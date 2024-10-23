Содержание
Слова much, many, a lot of называются квантификаторами. Все они имеют значение «много». Но, несмотря на одинаковый смысл, в их использовании существуют серьезные различия. Прежде чем их анализировать, вспомним понятие исчисляемости для существительных.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные
Существительные английского языка подразделяются на два больших типа:
- исчисляемые (countable) — объекты, которые можно пересчитать с помощью чисел: вещи, люди, животные, растения;
- неисчисляемые (uncountable или mass) — объекты, которые невозможно пересчитать: вещества, информация, идеи, концепции, качества, порошки, газы, жидкости.
Некоторые существительные могут быть как исчисляемыми, так и неисчисляемыми. При этом они меняют свои значения.
|
Существительное
|
Неисчисляемое
|
Исчисляемое
|
ice
|
лед
|
мороженое
|
copper
|
медь
|
котел, мелкая монета, медяк
|
glass
|
стекло
|
стакан
|
iron
|
железо
|
утюг
|
tin
|
олово
|
консервная банка, жестяная коробка
|
cake
|
жмых, шрот
|
торт, пряник, пирог, брикет, пирожное
|
paper
|
бумага
|
газета
|
Italian
|
итальянский язык
|
итальянец
Также следует помнить, что в английском языке к неисчисляемым относятся следующие существительные: accommodation (место проживания), advice (совет), baggage (багаж), behavior (поведение), bread (хлеб), furniture (мебель), information (информация), news (новости), progress (прогресс), traffic (движение), travel (путешествие), trouble (неприятность), weather (погода), work (работа).
Разница между much и many
Оба слова имеют одинаковое значение, но используются совершенно по-разному. Чтобы сделать правильный выбор, нужно анализировать существительное, к которому относится понятие «много», а также тип предложения.
Правила употребления much и many с примерами
Правила использования сами по себе несложные:
- much — только с неисчисляемыми существительными в отрицательных и вопросительных предложениях;
- many — только с исчисляемыми существительными в отрицательных и вопросительных предложениях.
Поясним употребление этих слов на ряде примеров.
Much
I don't have much time to finish the work. — У меня не так много времени, чтобы закончить работу.
How much sugar does it take to make strawberry jam? — Сколько сахара нужно, чтобы сварить варенье из клубники?
Если much используется для выражения степени признака, то оно ставится в конце предложения.
I don't like yogurt much. — Я не очень люблю йогурт.
В утвердительных предложениях much обычно не используется. Например, нельзя сказать «He missed her much». Правильной будет фраза «He missed her a lot» (Он очень скучал по ней).
Но в некоторых случаях, особенно в формальном стиле, much можно использовать в утвердительных предложениях.
There is much concern about recycling of waste. — Существует большая обеспокоенность по поводу переработки отходов.
There is much controversy regarding wages. — По поводу заработной платы существует много споров.
Many
Were there many spectators at the concert? — Много было зрителей на концерте?
I don't have many books. — У меня не так много книг.
This company hasn't had many clients lately. — В последнее время у этой фирмы не так много клиентов.
В утвердительных предложениях many обычно используется в формальном контексте.
We receive many calls day and night about many subjects. — Мы получаем много звонков днем и ночью по многим темам.
Many people have never traveled abroad in their lives. — Многие люди ни разу в жизни не выезжали за границу.
Many cars do not meet safety requirements. — Многие машины не отвечают требованиям безопасности.
Many fans were shocked by the failure of his new film. — Многие поклонники были шокированы провалом его нового фильма.
Many haven't seen this film yet. — Многие еще не видели этот фильм. (В этом случае many является местоимением-существительным.)
Many можно сочетать с very для усиления значения.
Very many people are dissatisfied with the level of health care. — Очень многие люди недовольны уровнем здравоохранения.
