. — Если вы не поторопитесь, вы опоздаете на концерт.
I will continue reading this book unless I find something more interesting. — Я продолжу читать эту книгу, если только не найду что-нибудь поинтереснее.
Второй тип условных предложений (Second Conditional)
Предложения этого типа сообщают о нереальных событиях и ситуациях, которые вряд ли смогут иметь место. Структура следующая:
|
If + Past Simple
|
would + V
could + V
|
Гипотетическое или очень маловероятное событие.
|
Событие, которое обязательно произойдет, если бы было выполнено условие.
С помощью Second Conditional мы обсуждаем маловероятные или невозможные события в настоящем или будущем времени.
If I had more time, I would learn Chinese. — Если бы у меня было больше времени, то я бы выучил китайский язык. (Это значит, что у меня не хватает времени, поэтому я не учу китайский, но если бы у меня вдруг время появилось, то я бы его выучил.)
I would speak English to you if I studied English. — Я поговорил с тобой по-английски, если бы я учил английский. (Но я не учил английский, поэтому не могу поговорить с тобой по-английски.)
If I studied English, I would talk to you in English. — Если бы я учил английский, я поговорил с тобой по-английски.
Главное отличие второго типа от первого заключается в следующем:
- Second Conditional описывает нереальную, воображаемую ситуацию. If I met Iron Man, I would ask him for an autograph. (Если бы я встретил Железного Человека, я бы попросил у него автограф.) То есть, я мечтаю о такой встрече и об автографе.
- First Conditional описывает реальную ситуацию. If I meet Iron Man, I'll ask him for an autograph. (Если я встречу Железного Человека, то попрошу у него автограф.) То есть, если такая встреча все же произойдет, то я обязательно попрошу автограф.
При построении Second Conditional действует необычное правило: в if-clause для всех лиц глагол «to be» используется только в форме were. Правда, в разговорной речи допустимо использование was.
If I were you, I would study hard for exams. — На твоем месте я бы усердно готовился к экзаменам.
If I were you, I would buy a more powerful computer. — На твоем месте я бы купил более мощный компьютер.
He wouldn't do it if he were you. — Он бы этого не делал, если бы он был на твоем месте.
He wouldn't eat it if he were you. — Он бы не ел это на твоем месте.
If he were smarter, he wouldn't have gotten into such trouble. — Если бы он был умнее, он бы не попал в такую беду.
This dog is homeless. If it weren't so hungry, it wouldn't steal chickens. — Эта собака бездомная. Если бы она не была так голодна, она бы не стала красть кур.
If we bought a farm, we would always have fresh vegetables. — Если бы мы купили ферму, то мы бы всегда имели свежие овощи.
Третий тип условных предложений (Third Conditional)
Третий условный тип акцентирует внимание на том, что результат был бы другим, если бы произошло то, о чем сообщает придаточная часть предложения if-clause. Здесь речь идет о нереализованных возможностях.
Схема предложения выглядит следующим образом:
|
If + Past Perfect
|
would have + V3
could have + V3
|
Абсолютно невозможное событие.
|
Событие, которое обязательно произошло бы, если бы было выполнено условие.
Если нужно построить отрицательное предложение, то в схеме используется частица not: hadn’t, wouldn’t, couldn’t. Отрицание может быть использовано:
- в главной части предложения;
- в придаточной части предложения;
- в обеих частях.
Примеры с Third Conditional
If the father had received a good education in his youth, he would have been able to provide his son with the opportunity to study at a prestigious university. — Если бы отец в юности получил хорошее образование, то он смог бы обеспечить своему сыну возможность учиться в престижном университете.
If Jane hadn't lost her key, she wouldn't have been late for the job interview. — Если бы Джейн не потеряла ключ, она бы не опоздала на собеседование.
If the cake hadn't been scorched, we would have treated our neighbors to a cake. — Если бы торт не подгорел, мы бы угостили им наших соседей.
If the milk hadn't boiled over, we wouldn't have had to clean the stove. — Если бы молоко не убежало, нам не пришлось бы мыть плиту.
If they had noticed a tiger, they would have been terribly frightened. — Если бы они заметили тигра, они бы ужасно испугались.
If I had made profitable investments, I would have become rich. — Если бы я сделал выгодные инвестиции, я бы разбогател.
