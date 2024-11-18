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Глаголы в английском языке стоят на втором месте по многочисленности, уступая только существительным. Кроме того, вместе с существительным и местоимением глагол образует тройку самых важных частей речи, играющих ключевую роль в понимании английского языка.
Изучение времен английского глагола вызывает определенные трудности, так как их система не совпадает с используемой в русском языке. Но стоит только разобраться с различиями между категориями, как все становится понятно и достаточно очевидно.
Сколько времен в английском языке
Глаголам английского языка присуща категория времени. Она относится к важнейшим характеристикам, так как указывает на то, когда именно происходит действие. Категория времени необходима для правильного понимания последовательности событий, о которых идет речь.
В английском используется три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Но в отличие от русского, каждое из этих времен «расщепляется» на 4: простое (Simple/Indefinite), длительное (Continuous/Progressive), совершенное (Perfect), совершенное длительное (Perfect Continuous). Таким образом, мы получаем 12 разных временных форм.
Кроме того, английские глаголы обладают залогом, который бывает активным (active voice) и пассивным (passive voice). С учетом правил образования активного и пассивного залогов получается 24 времени.
Такая картина может показаться слишком сложной и громоздкой, но на практике все оказывается намного проще. Наиболее часто во всех стилях речи (разговорная, литературная, специальная научная) используются Simple Past и Simple Future. На втором месте по частоте стоят Present Perfect и Present Continuous. Именно эти времена являются наиболее важными для изучения.
Все остальное разнообразие времен является малоупотребительным. Так, на долю Past Continuous приходится около 1,4% употреблений во всех стилях речи. К наименее употребительным (около 0,1%) относятся Future Continuous, Past Perfect Continuous и Future Perfect Continuous.
Tense vs time
В русском языке «время» как лингвистическая категория и «время» в общем смысле (продолжительность между событиями, последовательность секунд, минут, часов и так далее) обозначаются одним словом — «время». В английском для этого используются разные слова:
- tense — грамматическая категория, означающая любую форму глагола, которая отражает то, когда что-то случилось, длительность и завершенность;
- time — время в общем, универсальном смысле.
В зависимости от ситуации и контекста одно и то же лингвистическое время может выражать события, происходящие как в настоящем, так и в будущем. Это особенно часто встречается в разговорной речи, когда сообщается о событиях, которые произойдут согласно расписанию. Например:
The plane leaves tomorrow morning at 8 a. m. — Самолет вылетает завтра в восемь часов утра.
В этом предложении Present Simple выражает событие, которое произойдет в будущем.
Все времена в английском языке
Рассмотрим основные правила образования каждой из групп времен английских глаголов.
Времена группы Simple
Simple/Indefinite (простое/неопределенное) — самая употребительная группа.
Настоящее простое время Present Simple используется для выражения:
- часто повторяющихся действий;
- общеизвестных фактов;
- того, что происходит постоянно;
- последовательно повторяющихся действий.
The Thames flows into the North Sea. — Темза впадает в Северное море.
She often finds excellent blueberries. — Она часто находит отличную чернику.
They live in New Zealand. — Они живут в Новой Зеландии.
I always wear dresses. I never wear trousers. — Я всегда ношу платья. Я никогда не ношу брюки.
Также Present Simple может выражать действия, которые произойдут по расписанию в ближайшем будущем.
The match broadcast starts tonight at 21:00. — Трансляция матча начинается сегодня вечером в 21:00.
Present Simple для всех лиц и чисел совпадает с инфинитивом без частицы «to». Исключение составляет третье лицо единственного числа. Для этой формы к основе глагола нужно прибавить окончание «-s» или «-es».
Отрицательная и вопросительная формы образуются с помощью вспомогательного глагола «do» и «does».
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Утвердительная форма глагола to know (знать)
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I / you / we / you / they know.
He / she / it knows
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Отрицательная форма глагола to know (знать)
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I / you / we / you / they do not know.
He / she / it does not know
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Вопросительная форма глагола to know (знать)
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Do I / you / we / you / they know?
Does he / she / it know?
Глагол «to be» (быть) спрягается особым образом и не требует вспомогательного глагола для образования отрицательной и вопросительной формы.
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Утвердительная форма глагола «to be»
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I am
You are
He / she / it is
We are
You are
They are
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Отрицательная форма глагола «to be»
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I am not
You are not
He / she / it is not
We are not
You are not
They are not
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Вопросительная форма глагола «to be»
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Am I?
Are you?
Is he / she / it?
Are we?
Are you?
Are they?
В русском языке глагол «быть» в настоящем времени обычно опускается.
I am a geologist. — Я геолог.
Is he a metallurgist? — Он металлург?
She is not a teacher. — Она не учительница.
The Amazon is the largest river on Earth. — Амазонка — крупнейшая река на Земле.
Present Simple часто используется со следующими словами-маркерами: usually, often, always, never, sometimes.
Прошедшее простое время Past Simple используется для описания:
- ситуаций в прошлом, не связанных с настоящим;
- действий в прошлом с указанием, сколько времени тому назад это произошло;
- последовательности действий, происходивших одно за другим;
- действий, имевших место в какой-то исторический период, но точное время не указывается.
