Для измерения относительной влажности создан целый ряд гигрометров: механические, волосяные, пленочные, электронные, конденсационные, психрометрические, портативные датчики влажности. Рассмотрим особенности основных моделей.

Психрометрический гигрометр

Метод основан на сравнении температуры сухого и влажного термометров. При этом относительная влажность воздуха определяется по таблице для разности измеренных температур. Этот способ очень прост и достаточно точен, поэтому он широко применяется в метеорологии.

Например, если сухой термометр показывает 20°С, а влажный 18°С, то разность показаний будет 20-18 = 2. По таблице находим, что этому значению соответствует φ = 83%.

Волосяной гигрометр

Другое название — гигрометр натяжения. В качестве чувствительного элемента используется обезжиренный человеческий волос, натянутый между двумя держателями.

Изменения влажности окружающего воздуха вызывают удлинение или сокращение волоса, что приводит к смещению стрелок индикатора. Погрешность показаний довольно велика, но благодаря простоте конструкции такие гигрометры до сих пор распространены.

Конденсационный гигрометр

Работа прибора основывается на охлаждении датчика до точки росы (когда начинается конденсация капель). Полученная температура точки росы измеряется, и гигрометр автоматически вычисляет соответствующую относительную влажность.

Конденсационные модели отличаются высокой точностью, но имеют сложную конструкцию и требуют тщательного обслуживания.

Пересыщенный водяной пар

Относительная влажность не может быть более 100%. Но при определенных условиях можно добиться некоторого превышения. Такой пар называется пересыщенным. Он возникает, когда охлаждение воздуха происходит быстрее, чем успевают конденсироваться капли воды.

Другой способ получения пересыщенного пара заключается в увеличении давления пара в некотором объеме воздуха, полностью освобожденном от пылинок и ионов, которые могут служить центрами конденсации.

Пересыщенный пар нестабилен, и малейшее возмущение вызывает обильную конденсацию. На этом основана работа камеры Вильсона, используемой для обнаружения заряженных частиц. Быстродвижущаяся частица пролетает через пересыщенный пар и оставляет за собой четко видимый след из сконденсировавшихся капель.

Зачем измерять влажность воздуха

Все живые организмы и многие вещи очень чувствительны к содержанию влаги в окружающем воздухе. Например, строгое поддержание постоянного уровня относительной влажности необходимо для сохранения книг, картин, исторических артефактов. Оптимальное значение φ для библиотек: 45–55%.

Производственные технологии в таких отраслях, как электроника, фармацевтика, пищевая промышленность тоже должны протекать при определенных значениях относительной влажности.

Использование в цветоводстве

Относительная влажность сильно влияет на растения. Для оптимального развития каждому виду требуются свои значения φ. Например, орхидея фаленопсис нуждается в 60–80%, тогда как кактус маммиллярия требует 30–40%. Чтобы получить хороший урожай помидоров в теплице, нужно поддерживать φ на уровне 60–70%.

В оранжереях и теплицах производится постоянный контроль содержания влаги в воздухе. При необходимости влажность повышают или понижают.

Нормальная влажность воздуха для человека