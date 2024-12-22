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Безработица — одна из острейших проблем всех существующих в мире экономических систем. Она самым непосредственным образом влияет на благосостояние как отдельных граждан, так и общества в целом.
Все страны стремятся по возможности свести количество безработных к минимуму. Когда разрабатываются программы по борьбе с безработицей, учитывается тот факт, что безработица представляет собой неоднородное явление — она существует в нескольких видах, каждый из которых имеет свои причины, приводит к разным последствиям и требует соответствующих методов для сокращения числа безработных.
Рынок труда и понятие безработицы
Рынок труда — система взаимодействия между работниками и работодателями. На этом рынке формируется спрос на рабочую силу, цены на трудовые ресурсы, определяются условия найма/увольнения, а также социального обеспечения и защиты прав работников.
Одним из основных аспектов рынка труда является безработица. Она отражает базовое несоответствие между спросом на рабочую силу и ее предложением.
Безработным считается далеко не каждый неработающий человек. В категорию безработных может попасть только представитель экономически активного населения (ЭАН). Это человек трудоспособного возраста, способный принимать участие в трудовой деятельности. Следует заметить, что в разных странах действуют различные границы трудоспособного возраста, и к тому же они изменяются при проведении пенсионных реформ.
В экономически активное население не входят пенсионеры, дети, студенты, обучающиеся на очных отделениях, домохозяйки, инвалиды. Неработающие трудоспособные граждане, которые не ищут трудоустройства, тоже не включаются в ЭАН.
Для получения статуса безработного гражданин должен отвечать таким критериям, как:
- принадлежность к ЭАН;
- наличие регистрации в соответствующем социальном фонде;
- отсутствие постоянной заработной платы;
- стремление найти работу и готовность немедленно приступить к труду на предложенном месте.
Экономический спад всегда сопровождается резким ростом безработицы. Но это далеко не единственная причина. Нередко люди массово лишаются работы из-за автоматизации и внедрения новых технологий. Политическая нестабильность и военные конфликты тоже лишают трудящихся рабочих мест.
Структурные изменения в экономике могут создавать безработицу в сочетании с острой нехваткой рабочей силы. Например, переход от аграрной экономики к индустриальной ликвидирует рабочие места в аграрном секторе, в то время как специалистов для работы в промышленности просто нет.
Показатели уровня безработицы
Это один из самых информативных и часто используемых показателей. Он демонстрирует долю признанных безработными людей в общем количестве ЭАН. Обычно уровень безработицы выражается в процентах. Для вычисления используется формула:
Уровень безработицы = ((количество безработных) / (общее число ЭАН)) • 100%.
Если обозначить количество безработных как U, число экономически активных граждан — L, количество имеющих трудоустройство — Е, то формулу для уровня (u) можно записать в виде:
u = (U / L ) • 100%,
или
u = (U / (Е + U)) • 100%.
Рассмотрим пример. Пусть в некоторой стране проживает 14 млн человек. Из них экономически активны (L) 8 млн, но официально работает только 1 млн человек (Е). Вычислить уровень безработицы.
Сначала определим количество безработных:
U = L – Е = 8 млн – 1 млн = 7 млн.
Теперь подставляем значения в формулу для уровня и получаем:
u = 7 / 8 • 100% = 87,5%.
В этой гипотетической стране катастрофически высокий уровень безработицы.
Виды безработицы
Существует пять основных видов безработицы. Они плохо поддаются непосредственному измерению на практике, так как во многом пересекаются друг с другом. Тем не менее, изучение каждого из видов формирует адекватную картину ситуации на рынке труда и ярко подчеркивает существующие проблемы.
Фрикционная безработица
Один из основных видов. Охватывает людей, которые меняют место работы или впервые вступают на рынок труда (выпускники школ, техникумов, вузов). При этом человек сам увольняется с места предыдущей занятости и лишь временно становится безработным.
Поиск подходящих вакансий занимает некоторое время. Такой период фрикционной безработицы обычно продолжается 1-3 месяца. Он связан не с экономическими потрясениями, а с естественным движением рабочей силы на рынке труда.
Но если люди слишком долго не могут найти вакансию, то их рабочие навыки ухудшаются и вероятность найма падает. Так фрикционная безработица может перерасти в структурную.
Следующие причины способствуют появлению фрикционной безработицы:
- Переезд работника на новое место жительства. В период обустройства, поиска жилья и адаптации люди часто находятся в состоянии временной безработицы.
