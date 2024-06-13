Порой «домашка» кажется скучной обузой, от которой хочется навсегда избавиться. Но на самом деле она играет важную роль в обучении, ведь выполняя упражнения дома, мы закрепляем знания, полученные на уроках, и вовремя обнаруживаем пробелы в знаниях. Но как же превратить рутинное выполнение домашней работы в увлекательное путешествие в мир знаний? Как зажечь в глазах ребенка искру интереса и помочь ему справиться с заданиями быстро и эффективно? Расскажем сегодня о секретах быстрого выполнения домашних заданий. Поговорим о подготовке, мотивации и других важных аспектах.

Сколько часов посвящать выполнению домашней работы

В России существуют определённые нормы, которые определяют, сколько времени школьники разных возрастов могут тратить на выполнение домашнего задания в день:

4–5-е классы — 2 часа;

6–8-е классы — 2,5 часов;

9–11-е классы — 3,5 часов.

При этом оптимальное время для выполнения «домашки» – 15-16 часов вечера. Однако в действительности данные показатели мало когда соблюдаются. При этом ежедневная учебная нагрузка на детей такова, что в неделю она эквивалентна 55-75 часам, что даже больше рабочей недели взрослого человека. Именно поэтому сегодня в обществе все чаще поднимается тема отмены домашней работы.

Что становится препятствием для быстрого выполнения домашнего задания

Есть учитывать статистику, большая часть учащихся выполняет «домашку» не только в учебные дни, но и в драгоценные часы отдыха: на выходных и даже во время каникул. Такая ситуация неминуемо ведет к дефициту личного времени, столь необходимого для полноценного развития личности.

Так что же мешает выполнять домашнее задание? Вот основные факторы:

отсутствие организованности;

проблема с концентрацией;

большое количество отвлекающих факторов;

отсутствие интереса к предмету;

неумение оценивать свое время;

нет четкого плана действий, из-за чего задания выполняются хаотично;

сильная усталость и эмоциональная перегрузка.

Кроме того, мешает и большой объем домашних заданий, а также неблагоприятная домашняя обстановка, включая отсутствие необходимых учебных материалов и поддержки со стороны родителей.

Важно помнить, что каждый ребенок индивидуален. Например, то, что мешает одному, может быть незначительным для другого. Важно выявить и устранить именно те факторы, которые препятствуют эффективной учебе конкретного ребенка.

Учимся концентрироваться: что нужно делать

Концентрацию можно представить как луч фонаря в темноте. Когда он светит, ты ясно видишь задачу и быстро с ней справляешься. Но стоит вниманию рассеяться, как всё вокруг погружается во тьму, а работа стопорится. Чтобы такого не происходило, нужно предпринять несколько шагов.

Создаем комфортное рабочее пространство

Домашняя работа пойдет как по маслу, если превратить свое рабочее место в островок продуктивности. Запомните сразу – рабочий уголок не должен быть камерой пыток. Неудобный стул, стол-великан или скрипучая столешница – враги концентрации и хорошего самочувствия.

Обустраивать рабочее пространство следует с умом. Письменный стол располагать у окна, выбирать эргономичную мебель, при необходимости использовать подставку для ног, чтобы те не болтались как макаронины.

Не нужно забывать и про освещение. В комнате должно быть как минимум два светильника: люстра общего освещения на потолке и настольная лампа, концентрирующая световой поток на поверхности столешницы. И не стоит разводить бардак на столе, все должно быть разложено по полочкам и ящикам, все чистенько и гладенько, чтобы не мешало при выполнении задания.

Устраняем внешние факторы – гаджеты и соцсети

Представьте: вы погружаетесь в мир знаний, как вдруг... Дзынь! Оповещение из соцсетей разбивает концентрацию на тысячу кусочков. Знакомо?

Чтобы домашняя работа не превращалась в битву с соблазнами, отправьте свой смартфон в «режим полета» или спрячьте его подальше от глаз. Включите режим «Не беспокоить», разрешив звонки только от самых важных людей (вдруг маме нужно будет срочно спасти мир?). И не забудьте закрыть все вкладки с соцсетями на компьютере – пусть они подождут, пока вы не закончите с выполнением задач.

