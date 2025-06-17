Допустим, вы хотите рассказать о том, что происходит в данный момент, или описать событие, которое длится какое-то время, или даже поделиться ближайшими планами. Для всех этих случаев есть особый инструмент — время Present Continuous (PC).
Освоив Present Continuous, вы сможете говорить гораздо живее и точнее, описывая мир как бы в реальном времени. Давайте разберемся, как работает этот механизм. Поговорим о правилах его применения и разберем несколько примеров.
Образование предложений
Суть PC — это сочетание вспомогательного глагола «to be» и основного, описывающего действие.
Формула:
Выбор формы «to be» зависит от подлежащего:
- I — используем am;
- he, she, it (или существительные в ед. числе) — применимо is;
- we, you, they (или существительные во множественном числе) — подходит are.
У главного глагола окончание всегда будет -ing. Оно сигнализирует о длительности действия.
Принципы формирования окончания -ing
Подавляющее число глаголов получают окончание -ing простым его добавлением:
- play → playing (играть);
- read → reading (читать);
- look → looking (смотреть).
Но есть несколько важных нюансов, которые нужно запомнить:
- Глаголы, оканчивающиеся на непроизносимую -e. Эта гласная выпадает перед добавлением -ing:
- make → making (делать);
- write → writing (писать);
- bake → baking (печь).
- Глаголы, оканчивающиеся на -ie. Сочетание -ie меняется на -y перед добавлением -ing:
- lie → lying (лежать, лежу);
- tie → tying (завязывать).
- Глаголы, оканчивающиеся на одну согласную, перед которой стоит ударная гласная. Последняя согласная становится двойной. Это происходит в коротких словах или когда ударение падает на последний слог:
- stop → stopping (останавливаться) (ударная «o»);
- run → running (бежать) (ударная «u»);
- begin → beginning (начинать) (ударение на «gin»);
- swim → swimming (плавать) (ударная «i»).
- Глаголы, оканчивающиеся на «l» после гласной (в британском английском). Согласная «l» удваивается:
- travel → travelling (путешествовать).
Зная эти принципы, риск допущения ошибок в написании минимальный.
Утвердительные предложения
Утвердительные предложения в Present Continuous строятся строго по формуле:
Примеры:
- I am reading a book — Я читаю книгу (сейчас);
- He is watching TV — Он смотрит телевизор (сейчас);
- She is talking on the phone — Она разговаривает по телефону (сейчас);
- We are learning English — Мы учим английский (в этот период времени);
- You are listening carefully — Вы внимательно слушаете (сейчас).
Сокращенные формы «to be» часто используются в разговорной речи и на письме:
Отрицательные
Для отрицания просто добавьте частицу «not» между вспомогательным глаголом (формой «to be») и основным глаголом с -ing.
Формула:
Варианты использования:
- I am not singing. — Я не пою (сейчас);
- He is not working. — Он не работает (сейчас);
- She is not listening. — Она не слушает (сейчас);
- It is not raining. — Дождь не идет (сейчас);
- We are not going out. — Мы не идем гулять (сейчас);
- You are not paying attention. — Вы не обращаете внимания (сейчас);
- They're not walking in the park. — Они не гуляют в парке (сейчас).
Отрицательные формы «to be» также часто сокращаются:
Применение Present Continuous
Present Continuous — это время, которое показывает действие в развитии. Оно не просто констатирует факт (как Present Simple), а подчеркивает его длительность или временный характер. Рассмотрим основные ситуации, когда мы используем это время.
Простые случаи употребления
Эти правила — основа понимания Present Continuous:
1. Действие, происходящее прямо сейчас, в момент речи. Это самая очевидная ситуация. Вы видите или слышите, как что-то происходит, и описываете это:
- The baby is crying — Ребенок плачет (прямо сейчас);
- Look! They are dancing — Смотри! Они танцуют (в этот момент);
- I am writing an email now — Я пишу письмо сейчас.
