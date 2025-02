Словосочетание a lot of употребляется очень широко. Его используют в утвердительных предложениях как в формальной, так и в неформальной речи. Но все же больше a lot of тяготеет к неформальному стилю.

We visited a lot of museums and exhibitions. — Мы посетили много музеев и выставок.

There was a lot of rain this summer. — Этим летом было много дождей.

В разговорной речи a lot of может употребляться и в отрицательных предложениях.

We don't have a lot of time. — У нас не так много времени.

Lots of

Этот квантификатор придает речи неформальный стиль и может использоваться с любыми существительными и в любых предложениях. Также его разрешается использовать без существительного в качестве местоимения. Но в официальных документах lots of лучше избегать.

He said that he grew lots of corn this summer. — Он сказал, что этим летом вырастил много кукурузы.

In fact, lots of people think he is an upstart. — На самом деле многие считают его выскочкой.

He did not have lots of publications. — У него было не так уж много публикаций.

A lot

Используется в неформальной речи для усиления значения глагола.

You really accomplished a lot last week! — Вы действительно многого добились на прошлой неделе!

I tried calling you a lot last week. — Я много раз пытался дозвониться тебе на прошлой неделе.

Many of, much of

Many of — многие из. Much of — большая часть из.

Many of these substances have been observed to be present in comets. — Было обнаружено, что многие из этих веществ присутствуют в кометах.

Many of these students are interested in mountaineering. — Многие из этих студентов увлекаются альпинизмом.

As a result, much of the island will be flooded. — В результате большая часть острова будет затоплена.

The director bears much of the responsibility for the work. — Директор несет большую часть ответственности за работу.

Much of the time was wasted. — Большая часть времени была потрачена впустую.

How much or how many: в чем разница