- Стремление найти более подходящее занятие. Многие добровольно уходят с неплохого текущего места в поисках более выгодных условий, повышенной зарплаты, ускорения карьерного роста. Поиски требуют времени. Особенно сильно они затягиваются у тех, кто ищет трудоустройство, которое больше соответствует призванию.
- Личные обстоятельства. Существует множество жизненных ситуаций, вынуждающих временно уйти с работы и заняться семейными делами. После завершения этого этапа (например, уход за больным родственником) человек возвращается на рынок труда.
Фрикционная безработица относится к естественной составляющей рынка труда. Искоренить ее невозможно, однако есть методы, ослабляющие ее негативные последствия. К ним относятся совершенствование рыночной инфраструктуры и трудового законодательства, своевременная переподготовка персонала.
Структурная безработица
Этот тип безработицы связан с изменением спроса и предложения рабочей силы. В отличие от фрикционного типа работник увольняется не добровольно — его увольняют в связи с технологическими изменениями.
Автоматизация и цифровизация нередко приводят к тому, что люди теряют свое рабочее место. Не все могут позволить себе пойти на курсы повышения квалификации (например, из обычного кассира превратиться в техника по ремонту компьютеров, который будет обслуживать автоматическую кассу самообслуживания). Эти люди становятся безработными и часто вынуждены искать менее квалифицированную и хуже оплачиваемую работу.
Несоответствие квалификации и навыков работников требованиям доступных рабочих мест может приводить к тому, что люди не могут найти работу, а работодатели при этом остро нуждаются в работниках.
Структурная безработица носит долгосрочный характер и чаще всего поражает отрасли, использующие новейшие достижения технологического прогресса.
Преодолеть структурную безработицу простыми методами невозможно. Для снижения ее уровня требуется долгосрочная стратегия, включающая переподготовку кадров, повышение квалификации, поддержку малого бизнеса, развитие инфраструктуры.
Сезонная безработица
Этот вид обусловлен тем, что некоторые отрасли и области рынка труда доступны лишь в определенные сезоны, и у них занятость зависит от времени года. Так, многие рабочие места закрываются после сбора урожая, окончания туристического сезона, завершения строительства объекта. Но с началом следующего сезона опять открывается множество вакансий.
Главные причины безработицы этого вида — погодные и климатические условия. Календарь крупных государственных праздников тоже оказывает существенное влияние. Так, накануне Нового года наблюдается резкий всплеск вакансий в розничной торговле, индустрии досуга и развлечений. После окончания зимних праздников эти рабочие места закрываются.
Для борьбы с сезонной безработицей необходимо развивать в соответствующих регионах смежные виды деятельности, которые могли бы принимать освободившихся в межсезонье работников.
Циклическая безработица
В этом случае люди теряют работу из-за периодически возникающих экономических кризисов и спадов экономики. Снижение спроса вызывает невозможность продолжать производство товаров и предлагать услуги. Работодатели вынуждены сокращать или даже вовсе прекращать свою деятельность, что сопровождается массовыми увольнениями.
Циклическая безработица естественным образом связана с экономическими циклами. Во время рецессии и депрессии число безработных резко возрастает.
Обвалы на финансовых рынках также повышают уровень безработицы. Когда это происходит, резко сокращаются инвестиции и потребление, что в свою очередь вызывает сокращение производства и потерю рабочих мест.
Обычно циклическая безработица держится на высоком уровне 1-12 месяцев, затем ситуация с рабочей силой улучшается. В любом случае колебания уровня означают, что экономика страны работает не на полную мощность, а в обществе усиливается социальная нестабильность.
Сдерживают циклическую безработицу с помощью совершенствования кредитно-денежной политики, государственного финансирования временных рабочих мест, стимулирования инвестиций и потребления за счет снижения процентной ставки, предоставления льготных кредитов частному сектору.
Институциональная безработица
Институциональный вид характерен для неэффективно функционирующих рынков труда. Такая безработица возникает в результате действия долгосрочных факторов, оказывающих влияние на деятельность общественных институтов и организаций. К институциональным факторам относятся нормы, правила и законы, регулирующие взаимодействие между людьми и государственными институтами.
Институциональная безработица усиливается, если в стране:
- действуют неэффективные законы, определяющие минимальную заработную плату;
- при найме на работу процветает дискриминация по различным признакам;
- центры занятости не имеют актуальной информации о вакансиях.
Формы безработицы
Формы безработицы характеризуют ее проявления. Они зависят от продолжительности и других особенностей нахождения гражданина вне официального трудового процесса. К основным формам относятся следующие.