Включаем классическую музыку

Некоторые учатся под классическую музыку – и вы удивитесь, но это работает. Правда, не каждая симфония подойдёт. Грандиозные концерты с их драматизмом могут увести мысли на просторы фантазии. А вот мелодии для фортепиано Моцарта, Пуленка или Дебюсси, словно невидимый помощник, позволят сосредоточиться над домашним заданием. Также попробуйте струнные квартеты Моцарта, умиротворяющие сюиты Баха для лютни или спокойные гитарные композиции.

Как правильно распоряжаться временем

На скорость выполнения «домашки» влияет огромное количество факторов, и правильное распределение учебного времени далеко не последний.

Приступаем к работе сразу

Старайтесь выполнять задания сразу после учебы. В это время ваш ум все еще свеж, в памяти отложены все необходимые понятия, формулы, другая изученная информация. Первые час-два после занятий считаются оптимальным временем для «домашки».

Определяемся с задачами

Если есть домашние задания, которые можно отложить на завтра, лучше отложите. Старайтесь на первое место ставить то, что необходимо сделать именно здесь и сейчас, выполнять то, что реально «горит».

Когда долго сидите над домашней работой, способность эффективно трудиться и фокусироваться снижается. Это естественно, поскольку постепенно нарастает утомление. Эффективнее будет начать со сложных задач: так вы сможете выполнить их быстрее, пока голова ясная. После этого переходите к более простым делам.

Не забываем про отдых

На первый взгляд, может показаться странным, что для ускорения работы нужны перерывы. Однако исследования неоднократно доказывали, что после паузы улучшается способность концентрировать внимание, одновременно повышается продуктивность. Домашние задания, таким образом, выполняется в разы быстрее. Поэтому через каждые полчаса делайте перерывы хотя бы в 5-10 минут.

Боремся с усталостью – основные способы набраться сил

Нервное перенапряжение и усталость – основные враги практически любого школьника. Чтобы сделать учебу более продуктивной и легкой, соблюдайте указанные ниже рекомендации, и тогда вы вернете себе энергию и жизненную силу.

Делаем перекусы

После трудного учебного дня не стоит садиться за уроки на пустой желудок. Сделайте хороший перекус и увидите, как домашние задания пойдут быстрее. Однако и не переедайте, иначе мозг обленится, и учеба наоборот пойдет медленно.

Дышим свежим воздухом

Чем больше кислорода, тем выше ваша умственная активность. Выбирайте для учебы хорошо проветриваемые помещения, чтобы была постоянная циркуляция свежего воздуха.

Не забываем про зарядку

Небольшая физическая активность в перерывах позволит лучше сконцентрироваться на домашних заданиях и повысить работоспособность. Хватит даже непродолжительной зарядки, состоящей из простых упражнений.

Мотивация – залог успешной учебы

Если у ученика нет тяги к занятиям, то домашние задания будут даваться ему с огромным трудом. Потому рассмотрим несколько простых способов, как мотивировать себя на учебу.

Помним о пользе домашней работы

Выполнение домашних заданий приносит пользу – это неоспоримый факт. Оно помогает закрепить знания, полученные на уроке, и научиться самостоятельно находить решения. Время от времени напоминайте себе об этом.

Радуем себя во время перерыва

Пятиминутка – это не просто перерыв, а настоящий мини-праздник. Поэтому проведите его как следует. Например, напишите или прочитайте сообщение от друга, возьмите свою любимую сладость или включите трек, который вам нравится. Одним словом, зарядитесь позитивом по полной. Глядишь, и усталость сойдет, и выполнение домашнего задания станет проще.

Не забываем хвалить себя

Не жалейте похвалы – даже за маленькие победы. Каждая решенная задача может стать поводом для гордости. Так вы поднимите себе самооценку и одновременно замотивируетесь.

Стараемся делать все сами

Конечно, в определенных ситуациях без посторонней помощи не обойтись. Но в большинстве случаев справляться с трудностями все-таки лучше сами, без помощи Google и родителей. Так вы прокачаете не только знания, но и уверенность в себе.

Держим фокус на позитиве

Не думайте о том, сколько еще заданий впереди. Концентрируйтесь на тех вещах, что вы уже сделали. А чтобы отвлечь себя от тяжелых мыслей, запланируйте на вечер что-нибудь супер-интересное: игру, прогулку, фильм или сериал. Качественный отдых гарантированно повысит мотивацию, и вы сможете выполнять задачи намного быстрее.