She worked in an office. — Она работала в офисе.
He called her two hours ago. — Он позвонил ей два часа тому назад.
She came into the room, opened the closet, took out all the dresses, and laid them out on the bed. — Она зашла в комнату, открыла шкаф, вытащила все платья, разложила их на кровати.
Newton discovered the law of universal gravitation. — Ньютон открыл закон всемирного тяготения.
Английские глаголы разделяются на правильные (regular verbs) и неправильные (irregular verbs). Неправильных насчитывается около 638 штук.
Правильные глаголы образуют форму Past Simple с помощью присоединения к основе окончания «-ed» или «-d».
Неправильные глаголы имеют индивидуальные формы Past Simple, которые образуются без каких-либо правил. Их просто заучивают.
Отрицательная и вопросительная формы Past Simple образуется аналогично соответствующим формам Present Simple, но вместо «do» используется «did».
Глагол «to be» образует две формы:
- I / he / she / it — was;
- you / we / they — were.
Past Simple обычно используется со следующими словами: yesterday, then, last night, a year ago, when, two months ago и т. п.
Будущее простое время Future Simple используется для сообщения о:
- принятых в момент разговора решениях;
- надеждах, опасениях;
- действиях, которые произойдут или не произойдут в будущем;
- действиях, на которые невозможно повлиять;
- действиях, которые будут совершены в будущем, но в этом нет уверенности.
Для образования формы Future Simple используется вспомогательный глагол «will» и инфинитив основного глагола без частицы «to».
It's too dark here. I will turn on the light. — Здесь слишком темно. Я включу свет.
I hope the cake will be delicious. — Я надеюсь, что пирог будет вкусным.
I will have more money to spend. — У меня будет больше денег на расходы.
It will not be so easy for them. — Для них это будет не так-то просто.
She will probably call tomorrow. — Наверное, она позвонит завтра.
He will be ten years old next year. — В следующем году ему исполнится десять лет.
I think I will call you tomorrow. — Думаю, я позвоню тебе завтра.
Future Simple обычно используется со следующими наречиями времени: today, tonight, next week, the day after tomorrow, soon.
Времена группы Continuous
Глаголы этой группы описывают действия, которые продолжаются в определенный момент.
Настоящее длительное время Present Continuous используется для описания:
- того, что происходит прямо сейчас;
- запланированных действий и планов, для выполнения которых все организовано;
- временных состояний и постоянно меняющихся ситуаций.
Look, she is walking down the street! — Смотри, она идет по улице!
Tomorrow I am buying a smartphone! — Завтра я покупаю смартфон!
He is staying with his parents at the moment. — В настоящее время он живет у родителей.
She is recovering. — Она выздоравливает.
Все формы группы Continuous образуются с помощью вспомогательного глагола «to be» в нужном лице и времени и основного глагола, к которому добавлено окончание «-ing».
Прошедшее длительное время Past Continuous используется для выражения
- продолжающегося действия в прошлом с указанием точного времени;
- действий, которые в прошлом происходили одновременно;
- для описания действий, являющихся фоном для каких-либо событий:
I was reading a book from five till six o'clock. — Я читал книгу с пяти до шести часов.
She was baking a cake at eight o'clock yesterday. — Вчера в восемь часов она пекла пирог.
While mom was cooking soup, we were cutting bread. — Пока мама варила суп, мы нарезали хлеб.
A cold wind was blowing. — Дул холодный ветер.
Для образования Past Continuous глагол «to be» используется в форме «was» и «were».
Будущее длительное время Future Continuous описывает длительные действия, которые будут происходить в конкретный момент в будущем.
Tomorrow at this time I will be taking a history test. — Завтра в это время я буду сдавать тест по истории.
Напомним, что Future Continuous относится к редко используемым временам. В разговорной речи вместо него обычно используется Future Simple.
Глаголы действия и глаголы состояния
Времена группы Continuous обычно употребляются только с глаголами, выражающими какое-либо действие (action verbs). Глаголы, выражающие состояния (stative verbs) не используются в группе Continuous. Исключение составляют случаи, когда нужно передать очень сильные эмоции.
К stative verbs относятся глаголы, выражающие:
- работу органов чувств (to see — видеть);
- эмоции (to love — любить);
- умственную деятельность (to understand — понимать);
- мнения и желания (to wish — желать);
- принадлежность (to belong — принадлежать).
Знаменитая фраза «I am loving it!» не является грамматической ошибкой. В данном случае глагол состояния «to love» в Present Continuous передает сильный накал эмоций. Фразу следует переводить, как «Вот это я люблю больше всего на свете!»
Некоторые глаголы, могут быть глаголами как действия, так и состояния. Например, «to see» имеет значение «видеть» (состояние) и «встречаться с кем-либо» (действие).
I see her feeding a squirrel. — Я вижу, как она кормит белочку.
I'm seeing my parents this evening. — Сегодня вечером я встречаюсь со своими родителями.
Времена группы Perfect
Все времена группы Perfect означают завершенность действия, о котором идет речь. Все они образуются с помощью вспомогательного глагола «to have» в соответствующей форме и III-й формы основного глагола.