Открытая безработица
Открытой безработицей называется ситуация, когда человек имеет соответствующее образование, квалификацию, готов немедленно приступить к трудовой деятельности, но не может нигде устроиться на работу. Такая форма хорошо заметна в обществе и легко определяется через статистику официально зарегистрированных безработных.
Показатели уровня легко рассчитываются, но они не отражают всей полноты картины, так как некоторые из безработных не регистрируются в центрах занятости, а предпочитают искать работу полностью самостоятельно.
Экономические и социальные последствия безработицы открытой формы весьма серьезны. Безработные лишаются источника дохода и резко ограничивают свои расходы. Это вызывает ухудшение здоровья из-за отсутствия у человека и его семьи качественной пищи, одежды, лекарств, медицинской помощи.
Что еще хуже: безработные откладывают рождение детей. Это ведет страну в демографическую яму. Уже рожденные дети безработных не могут получить хорошее образование, что способствует падению культурного уровня в обществе, росту преступности и социальной напряженности.
Скрытая безработица
Эта безработица практически не влияет на совокупный объем производства. Люди формально считаются работающими, но производительность их труда и заработная плата очень низкие. Это происходит в следующих ситуациях:
- сотрудник работает неполный рабочий день, но желает трудиться полный день;
- работники отправлены в принудительный отпуск. Предприятие числится функционирующим, а его сотрудники — занятыми, но никакой работы они не выполняют. При помощи таких мер предприятие пытается получить от государства поддержку.
Причины безработицы этой формы заключаются в том, что слишком много работников занимают небольшое количество рабочих мест. Это возможно как при избытке рабочей силы, так и в следующих случаях:
- фирма пытается сохранить численность работников;
- люди боятся стать безработными;
- предпенсионеры стараются сохранить непрерывность стажа;
- люди боятся искать лучшую работу и предпочитают получать скудный доход при неполной занятости.
Скрытая безработица может возникать в любом сегменте экономики. Ее уровень часто не учитывается в официальной статистике, что создает иллюзию большой занятости населения. Выявить скрытую безработицу можно, если проводить мониторинг использования рабочего времени, анализ производительности труда, оценку кадрового резерва.
Текучая безработица
Носит временный характер. В большой степени обусловлена существенной разницей в развитии разных отраслей и регионов. Периодически повторяющийся спад и подъем экономики заставляет людей метаться, хватаясь за первую попавшуюся работу, чтобы при первой же возможности ее бросить и перейти на более выгодную.
Застойная безработица
Опасная форма, носящая долгосрочный характер. Люди остаются без работы длительное время, что не позволяет им получать пособие по безработице, так как оно выплачивается лишь в течение ограниченного срока.
Чтобы сохранить пособие, люди вынуждены эпизодически браться за любую, часто тяжелую физическую и низкооплачиваемую работу. Это приводит к росту травматизма и крайне низкому качеству исполнения.
Причин такой безработицы много, и большинство из них связано с недостатком инвестиций и невозможностью создания новых рабочих мест. При нехватке инвестиций компании не могут расширять свою деятельность, поэтому дополнительные вакансии не появляются.
Затруднение передвижения тоже приводит к росту застойных явлений. Например, если человек не может подыскать подходящее жилье в другом регионе, то он будет оставаться безработным там, где у него есть жилплощадь.
Самые опасные последствия застоя: усиление социального неравенства и утрата человеческого капитала. Потенциал безработных не используется, а во время простоя они теряют квалификацию и деградируют. Это означает потерю специалистов, опыта, рабочих навыков.
Добровольная безработица
Иногда человек становится безработным не потому, что не может найти работу, а потому, что не желает трудоустраиваться на имеющиеся места. Причин такого поведения множество:
- Неудовлетворенность условиями на рынке труда. Это может быть низкая оплата, высокая вредность, неблагоприятный психологический климат в коллективе, чрезмерная нагрузка.
- Желание подготовиться к смене профессии не с помощью получения официального образования, а самостоятельно, либо обучаясь на курсах или у частных преподавателей.
- Необходимость или желание посвятить все свое время семье, творчеству, путешествиям.
- Ухудшение здоровья, в результате чего человек не может продолжать прежнюю трудовую деятельность.
Добровольная безработица может носить как кратковременный, так и долгосрочный характер. Одни из таких безработных стремятся как можно быстрее найти работу, другие не спешат возвращаться на рабочие места.
Добровольный отказ от работы сопряжен с большими финансовыми рисками, но в то же время дает возможность лучше устроить свою жизнь. Люди, принявшие решение изменить или кардинально улучшить свои профессиональные навыки, как правило, очень активны и вносят весомый вклад в общее развитие экономики. Но, к сожалению, среди добровольных безработных есть немало людей, чей образ жизни несовместим с общепринятым (наркоманы, алкоголики, представители криминальной среды).
Экономические и социальные последствия безработицы
Безработица — одно из самых болезненных явлений в жизни общества. Ее влияние распространяется как на экономическую, так и на социальную сферы.
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Экономические последствия
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Социальные последствия
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Снижение ВВП. Безработные не вносят вклад в общую экономическую деятельность. Поэтому объем производства уменьшается.
Уменьшение налоговых поступлений. Налоги с пособий по безработице не взимаются. К тому же безработные сокращают потребление, что приводит к снижению налогов, поступающих с продаж.
Увеличение государственных расходов на социальную защиту, выплату пособий, организацию программ переподготовки.
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Ухудшение здоровья, вызванное стрессом и сокращением потребления. Исследования показывают, что безработные чаще других страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета. При этом они реже обращаются за медицинской помощью.
Разрушение социальных связей. Безработица часто вызывает распад семей, бытовые конфликты.
Потеря мотивации. Длительная безработица деморализует людей, заставляет их терять веру в свои силы, считать себя неудачниками. Находясь не у дел, человек быстро теряет квалификацию и уже не может вернуться на прежнее рабочее место, даже если оно появится.
У работающих граждан безработица стимулирует производительность. Но это положительное влияние не окупает отрицательного воздействия на экономику и социальную сферу в целом.
Безработица в России
В РФ проблема занятости населения стоит весьма остро. Экономика делает определенные успехи, но армия безработных все равно велика.
В последние годы средний уровень безработицы в стране находится в пределах 4-6%. Но в некоторых регионах он значительно превышает среднее значение. Наиболее остро эта проблема стоит в Ингушетии, Тыве, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чеченской Республике, Алтайском крае. В некоторых из этих регионов уровень доходит до 30%.
Кроме того, в России весьма велика численность незарегистрированных безработных, перебивающихся случайными заработками или трудящихся в «серой» зоне.
Среди причин появления безработицы в РФ следует отметить низкую мобильность рабочей силы и демографические проблемы. Высокая стоимость переезда и невозможность найти на новом месте подходящее жилье заставляет трудоспособное население оставаться в небольших городах, где имеются большие трудности с трудоустройством и практически невозможно найти место работы.
Многие российские работодатели жалуются на недостаток квалифицированных кадров. Система образования уже много лет не успевает реагировать на происходящие в экономике изменения и продолжает выпускать «юристов» и «психологов», услуги которых не пользуются спросом.
Затянувшийся мировой финансовый кризис привел к выраженному сокращению инвестиций. Это, в свою очередь, вызвало сокращение рабочих мест. Стране предстоит потратить немало усилий, чтобы выровнять ситуацию и справиться с брошенными ей вызовами.
Таблица изменения безработицы в России по годам
Согласно данным Росстата, показатель безработицы в России в 2011-2023 годах менялся следующим образом:
- 2011 год — 6,5;
- 2012 — 5,5;
- 2013 — 5,5;
- 2014 — 5,2;
- 2015 — 5,6;
- 2016 — 5,5;
- 2017 — 5,2;
- 2018 — 4,8;
- 2019 — 4,6;
- 2020 — 6,5;
- 2021 — 5,5;
- 2022 — 4,1;
- 2023 — 3,14.
Меры борьбы с безработицей в России
Правительство России ведет постоянную борьбу с безработицей и разрабатывает новые меры по улучшению занятости населения. Для этого создаются программы по развитию инфраструктуры и поддержке малого и среднего бизнеса. Проводится профессиональная переподготовка кадров, помогающая людям быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда.
Безработным государство предоставляет определенную финансовую помощь, позволяющую продержаться в период поиска места и трудоустройства. Проводится стимуляция внутренней миграции населения, например, врачам и учителям, переезжающим работать в глубинку, предоставляются существенные льготы.
Оказывается поддержка научных исследований и высокотехнологичных отраслей, что повышает конкурентоспособность российской экономики и создает новые рабочие места.
Заключение
Безработица всех видов и форм снижает налоговые поступления в бюджет, увеличивает расходы на социальную помощь. Она способна не только замедлить, но и полностью заблокировать экономическое развитие страны и погрузить ее в настоящий хаос.
Борьба с безработицей требует от правительства страны создания гибкого рынка труда, упорядочивания миграционной политики, улучшения условий ведения бизнеса, предоставления налоговых льгот новым малым и средним предприятиям. Организация временных работ по благоустройству территорий тоже хорошо способствует трудоустройству граждан, лишившихся своих рабочих мест.