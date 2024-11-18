Глаголы в английском языке стоят на втором месте по многочисленности, уступая только существительным. Кроме того, вместе с существительным и местоимением глагол образует тройку самых важных частей речи, играющих ключевую роль в понимании английского языка.

Изучение времен английского глагола вызывает определенные трудности, так как их система не совпадает с используемой в русском языке. Но стоит только разобраться с различиями между категориями, как все становится понятно и достаточно очевидно.

Сколько времен в английском языке

Глаголам английского языка присуща категория времени. Она относится к важнейшим характеристикам, так как указывает на то, когда именно происходит действие. Категория времени необходима для правильного понимания последовательности событий, о которых идет речь.

В английском используется три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Но в отличие от русского, каждое из этих времен «расщепляется» на 4: простое (Simple/Indefinite), длительное (Continuous/Progressive), совершенное (Perfect), совершенное длительное (Perfect Continuous). Таким образом, мы получаем 12 разных временных форм.

Кроме того, английские глаголы обладают залогом, который бывает активным (active voice) и пассивным (passive voice). С учетом правил образования активного и пассивного залогов получается 24 времени.

Такая картина может показаться слишком сложной и громоздкой, но на практике все оказывается намного проще. Наиболее часто во всех стилях речи (разговорная, литературная, специальная научная) используются Simple Past и Simple Future. На втором месте по частоте стоят Present Perfect и Present Continuous. Именно эти времена являются наиболее важными для изучения.

Все остальное разнообразие времен является малоупотребительным. Так, на долю Past Continuous приходится около 1,4% употреблений во всех стилях речи. К наименее употребительным (около 0,1%) относятся Future Continuous, Past Perfect Continuous и Future Perfect Continuous.

Tense vs time

В русском языке «время» как лингвистическая категория и «время» в общем смысле (продолжительность между событиями, последовательность секунд, минут, часов и так далее) обозначаются одним словом — «время». В английском для этого используются разные слова:

tense — грамматическая категория, означающая любую форму глагола, которая отражает то, когда что-то случилось, длительность и завершенность;

time — время в общем, универсальном смысле.

В зависимости от ситуации и контекста одно и то же лингвистическое время может выражать события, происходящие как в настоящем, так и в будущем. Это особенно часто встречается в разговорной речи, когда сообщается о событиях, которые произойдут согласно расписанию. Например:

The plane leaves tomorrow morning at 8 a. m. — Самолет вылетает завтра в восемь часов утра.

В этом предложении Present Simple выражает событие, которое произойдет в будущем.

Все времена в английском языке

Рассмотрим основные правила образования каждой из групп времен английских глаголов.

Времена группы Simple