Безработица — одна из острейших проблем всех существующих в мире экономических систем. Она самым непосредственным образом влияет на благосостояние как отдельных граждан, так и общества в целом.

Все страны стремятся по возможности свести количество безработных к минимуму. Когда разрабатываются программы по борьбе с безработицей, учитывается тот факт, что безработица представляет собой неоднородное явление — она существует в нескольких видах, каждый из которых имеет свои причины, приводит к разным последствиям и требует соответствующих методов для сокращения числа безработных.

Рынок труда и понятие безработицы

Рынок труда — система взаимодействия между работниками и работодателями. На этом рынке формируется спрос на рабочую силу, цены на трудовые ресурсы, определяются условия найма/увольнения, а также социального обеспечения и защиты прав работников.

Одним из основных аспектов рынка труда является безработица. Она отражает базовое несоответствие между спросом на рабочую силу и ее предложением.

Безработным считается далеко не каждый неработающий человек. В категорию безработных может попасть только представитель экономически активного населения (ЭАН). Это человек трудоспособного возраста, способный принимать участие в трудовой деятельности. Следует заметить, что в разных странах действуют различные границы трудоспособного возраста, и к тому же они изменяются при проведении пенсионных реформ.

В экономически активное население не входят пенсионеры, дети, студенты, обучающиеся на очных отделениях, домохозяйки, инвалиды. Неработающие трудоспособные граждане, которые не ищут трудоустройства, тоже не включаются в ЭАН.

Для получения статуса безработного гражданин должен отвечать таким критериям, как:

принадлежность к ЭАН;

наличие регистрации в соответствующем социальном фонде;

отсутствие постоянной заработной платы;

стремление найти работу и готовность немедленно приступить к труду на предложенном месте.

Экономический спад всегда сопровождается резким ростом безработицы. Но это далеко не единственная причина. Нередко люди массово лишаются работы из-за автоматизации и внедрения новых технологий. Политическая нестабильность и военные конфликты тоже лишают трудящихся рабочих мест.

Структурные изменения в экономике могут создавать безработицу в сочетании с острой нехваткой рабочей силы. Например, переход от аграрной экономики к индустриальной ликвидирует рабочие места в аграрном секторе, в то время как специалистов для работы в промышленности просто нет.

Показатели уровня безработицы