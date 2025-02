Simple/Indefinite (простое/неопределенное) — самая употребительная группа.

Настоящее простое время Present Simple используется для выражения:

часто повторяющихся действий;

общеизвестных фактов;

того, что происходит постоянно;

последовательно повторяющихся действий.

The Thames flows into the North Sea. — Темза впадает в Северное море.

She often finds excellent blueberries. — Она часто находит отличную чернику.

They live in New Zealand. — Они живут в Новой Зеландии.

I always wear dresses. I never wear trousers. — Я всегда ношу платья. Я никогда не ношу брюки.

Также Present Simple может выражать действия, которые произойдут по расписанию в ближайшем будущем.

The match broadcast starts tonight at 21:00. — Трансляция матча начинается сегодня вечером в 21:00.

Present Simple для всех лиц и чисел совпадает с инфинитивом без частицы «to». Исключение составляет третье лицо единственного числа. Для этой формы к основе глагола нужно прибавить окончание «-s» или «-es».

Отрицательная и вопросительная формы образуются с помощью вспомогательного глагола «do» и «does».

Утвердительная форма глагола to know (знать) I / you / we / you / they know. He / she / it knows Отрицательная форма глагола to know (знать) I / you / we / you / they do not know. He / she / it does not know Вопросительная форма глагола to know (знать) Do I / you / we / you / they know? Does he / she / it know?

Глагол «to be» (быть) спрягается особым образом и не требует вспомогательного глагола для образования отрицательной и вопросительной формы.

Утвердительная форма глагола «to be» I am You are He / she / it is We are You are They are Отрицательная форма глагола «to be» I am not You are not He / she / it is not We are not You are not They are not Вопросительная форма глагола «to be» Am I? Are you? Is he / she / it? Are we? Are you? Are they?

В русском языке глагол «быть» в настоящем времени обычно опускается.

I am a geologist. — Я геолог.

Is he a metallurgist? — Он металлург?

She is not a teacher. — Она не учительница.

The Amazon is the largest river on Earth. — Амазонка — крупнейшая река на Земле.

Present Simple часто используется со следующими словами-маркерами: usually, often, always, never, sometimes.

Прошедшее простое время Past Simple используется для описания:

ситуаций в прошлом, не связанных с настоящим;

действий в прошлом с указанием, сколько времени тому назад это произошло;

последовательности действий, происходивших одно за другим;

действий, имевших место в какой-то исторический период, но точное время не указывается.

She worked in an office. — Она работала в офисе.

He called her two hours ago. — Он позвонил ей два часа тому назад.

She came into the room, opened the closet, took out all the dresses, and laid them out on the bed. — Она зашла в комнату, открыла шкаф, вытащила все платья, разложила их на кровати.

Newton discovered the law of universal gravitation. — Ньютон открыл закон всемирного тяготения.

Английские глаголы разделяются на правильные (regular verbs) и неправильные (irregular verbs). Неправильных насчитывается около 638 штук.

Правильные глаголы образуют форму Past Simple с помощью присоединения к основе окончания «-ed» или «-d».

Неправильные глаголы имеют индивидуальные формы Past Simple, которые образуются без каких-либо правил. Их просто заучивают.

Отрицательная и вопросительная формы Past Simple образуется аналогично соответствующим формам Present Simple, но вместо «do» используется «did».

Глагол «to be» образует две формы:

I / he / she / it — was;

you / we / they — were.

Past Simple обычно используется со следующими словами: yesterday, then, last night, a year ago, when, two months ago и т. п.

Будущее простое время Future Simple используется для сообщения о:

принятых в момент разговора решениях;

надеждах, опасениях;

действиях, которые произойдут или не произойдут в будущем;

действиях, на которые невозможно повлиять;

действиях, которые будут совершены в будущем, но в этом нет уверенности.

Для образования формы Future Simple используется вспомогательный глагол «will» и инфинитив основного глагола без частицы «to».

It's too dark here. I will turn on the light. — Здесь слишком темно. Я включу свет.

I hope the cake will be delicious. — Я надеюсь, что пирог будет вкусным.

I will have more money to spend. — У меня будет больше денег на расходы.

It will not be so easy for them. — Для них это будет не так-то просто.

She will probably call tomorrow. — Наверное, она позвонит завтра.

He will be ten years old next year. — В следующем году ему исполнится десять лет.

I think I will call you tomorrow. — Думаю, я позвоню тебе завтра.

Future Simple обычно используется со следующими наречиями времени: today, tonight, next week, the day after tomorrow, soon.

Времена группы Continuous