Эволюционный процесс, в результате которого различные организмы лучше приспосабливаются к постоянно меняющимся условиям окружающей среды, получил название естественного отбора.Благодаря ему живые существа получают больше шансов выжить и передать свою генетическую информацию потомству, которому, в свою очередь,предстоит продолжать совершенствовать механизмы выживания.

Естественный отбор и его виды

Процессы естественного отбора начали действовать в тот момент, когда около 4 миллиардов лет тому назад на планете появились первые одноклеточные организмы. В настоящее время на Земле существует около 2 миллионов видов живых существ. Число известных вымерших видов достигает 500 миллионов.

Впервые концепция отбора была изложена в 1859 году английским ученым Чарльзом Дарвином в его работе «Происхождение видов путем естественного отбора». С тех пор идеи естественного отбора постоянно развивались как отечественными, так и зарубежными учеными. Сегодня в естественном отборе выделяются несколько видов, характеризующихся особенностями процессов, влияющих на развитие популяции организмов:

движущий;

дизруптивный;

стабилизирующий;

половой.

Движущий отбор