If I had known him before, I would never have trusted him. — Если бы я знал его раньше, я бы ни за что не доверился ему.
Таблица условных предложений в английском языке: Conditionals 0, 1, 2, 3
Таблица в сжатой форме показывает основные характерные черты условных предложений английского языка.
|
Тип
|
If clause
|
Main clause
|
0 — Zero Conditional
|
Present Simple
If a cat eats too much, — Если кот слишком много ест,
|
Present Simple
it gets fat. — он толстеет.
|
1 — First Conditional
|
Present Simple
If you overfeed your cat, — Если ты будешь перекармливать кота,
|
Future Simple
it will get fat. — он растолстеет.
|
2 — Second Conditional
|
Past Simple
If she were a witch, — Если бы она была ведьмой,
|
Would + Infinitive
she would fly on a broom. — то летала бы на метле.
|
3 — Third Conditional
|
Past Perfect
If I had known that he had lost his dog,— Если бы я знал, что он потерял собаку,
|
Would + have + V3 (Past Participle)
I would not have given him a dog video nanny. — я бы не стал ему дарить собачью видеоняню.
Mixed Conditional: смешанный тип условных предложений
Второй и третий тип нередко комбинируются в одном предложении. Обычно это делается, когда выдвигается некоторая гипотеза, имеющая отношение к прошлому, а затем рассматриваются последствия этой гипотезы в настоящем. Структура фразы будет следующая:
|
If + Past Perfect
|
would + V
could + V
|
Абсолютно невозможное событие.
|
Событие, которое обязательно происходит.
If she had eaten less sweets during the New Year holidays, she would be in shape now. — Если бы она во время новогодних каникул ела меньше сладкого, то сейчас была бы в форме.
If we had picked more mushrooms in the summer, we could now make mushroom soup. — Если бы летом мы набрали больше грибов, то сейчас могли бы варить грибной суп.
We would have already been sleeping at home if we hadn't missed the bus. — Мы бы уже спали дома, если бы не опоздали на автобус.
If she had trained harder, she would be a champion. — Если бы она тренировалась усерднее, она была бы чемпионкой.
If I had received my salary yesterday, I would buy these books today. — Если бы я получил зарплату вчера, я бы купил эти книги сегодня.
Если ситуация, которую описывает придаточное if-clause, не имеет привязки ко времени, а события, о которых говорится в main clause, относятся к прошлому, то смешанное условное предложение строится по следующей схеме:
|
If + Past Simple
|
would + have + V3 (Past Participle)
|
Условие.
|
Событие, которое произошло бы.
If I weren't allergic to cats, I would have definitely adopted a kitten from an animal shelter. — Если бы у меня не было аллергии на кошек, я бы обязательно взяла котенка из приюта.
If they were more attentive, they would not have gotten lost in the forest. — Если бы они были более внимательными, они бы не заблудились в лесу.
If our friend weren’t going on a business trip next month, he would have taken part in the celebration. — Если бы наш друг не уезжал в командировку в следующем месяце, он бы принял участие в праздновании.
Существует еще один возможный вариант смешения. В этом случае комбинируются второй и первый типы:
|
If + Past Simple (Past Continuous)
|
Will + Infinitive
|
Условие.
|
Результат.
If he got sick yesterday, he won't go for a walk today. — Если он вчера заболел, то сегодня он не пойдет гулять.
If he broke his bike yesterday, he won't go for a ride today. — Если он сломал свой велосипед вчера, то он не поедет кататься сегодня.
Заключение
Условные предложения английского языка — это мощный инструмент для выражения сложных взаимосвязей между событиями. Они позволяют без лишних слов обозначить возможности и вероятности, проследить последствия, что делает сообщения более краткими и выразительными.
Разнообразие типов условных предложений обеспечивает богатые возможности для построения логических связей между причинами и следствиями в различных ситуациях. Так, условные предложения нулевого типа описывают общепринятые истины и постоянные факты. Если первый тип обеспечивает динамическое отображение реальных и вероятных случаев, а второй тип акцентирует внимание на гипотетических ситуациях, то третий — выражает размышления о связи прошлых событий и возможностях, которые они порождают.
Свободное владение условными конструкциями позволяет правильно понимать и самостоятельно формулировать сложные концепции, что имеет важное значение как для бытового, так и для профессионального контекста.