2. Временное действие, которое происходит в настоящий период времени, но не обязательно в саму минуту разговора. Действие началось недавно и скоро, вероятно, закончится. Вот примеры:
- He is living in London this year. — Он живет в Лондоне в этом году (возможно, обычно он живет где-то еще);
- She is working on a new project. — Она работает над новым проектом (необязательно прямо сейчас, но в этот период);
- I am learning Spanish. — Я учу испанский (это процесс, который происходит сейчас).
3. Запланированное действие в ближайшем будущем. Present Continuous используется для выражения твердых планов и договоренностей, особенно когда указано время или место:
- We are meeting them tonight. — Мы встречаемся с ними сегодня вечером (договорились);
- She is flying to Paris tomorrow. — Она летит в Париж завтра (билет куплен);
- What are you doing this weekend? — Что ты делаешь на этих выходных? (Какие у тебя планы?)
Чуть более сложные случаи употребления Present Continuous
Эти ситуации показывают более тонкие нюансы использования времени:
1. Описание изменений или развития ситуации. Когда мы говорим о процессе, который происходит сейчас и меняет положение дел:
- Your skills is getting better. — Твои навыки становятся все лучше (происходит процесс улучшения).
- The climate is changing. — Климат меняется (глобальный процесс).
- It is getting darker. — Темнеет (происходит изменение).
2. Выражение раздражения, недовольства или критики по поводу повторяющихся действий. В этом случае часто используются слова always (всегда), constantly (постоянно), all the time (все время). Например:
- He is always losing his keys! — Он вечно теряет свои ключи! (Меня это раздражает);
- She is constantly interrupting me. — Она постоянно перебивает меня! (Это вызывает недовольство);
- They are always complaining. — Они вечно жалуются. (Недовольство);
- Важно: без эмоциональной окраски для повторяющихся действий используется Present Simple (He always loses his keys — просто факт). Present Continuous + always добавляет негативный оттенок.
Сложные случаи употребления Present Continuous
Эти правила встречаются реже, но важны для полного понимания:
1. Описание новой или временной ситуации в отличие от старой или постоянной. Подчеркивается, что это временное отклонение от нормы или новое положение вещей. Например:
- Normally I work from office, but this week I am working from home. — Обычно я работаю из офиса, но на этой неделе я работаю из дома (временное изменение);
- He used to live alone, but now he is living with his parents. — Раньше он жил один, но сейчас живет с родителями (новое, возможно временное, положение).
2. Описание необычного, несвойственного поведения человека или животного. Подчеркивается, что это не типичная черта или привычка, а временное состояние. Например:
- You are being very quiet today. What’s wrong? — Ты сегодня очень тихий. Что случилось? (Обычно ты не такой);
- The cat is acting strangely this morning. — Кот ведет себя странно этим утром. (Обычно он так не делает).
Маркеры времени
Есть словосочетания, часто указывающие на использование PC. Они помогают понять, о каком именно моменте или периоде времени идет речь.
Самые распространенные:
- now (сейчас);
- right now (прямо сейчас);
- at the moment (в настоящий момент);
- at present (в настоящее время);
- still (всё ещё) — часто используется для подчеркивания длительности действия;
- today (сегодня);
- this week/month/year (на этой неделе/в этом месяце/году) — для временных ситуаций;
- currently (в настоящее время);
- these days (в эти дни, в последнее время) — для временных ситуаций или изменений;
- tonight, tomorrow, this weekend и другие указатели времени в будущем — для запланированных действий;
- always, constantly, all the time — при выражении раздражения.
Если вы видите эти слова, скорее всего, речь идет о Present Continuous (или другом длительном времени, в зависимости от контекста).
Глаголы состояния
Это очень важный момент. Не все глаголы могут стоять в Present Continuous. Есть группа так называемых глаголов состояния. Они описывают не действие, а состояние, чувство, мысль, отношение, владение.
