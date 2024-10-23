Слова much, many, a lot of называются квантификаторами. Все они имеют значение «много». Но, несмотря на одинаковый смысл, в их использовании существуют серьезные различия. Прежде чем их анализировать, вспомним понятие исчисляемости для существительных.

Исчисляемые и неисчисляемые существительные

Существительные английского языка подразделяются на два больших типа:

исчисляемые (countable) — объекты, которые можно пересчитать с помощью чисел: вещи, люди, животные, растения;

неисчисляемые (uncountable или mass) — объекты, которые невозможно пересчитать: вещества, информация, идеи, концепции, качества, порошки, газы, жидкости.

Некоторые существительные могут быть как исчисляемыми, так и неисчисляемыми. При этом они меняют свои значения.

Существительное Неисчисляемое Исчисляемое ice лед мороженое copper медь котел, мелкая монета, медяк glass стекло стакан iron железо утюг tin олово консервная банка, жестяная коробка cake жмых, шрот торт, пряник, пирог, брикет, пирожное paper бумага газета Italian итальянский язык итальянец

Также следует помнить, что в английском языке к неисчисляемым относятся следующие существительные: accommodation (место проживания), advice (совет), baggage (багаж), behavior (поведение), bread (хлеб), furniture (мебель), information (информация), news (новости), progress (прогресс), traffic (движение), travel (путешествие), trouble (неприятность), weather (погода), work (работа).

Разница между much и many

Оба слова имеют одинаковое значение, но используются совершенно по-разному. Чтобы сделать правильный выбор, нужно анализировать существительное, к которому относится понятие «много», а также тип предложения.

Правила употребления much и many с примерами

Правила использования сами по себе несложные:

much — только с неисчисляемыми существительными в отрицательных и вопросительных предложениях;

many — только с исчисляемыми существительными в отрицательных и вопросительных предложениях.

Поясним употребление этих слов на ряде примеров.

Much