Глаголы в Present Perfect описывают действия, которые недавно или только что завершились и результат этих действий актуален на настоящий момент.
He has already read this book. — Он уже прочитал эту книгу.
We have already seen this movie. — Мы уже видели этот фильм.
He has been to New York twice. — Он был в Нью-Йорке дважды.
Прошедшее совершенное время Past Perfect употребляется для описания действий, которые были завершены раньше других действий в прошлом.
When I woke up in the morning, my mother had already cooked breakfast. — Когда я проснулся утром, мама уже приготовила завтрак.
Будущее совершенное Future Perfect используется для действий, которые будут завершены к определенному моменту.
He will have done his homework by five o'clock tomorrow. — К пяти часам завтра он сделает уроки.
Для описания действий, которые продолжались некоторое время и завершились к определенному моменту, предназначена группа Perfect Continuous (перфектно-длительное или совершенное продолженное). Для образования используется вспомогательный глагол «to have» в нужном времени, к нему добавляется «been» и затем ставится III-я форма основного глагола.
Present Perfect Continuous: He has been watching TV for two hours already. — Он смотрит телевизор уже два часа.
Past Perfect Continuous: She had already been reading a book for two hours when I came. — Она уже читала книгу на протяжении двух часов, когда я пришел.
Future Perfect Continuous: They will have been playing for two hours by the time I get home. — Они будут играть уже два часа к тому моменту, когда я приду домой.
Залог глаголов: активный или пассивный
Залог — это признак, показывающий объект или субъект действия. Если подлежащее выполняет действие само, это активный залог — Active voice. Если действие направлено на подлежащее, это пассивный залог — Passive voice.
Активный залог указывает на то, что подлежащее в предложении является исполнителем действия, выраженного глаголом.
The artist painted a picture. — Художник нарисовал картину.
Пассивный (страдательный) залог показывает, что подлежащее испытывает на себе действие, выраженное глаголом.
The picture was painted by an artist. — Картина была нарисована художником.
Страдательный залог Passive voice образуется при помощи соответствующей формы «to be» и III-й формы основного глагола. Passive voice используется во всех временах, кроме группы Perfect Continuous.
I was asked to help him. — Меня попросили ему помочь.
He had been sent to school in London. — Его послали в школу в Лондон.
By the end of June the last exam will have been passed. — К концу июня будет сдан последний экзамен.
Модальность
Этот аспект позволяет выразить намерение и отношение к действию, которое описывает основной глагол. Модальные глаголы являются вспомогательными. Они выражают не действие, а отношение к действию, поэтому самостоятельно они не используются. Всего таких глаголов 10: can, could, may, must, might, will, would, shall, should, ought.
Модальные глаголы имеют только форму настоящего времени и по лицам не изменяются. Исключение составляют can и will. У этих глаголов есть форма прошедшего времени: could и would соответственно.
Глагол must в прошедшем времени заменяется на соответствующую форму have to в прошедшем и будущем времени. Глагол can заменяется на be able to.
We had to go to Moscow. — Мы должны были поехать в Москву.
We will have to go to London in a week. — Через неделю нам придется поехать в Лондон.
He hasn't been able to write an article yet. — Он еще не смог написать статью.
Конструкции для выражения времени английских глаголов
Для уточнения времени и других нюансов действия в английском языке используются дополнительные специальные грамматические конструкции.
Used to / would
Вместе с основным глаголом выражает действия, которыми когда-то занимались в прошлом, но больше ими не занимаются. При этом used to можно использовать с любыми глаголами, а would — только с глаголами действия.
I used to embroider a lot. / I would embroider a lot. — Раньше я много вышивала.
I used to love embroidery. — Раньше я любила вышивать.
Вопросительная и отрицательная формы образуются стандартным способом.
I didn’t use to embroider. — Раньше я не вышивала.
Did you use to embroider? — Вы раньше вышивали?
To be going to
Выражает намерение выполнить действие. При этом «to be» может быть в форме Present Simple или Past Simple. На русский такая конструкция переводится с помощью глагола «собираться».
I am going to bake a pie. — Я собираюсь печь пирог.
They were going to go skiing. — Они собирались кататься на лыжах.
To be about to
Показывает, что действие, выраженное основным глаголом, вот-вот произойдет.
It is about to rain. — Дождь вот-вот начнется.
We were about to begin our secret mission. — Мы собирались приступить к нашей секретной миссии.
Подведем итоги
В английском языке используется три времени (настоящее, прошедшее, будущее), каждое из которых подразделяется на четыре группы в зависимости от длительности и завершенности.
Существуют глаголы действия и глаголы состояния. Группа Continuous используется только для глаголов действия.
Большинство модальных глаголов имеет только форму настоящего времени.
Пассивный залог не может использоваться в группе Perfect Continuous.
Заключение
Умение правильно использовать времена глагола — это ключевой аспект для овладения английским языком. Наиболее употребительной является группа Simple, но подлинное богатство языка станет доступно только при изучении всех 24 форм.
Структура времен английских глаголов имеет четкую логику, поэтому освоить ее можно довольно легко. Нужно только проявить немного настойчивости.