Примеры таких глаголов:
- чувства и эмоции — like (нравиться), love (любить), hate (ненавидеть), want (хотеть), need (нуждаться), prefer (предпочитать);
- мысли и мнения — know (знать), believe (верить), understand (понимать), remember (помнить), forget (забывать), think (считать, полагать), agree (соглашаться);
- чувства (восприятие) — see (видеть), hear (слышать), smell (пахнуть), taste (иметь вкус), feel (чувствовать себя), но могут использоваться в continuous, когда описывают действие;
- принадлежность — have (иметь), own (владеть), possess (обладать), но have может использоваться в continuous в устойчивых выражениях, например, having breakfast;
- другие — seem (казаться), look (выглядеть), sound (звучать), cost (стоить), owe (быть должным), be (быть).
Глаголы состояния обычно не используются в Continuous временах, даже если действие происходит прямо сейчас. Вместо Present Continuous с ними используется Present Simple.
Сравните:
- неправильно: I am knowing the answer;
- правильно: I know the answer. (Я знаю ответ);
- неправильно: She is hating spiders;
- правильно: She hates spiders. (Она ненавидит пауков);
- неправильно: We are having a car;
- правильно: We have a car. (У нас есть машина.)
Конструкция to be going to
Конструкция «to be going to» тоже используется для выражения будущих планов, что может сбивать с толку при сравнении с Present Continuous.
Present Continuous (для будущего) используется для твердых, запланированных договоренностей, особенно если уже сделаны конкретные шаги (куплен билет, договорились о встрече). Акцент на уже принятом решении и организации.
Пример: I am meeting Sarah at 7 pm. (Мы договорились.)
To be going to используется для выражения намерений (того, что вы собираетесь сделать) или предсказаний, основанных на очевидных признаках в настоящем. Акцент на вашем намерении или видимых причинах для предсказания.
Пример: I am going to learn Japanese. (У меня есть такое намерение.)
Look at those black clouds! It is going to rain. (Я вижу облака — это признак дождя.)
Иногда оба варианта возможны, но они передают немного разный смысл. PC подчеркивает факт договоренности, going to — намерение.
Как не перепутать с Present Simple
Это одна из самых частых сложностей для тех, кто занимается изучением английского. Главное отличие — взгляд на действие: как на постоянное или временное, как на факт или процесс.
Ключевые различия
Present Simple описывает постоянные ситуации, привычки, рутину, общеизвестные факты, расписания. Это как фотография — показывает статичное положение дел:
- The sun rises in the East (факт);
- He works in a bank (постоянная работа);
- I usually wake up at 7 am (привычка).
Present Continuous описывает временные ситуации, действия, происходящие сейчас или в текущий период, изменения, запланированные события в будущем, а также временное необычное поведение или повторяющиеся действия, которые раздражают. Это как видео — показывает процесс, движение, то, что длится или меняется:
- The sun is shining brightly now (происходит сейчас);
- He is working from home this week (временная ситуация);
- I am waking up earlier these days (временное изменение привычки).
Примеры Present Continuous Tense
Давайте закрепим понимание на разнообразных примерах:
- They are building a new bridge in the city centre. (Временный процесс, стройка длится сейчас);
- Why are you wearing a coat? It’s warm today. (Действие прямо сейчас, возможно, необычное для ситуации);
- My brother is always borrowing my things without asking! (Повторяющееся действие, вызывающее раздражение);
- The population of the world is increasing very fast. (Процесс изменения);
- Look! A bird is sitting on the window sill. (Действие прямо сейчас);
- I’m spending a lot of money these days. (Временная ситуация);
- What book are you reading at the moment? (Действие в текущий период);
- She isn’t working today. She is on holiday. (Временное отсутствие действия);
- Are you listening to me? (Действие прямо сейчас, вопрос);
- We are having dinner with friends on Friday. (Запланированное событие в будущем).
Надеемся, теперь вы лучше поняли Present Continuous. Это гибкое и выразительное время, которое поможет вам сделать английскую речь более живой и точной. Главное — практика. Попробуйте описывать то, что видите и делаете прямо сейчас, используя полученные знания.
Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам