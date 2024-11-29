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Эволюционный процесс, в результате которого различные организмы лучше приспосабливаются к постоянно меняющимся условиям окружающей среды, получил название естественного отбора.Благодаря ему живые существа получают больше шансов выжить и передать свою генетическую информацию потомству, которому, в свою очередь,предстоит продолжать совершенствовать механизмы выживания.
Естественный отбор и его виды
Процессы естественного отбора начали действовать в тот момент, когда около 4 миллиардов лет тому назад на планете появились первые одноклеточные организмы. В настоящее время на Земле существует около 2 миллионов видов живых существ. Число известных вымерших видов достигает 500 миллионов.
Впервые концепция отбора была изложена в 1859 году английским ученым Чарльзом Дарвином в его работе «Происхождение видов путем естественного отбора». С тех пор идеи естественного отбора постоянно развивались как отечественными, так и зарубежными учеными. Сегодня в естественном отборе выделяются несколько видов, характеризующихся особенностями процессов, влияющих на развитие популяции организмов:
- движущий;
- дизруптивный;
- стабилизирующий;
- половой.
Движущий отбор
Для этой формы естественного отбора характерно становление нормы реакции (наследственно закрепленный диапазон значения признака) при достаточно продолжительном существовании особей в относительно стабильных условиях.
Изменение условий обитания вызывает сдвиг среднего значения признаков, способствующих выживанию. При этом постепенно формируется и закрепляется новый признак, который дает особи преимущества в борьбе за существование.
Ярчайшим примером действия движущего отбора стало изменение окраски крыльев бабочки-вредителя березовой пяденицы. Гусеницы этого насекомого кормятся в основном листьями березы, тополя и ясеня, поэтому взрослые бабочки тоже держатся вблизи этих деревьев. Покровительственная окраска их крыльев —сероватая с многочисленными темными прожилками, имитирующими рисунок коры.Темные особи были редкостью.
Когда в XIX веке началось бурное развитие промышленности, леса, находящиеся рядом с фабриками, были сильно загрязнены копотью. Светлые пяденицы, хорошо заметные на темных стволах, становились легкой добычей птиц. Темные бабочки оказались более приспособленными к новым условиям борьбы за существование, и поэтому выживали. Так, в загрязненных лесах довольно быстро сформировались популяции черных березовых пядениц.
Дизруптивный отбор
Дизруптивный или разрывающий. При этой форме отбора преимущества в борьбе за существование получают особи, обладающие не средними, а крайними значениями определенных признаков. Шансы на выживание особей со средними значениями соответствующего признака значительно снижаются.
По мнению Дарвина, дизруптивный отбор приводит к возникновению полиморфизма в пределах популяции одного вида. Яркий пример действия этой формы отбора: сосна белокорая, растущая в горах Сьерра-Невада. На высоте над уровнем моря до 300 метров эти сосны представляют собой высокие (до 20 м) деревья с прямыми стволами.
На высоте более 300 м сосна белокорая существует в низкорослой стелющейся по земле форме. Обе формы, субальпийская и альпийская, принадлежат к одному виду, могут без проблем скрещиваться друг с другом.
Стабилизирующий отбор
Эта форма естественного отбора действует в относительно постоянных условиях борьбы за существование. Преимущество получают обладатели среднего значения проявления признака. В самых невыгодных условиях оказываются особи с наибольшими отклонениями от среднего значения признака.
Благодаря этому механизму виды поддерживают свою приспособленность к занимаемой экологической нише и не пропускают в нее другие виды, конкурирующие за жизненные ресурсы. При этом стабилизирующая форма не мешает генетическому разнообразию внутри вида. Значение признака может варьироваться в достаточно широких пределах вокруг среднего значения.
Живые ископаемые
Длительное сохранение внешних условий приводит к выживанию так называемых живых ископаемых. К ним относятся галапагосские черепахи, мечехвосты, капибары, окапи, трубкозубы, лаосская скальная крыса, динозавровый муравей и другие.
Все эти виды плотно занимают свои экологические ниши, условия в которых сохраняются приблизительно постоянными, несмотря на сильные изменения в окружающей среде за их пределами.
Половой отбор
Эта форма относится к внутривидовой борьбе, но тоже существенно влияет как на выживание, так и на изменение видов. Конкуренция за половых партнеров со временем приводит к развитию разнообразных механизмов поведения: брачных танцев, зовов, пения, подношения самкам подарков, поединков между самцами разной степени жестокости, закреплению окраски, которая больше всего нравится самкам. В результате потомство получает те признаки, которые больше всего привлекают представителей данного вида.
Заключение
Естественному отбору принадлежит ключевая роль в формировании видов живых существ и их приспособлению к условиям внешней среды. Благодаря этим процессам эволюции животные, растения, бактерии и все другие живые существа занимают свои экологические ниши.
Из одного поколения в другое передаются те признаки, которые помогают выживанию в определенных условиях. Кроме того, благодаря разным формам естественного отбора один вид может дать начало нескольким совершенно непохожим друг на друга видам.