Правила употребления a lot of
Словосочетание a lot of употребляется очень широко. Его используют в утвердительных предложениях как в формальной, так и в неформальной речи. Но все же больше a lot of тяготеет к неформальному стилю.
We visited a lot of museums and exhibitions. — Мы посетили много музеев и выставок.
There was a lot of rain this summer. — Этим летом было много дождей.
В разговорной речи a lot of может употребляться и в отрицательных предложениях.
We don't have a lot of time. — У нас не так много времени.
Lots of
Этот квантификатор придает речи неформальный стиль и может использоваться с любыми существительными и в любых предложениях. Также его разрешается использовать без существительного в качестве местоимения. Но в официальных документах lots of лучше избегать.
He said that he grew lots of corn this summer. — Он сказал, что этим летом вырастил много кукурузы.
In fact, lots of people think he is an upstart. — На самом деле многие считают его выскочкой.
He did not have lots of publications. — У него было не так уж много публикаций.
A lot
Используется в неформальной речи для усиления значения глагола.
You really accomplished a lot last week! — Вы действительно многого добились на прошлой неделе!
I tried calling you a lot last week. — Я много раз пытался дозвониться тебе на прошлой неделе.
Many of, much of
Many of — многие из. Much of — большая часть из.
Many of these substances have been observed to be present in comets. — Было обнаружено, что многие из этих веществ присутствуют в кометах.
Many of these students are interested in mountaineering. — Многие из этих студентов увлекаются альпинизмом.
As a result, much of the island will be flooded. — В результате большая часть острова будет затоплена.
The director bears much of the responsibility for the work. — Директор несет большую часть ответственности за работу.
Much of the time was wasted. — Большая часть времени была потрачена впустую.
How much or how many: в чем разница
Оба словосочетания означают «сколько». Используются в вопросительных предложениях по тем же правилам, что и much и many.
How much sugar does it take to bake a pie? — Сколько сахара нужно, чтобы испечь пирог?
How much coal do you need for the winter? — Сколько угля нужно на зиму?
How many apples do you need to make jam? — Сколько яблок нужно, чтобы сварить варенье?
How many dresses do you want to buy? — Сколько платьев ты хочешь купить?
How many pine cones and acorns do you need for this craft? — Сколько шишек и желудей нужно для поделки?
Другие случаи использования much
Если нужно еще больше усилить признак, то much используется вместе с very или too, либо с прилагательными (наречиями) в сравнительной степени.
I love mountains very much. — Я очень люблю горы.
He loves music too much. — Он слишком сильно любит музыку.
Red pom-poms are much prettier than green ones. — Красные помпоны намного красивее зеленых.
А можно таким же образом использовать many?
Для усиления many используются наречия too и so.
This concert attracted too many spectators. — Этот концерт собрал слишком много зрителей.
It takes so many roses to make a beautiful bouquet! — Нужно так много роз, чтобы сделать красивый букет!
Much, many, a lot и lots без существительного
В разговорной речи существительное можно опускать, если смысл фразы ясен и без него.
You can eat tofu, but not too much. — Вы можете есть тофу, но не слишком много.
Give me some mandrake roots. — How many? — Дай мне, пожалуйста, несколько корней мандрагоры. — Сколько?
How much Jerusalem artichoke is left? — A lot. — Сколько осталось топинамбура? — Много.
Правила употребления much, many и a lot: таблица
Основные различия в употреблении этих слов удобно оформить в виде таблицы.
|
|
С какими существительными используется
|
В каких предложениях используется
|
Many
|
Исчисляемые
|
Отрицательные, вопросительные, утвердительные в формальном контексте
|
How many
|
Исчисляемые
|
Вопросительные
|
Much
|
Неисчисляемые
|
Отрицательные, вопросительные, very much в утвердительных в формальном контексте
|
How much
|
Неисчисляемые
|
Вопросительные
|
A lot of / lots of
|
Любые
|
Любые
|
A lot
|
|
В любых для усиления действия