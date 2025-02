Сегодня Хэллоуин отмечают во многих разных странах. Праздник давно уже утратил связи с какой-либо религией. Он сильно коммерциализирован и в основном сводится к карнавальным костюмам, интерьерным украшениям, застольям и вечеринкам, оформленным в четко определенном стиле: призраки, монстры, ожившие мертвецы, вампиры — чем страшнее, тем лучше.

История возникновения праздника Хэллоуин

Осенний праздник зародился несколько тысяч лет тому назад. Он произошел от кельтского новогоднего празднества Самайн (Samhain) — может также произноситься как «сауин». В Кельтском календаре этот день считался окончанием сбора урожая и приходом зимы, то есть «темной половины года».

Согласно кельтским языческим верованиям, во время Самайна завеса, разделяющая мир живых и мир мертвых, истончается. Духи могут свободно бродить по земле, устраивать шалости и даже мстить своим обидчикам. Встреча с духами никогда не сулит ничего хорошего. Чтобы не привлекать их внимания, люди мазали лица пеплом. Для дружелюбных духов умерших родственников выставлялось небольшое подношение на случай, если они решат заглянуть в родной дом. Так зародилась традиция носить маски на Хэллоуин и готовить угощения.

В VIII веке н. э. христианские церкви на Британских островах начали отмечать День всех мучеников и святых 1 ноября. Довольно быстро эта традиция распространилась на все католические церкви. 2 ноября стало Днем поминовения душ умерших.

Католическая церковь стремилась вытеснить или поглотить языческие традиции, которым простой народ продолжал упорно следовать. Так, день накануне Дня Всех Святых (All Saints’ Day) был назван Днем всех мощей/святых (All Hallows’ Day). Вечер этого дня, когда начинался маскарад, стал называться All Hallows’ Eve. Затем все слова слились в одно, и получился вечер всех святых Halloween, и люди стали отмечать Хэллоуин, не опасаясь гнева церкви.

В День Всех Святых — Хэллоуин — празднующие теперь не просто покрывали лица пеплом, а наряжались ангелами и демонами. Кроме того, появилась традиция ходить по домам и просить «пирожок для души», чтобы помолиться за умерших.

Приметы на Хэллоуин