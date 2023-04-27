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Как преодолеть страх перед началом нового этапа в жизни?

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    Человеком движут два противоположных желания: менять и оставлять всё как есть.
    С одной стороны, люди любят привычки, часто ходят одним маршрутом или пересматривают фильмы. С другой, хотят поменять образ жизни, получать новые впечатления и бегать по утрам. Большие перемены часто вызывают боязнь, а у страха перед новой жизнью есть определение — неофобия.

    Страх перед новым
    Страх — это базовая эмоция человека, которая обычно возникает как ответ на опасность. Так мозг защищает вас и активизирует все силы для спасения. Поэтому страх — это не всегда плохо. Опасным становится состояние, когда он переходит в нарастающую и непрекращающуюся тревогу.
    Страх перед новым — это тоже защитная реакция на ещё непонятные или малоизвестные обстоятельства. Если копнуть глубже, у неофобии есть подвиды:

    • Идеофобия — страх новых идей, который останавливает прогресс;
    • Технофобия — страх передовых технологий;
    • Эпистемофобия — страх новых знаний или неизвестной информации;
    • Футурофобия — страх будущего;
    • Эргазиофобия — страх перед новой работой.

    Причины боязни нового

    1. Наследственность
    Люди, у которых среди близких родственников были отмечены неофобные случаи, в три раза больше подвержены такому же страху.
    2. Культурное влияние и оценивание
    «А вот в наше время...». Человека, который хочет перемен, могут посчитать бездельником, если он хочет уволиться, или чудаком, если переехать в деревню. В таком случае люди боятся общественности, которая осудит действия и повесит клеймо «неправильности».
    3. Травмирующие события
    Если в прошлом человек получил негативный опыт, вероятность того, что он не захочет повторять это вновь, велика. Так он может долго находиться в состоянии «меня и так всё устраивает».
    4. Тревога по поводу неизвестного
    «А что, если...». Человеку непонятно, чего ожидать в будущем. Перемены могут быть сопряжены с трудностями и тяжёлыми последствиями. Часть мозга, которая отвечает за биологическое выживание, генерирует худшие сценарии развития событий.
    5. Возможность поражения или успеха
    Человек боится не совладать с последствиями. Это может быть полный провал и непонимание, что делать. Но и лучшего развития событий тоже можно бояться. Например, как изменится жизнь, если человек заработает миллион. От него могут отвернуться друзья или придётся ещё больше работать, чтобы не откатываться назад в своих желаниях.
    6. Самоосуждение
    Низкая самооценка, чувство вины, самопорицание могут загнать человека в ловушку, если он воспринимает свои колебания как трусость.

    Как побороть страх нового?
    Для этого можно следовать алгоритму:
    1. Примите страх.
    Не стоит искать себе оправданий, например:
    «Я не начала ходить на фитнес, потому что некогда».
    Стоит честно себе признаться:
    «Я боюсь, что у меня не получится».
    2. Обсудите.
    С родственниками, друзьями или психологом. Это поможет под другим углом увидеть ситуацию.
    3. Подумайте о худшем сценарии.
    Что самое страшное может произойти, если что-то изменить? Ответьте себе на этот вопрос и детально распишите в голове последовательность событий: случится это, это и это.
    4. Признайте, что всё может сложиться не так, как мы представляем.
    Мысленно поблагодарите себя за всё, что уже было сделано, и подведите итоги. Поймите, что чувство пустоты, жалости и сожаления, возможно, не удастся избежать полностью.
    5. Убедитесь, что это нужно.
    Задумайтесь, что вы делаете и для чего: сформулируйте намерение, к которому будете стремиться.
    6. Смотрите с оптимизмом.
    В любом деле — и в изменениях тем более — важен настрой.
    7. Делайте небольшие шаги.
    Не стоит планировать на завтра переезд в Канаду, если сегодня вы ещё не начали учить английский. Цель покажется недоступной и быстро уйдёт на второй план.
    8. Выключите перфекционизм.
    Не стоит ожидать, что одно изменение решит все ваши проблемы. Каждое влечёт за собой новые вызовы.
    Детям перемены даются проще: они не анализируют прошлое и настоящее. Они лишь видят ситуацию, которую необходимо изменить, и делают. Взрослые же тяжело принимают решения, потому что «уже поздно», «и так сойдёт», «ну, не так уж и плохо» и «а что скажут люди?».

    Чаще всего люди задумываются о переменах в кризисные моменты, которые связаны с переосмыслением прожитого опыта, сопоставлением давних мечтаний и тем, что есть сейчас.
    Иногда приходят к этому через депрессивные состояния, чтобы выйти из какой-то ситуации. Если человек понимает, что на протяжении полугода он не получает никакой радости, ему точно стоит что-то поменять.
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