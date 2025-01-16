Условные предложения — одна из наиболее употребительных и важных грамматических конструкций любого языка. С их помощью выражаются предположения, последствия различных действий, описываются гипотетические ситуации. Без них невозможно объяснить причинно-следственные связи повседневных событий.

В английском языке условные предложения (English Conditionals) обязательно содержат союзы if или unless. Для выражения различных связей между причиной и следствием, а также степени реальности выполнения условия, используется четыре типа конструкций.

Что такое условное предложение в английском языке

Условное предложение состоит из двух частей, одна из которых выражает условие, а другая — действие, зависящее от этого условия.

Условные предложения описывают логические связи и помогают рассуждать о возможных исходах различных ситуаций.

В повседневной речи — выражают гипотетические или несуществующие условия.

If I had known, I would have come. (Если бы я знал, то я бы пришел.) If it rains, we won't go for a walk. (Если будет дождь, то гулять мы не пойдем.)

(Если бы я знал, то я бы пришел.) (Если будет дождь, то гулять мы не пойдем.) В технических и научных текстах — описывают причины и следствия.

If the pressure increases, the boiling point also increases. (Если давление повышается, то температура кипения также увеличивается.)

(Если давление повышается, то температура кипения также увеличивается.) В художественной литературе — используются для создания образов и обсуждений.

If she had not had a strong personality, she would not have been able to overcome the trials that befell her. (Если бы она не обладала сильным характером, то она бы не смогла преодолеть те испытания, которые выпали на ее долю.)

(Если бы она не обладала сильным характером, то она бы не смогла преодолеть те испытания, которые выпали на ее долю.) В деловой переписке — описывают условия соглашений и договоров.

If we reach an agreement, we will begin to cooperate. (Если мы достигнем соглашения, мы приступим к сотрудничеству.)

(Если мы достигнем соглашения, мы приступим к сотрудничеству.) В обучении — необходимы для объяснения связей между фактами, действиями.

If a body moves rectilinearly and at a constant speed, then its acceleration is zero. (Если тело движется прямолинейно и с постоянной скоростью, то его ускорение равно нулю.)

Этот тип предложений обязательно содержит два части: if-clause (придаточная часть предложения, содержащая возможную ситуацию) и main clause (главное предложение, описывающее последствия). Интересно заметить, что if-clause в живом языке несколько напоминает использование конструкции «the if» в языках программирования.

Часть, содержащая условия (if-clause) может стоять как на первом месте, так и на втором.

If it rains during the day, we won’t water the flowerbed in the evening. — Если днем пойдет дождь, то вечером клумбу мы поливать не будем.

We will not water the flower bed in the evening if it rains during the day. — Мы не будем поливать клумбу вечером, если днем пойдет дождь.

По правилам английского языка, если придаточная часть предложения if-clause стоит в начале, то она обязательно отделяется запятой от main clause. Но если придаточная часть предложения if-clause стоит в конце, то запятая не ставится.

Типы условных предложений в английском

В английском языке существует 4 основных типа условных предложений:

Zero Conditional (нулевой);

First Conditional (первый);

Second Conditional (второй);

Third Conditional (третий).

Второй и третий типы нередко смешиваются. Тогда получается Mixed Conditional.

Нужный тип условного предложения выбирается в зависимости от реальности (возможности осуществления) условия и времени действия. Например, если if-clause содержит реалистичное условие, которое может или не может осуществиться, а main clause представляет собой следствие выполнения или невыполнения условия, то в данном случае используются времена группы Simple. Приведем несколько наглядных примеров.

If she gets her dress dirty now, she won't be able to wear it to the party. — Если она испачкает платье сейчас, то не сможет надеть его на праздник.

If she eats the whole chocolate bar, she will get a stomach ache. — Если она съест всю шоколадку, то у нее заболит живот.

Если в придаточной части речь идет о фантастических или маловероятных событиях, то нужно использовать сослагательное наклонение.

If I were a millionaire, I would buy a botanical garden. — Если бы я был миллионером, я бы купил ботанический сад.

Теперь рассмотрим правила построения условных предложений в английском языке подробнее.

Нулевой тип условных предложений (Zero Conditional)