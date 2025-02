Схема первого типа условных предложений (First Conditional) выглядит следующим образом:

If + Present Simple Future Simple can + V must + V повелительное наклонение Условие (событие может произойти или не произойти). Событие, которое обязательно произойдет, если будет выполнено условие.

Следует подчеркнуть, что в if-clause обязательно используется простое настоящее время (Present Simple). В независимом придаточном Zero Conditional — простое будущее (Future Simple). При этом main clause описывает результат, который с наибольшей вероятностью произойдет в будущем, если выполнится условие.

Следующие примеры наглядно демонстрируют применение First Conditional.

Примеры с First Conditional

If you spill this secret, I'll never trust you again. — Если ты выдашь этот секрет, я никогда больше не буду тебе доверять.

If I finish sewing this dress by Saturday, I will wear it on Sunday. — Если я закончу шить это платье к субботе, то я надену его в воскресенье.

If you get enough sleep, you will feel better. — Если ты выспишься, то ты будешь чувствовать себя лучше.

If I lower the prices, there will be no benefit. — Если я снижу цены, то не будет никакой выгоды.

If we get a cat, we'll also have to buy a litter box. — Если мы заведем кота, то придется покупать еще и лоток.

If we break this vase, we will have to pay for it. — Если мы разобьем эту вазу, мы должны будем за нее заплатить.

If we don't spend all the money on the sale, we can take a taxi. — Если мы не потратим все деньги на распродаже, то мы сможем взять такси.

He can ask me for money if he doesn't have enough for a ticket. — Он может попросить у меня денег, если ему не хватит на билет.

Нулевой (Zero Conditional) и первый типы весьма похожи друг на друга, но сделать правильный выбор между ними несложно. Zero Conditional используется для описания жесткой причинно-следственной связи. Событие, о котором говорится в главном придаточном, произойдет обязательно. First Conditional сообщает о событии, которое, вероятнее всего, произойдет, если будет выполнено условие.

Zero Conditional First Conditional If I’m tired, I go to bed early. — Если я устаю, то рано ложусь спать. (Так происходит всегда, когда я устаю.) If I get tired, I'll go to bed early. — Если я устану, то лягу спать рано. (Я лягу спать рано только в том случае, если устану.)

Кроме if, в конструкциях First Conditional часто используется unless.

Unless you hurry up, you'll be late for the concert. — Если вы не поторопитесь, вы опоздаете на концерт.

I will continue reading this book unless I find something more interesting. — Я продолжу читать эту книгу, если только не найду что-нибудь поинтереснее.

Второй тип условных предложений (Second Conditional)