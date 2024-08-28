Физическое знание – конкретно-научное. Это – результат познания окружающей природы, и описывается этот результат на определённом языке. Каков он?

Как и при изучении любого языка, нужно знать алфавит и определённые правила, в соответствии с которыми говорят и пишут на этом языке.

Алфавитом в языке физической науки являются физические понятия (вещество, температура, работа, энергия, масса, электрический заряд, ток и др.), а правила задаются физическими формулами. (Формула – от латинского formula – форма, определённое правило, образ, вид). Школьный курс физики содержит свыше сотни формул. Запоминание и понимание физических понятий, формул требует большого напряжения умственных сил, затрат значительного времени.

Формулы в физике необходимы для описания закономерностей материального мира. Естественным языком описывать большинство математических выкладок громоздко, а формулы позволяют делать такие описания гораздо более лаконичными. .Формулы показывают, от чего и как зависит выраженная в формуле величина. При решении задач знание формул и умение применять их на практике является одним из важных условий изучения того, или иного раздела физики. Кроме того, сопоставление физической формулы с математической позволяет определить вид функциональной зависимости, а следовательно, выяснить, какие величины постоянны, а какие и как изменяются. Физика - это математическая модель реальности.

Шпаргалки по физике за 7 класс

В 7 классе на уроках физики проходят не слишком много формул, но все они очень важные. Роль шпаргалок по физике, в которых пишутся формулы, заключается в том, что они помогают повторить и закрепить материал. Перед контрольной нужно внимательно прочесть параграф, выделить важную информацию и тезисно обозначить ее в шпаргалке. Перед уроком достаточно прочесть её и освежить все формулы в памяти.

Написание шпаргалок помогает улучшить почерк, сделать его более аккуратным и разборчивым. В стрессовой ситуации шпаргалка помогает за несколько секунд восстановить в памяти нужную информацию, сложные определения или формулы.

Важно помнить, что пользу приносят только самостоятельно изготовленные шпаргалки. Вы знаете, что изучая явления природы с помощью наблюдений и экспериментов, физики подвергают их анализу и описанию устанавливают при этом определенные закономерности и законы. Для количественной оценки изучаемых явлений и объектов вводят особые числовые характеристики меры их свойств – физические величины.

Небольшая табличка, в которой перечислены основные формулы за 7 класс — это очень удобный инструмент для заучивания материала. Наибольшую пользу она приносит, если формулы не распечатывать на принтере, а записать от руки.

Таких самодельных шпаргалок с формулами по физике для повторения материала 7 класса следует сделать несколько, так как при записывании формул информация быстрее и прочнее запоминается.

Измерение физических величин

Физика изучает огромное количество разных объектов и явлений. Придание числовых значений разнообразным физическим величинам помогает не только глубже понять природу, но и использовать формулу на практике. Физическая величина — это количественная характеристика объекта или явления в физике, либо результат измерения.

Измерить физическую величину — значит сравнить её с однородной величиной, принятой за единицу.

Например, измерить массу крупы — значит сравнить её с другой массой, которая принята за единицу массы, например, с килограммом. Измерить пройденное расстояние — значит сравнить с метром или километром.

Чтобы измерить физическую величину, нам нужны единицы измерения. К базовым относятся единицы измерения длины, времени, массы, температуры и ряд других.

Для измерения каждой физической величины используются стандартизованные единицы. Например, длина выражается в метрах, время — в секундах, масса — в килограммах. Основной системой измерения в мире является международная система единиц СИ. Измерительный прибор — средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.

Измерительные приборы бывают цифровые и шкальные. В цифровых приборах, например электронных часах, термометре, счётчике электроэнергии, результат измерений представлен цифрами.

Линейка, стрелочные часы, термометр бытовой, весы, транспортир — это шкальные приборы. Они имеют шкалу, с помощью которой определяется результат измерения. Измерительная шкала — линейка или таблица с делениями. Каждое деление соответствует некоторому значению измеряемой величины. Для измерения различных величин используются соответствующие приборы. Многие из них (например, линейки, весы) имеют шкалы с нанесенными делениями. Чтобы определить цену деления, надо вычислить разность между двумя ближайшими делениями, для которых указаны числовые значения, и разделить эту разность на увеличенное на единицу количество делений, заключенных между ними. Цена деления — значение наименьшего деления (интервала между двумя ближайшими штрихами) шкалы измерительного прибора, выраженное в единицах измеряемой величины.

Пусть у нас есть линейка с указанными значениями 0; 1 см; 2 см и т. д. Между каждыми из них находится по 9 делений. Вычислим цену деления:

ЦД = (2 – 1) / (9 + 1)

ЦД = 0,1 см.

Получаем, что цена одного деления нашей линейки равна 0,1 сантиметра или 1 миллиметр.

Виды измерения физических величин, условия

Согласно Рекомендациям по межгосударственной стандартизации, измерения бывают следующих видов:

прямые — непосредственное получение значения искомой величины;

косвенные — определение значения искомой величины на основании результатов прямых измерений других величин;

совместные — одновременное получение значений разных величин для выявления зависимости между ними;

совокупные — одновременное получение значений разных величин для подстановки в систему уравнений и вычисления таким образом искомой величины;

равноточные — измерения одной величины, проведенные в одинаковых условиях одинаково точными приборами одинаково тщательно;

неравноточные — измерения одной величины, проведенные приборами с разной точностью и (или) в разных условиях;

однократные — измерения, проведенные один раз;

многократные — измерения одной и той же величины, проведенные друг за другом;

статические — измерения величины, которую по условиям измерительной задачи считают неизменной;

динамические — измерения величины, меняющейся в процессе измерений;

абсолютные — измерения, основанные на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант;

относительные — измерения соотношений между искомой величиной и одноименной, принимаемой за единицу, или изменения этих соотношений.

Погрешности, как проводить с учетом ошибок

Абсолютно точные измерения невозможны хотя бы потому, что измеряемые величины, да и сами эталоны единиц измерения, не имеют абсолютно точных значений. Например, масса любого тела меняется из-за испарения его собственных молекул и поглощения молекул окружающего газа. Однако в большинстве случаев точности аппаратуры не хватает, чтобы заметить эти изменения.

Для характеристики каждого конкретного измерения используют его абсолютную погрешность, т.е. модуль разности между точным значением величины и ее значением, полученным в результате измерения. Истинное значение величины узнать нельзя, но с помощью серии измерений и обработки их результатов можно найти ее приблизительное значение и оценить возможное отклонение от него измеренной величины. В этом и заключается смысл обработки результатов эксперимента.

Чтобы понимать, насколько велики ошибки по сравнению с самой измеряемой величиной, вводят относительную погрешность измерения: