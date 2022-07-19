Кто такой искусствовед?

Содержание
Профессия искусствовед сформировалась на основе потребности определять авторов и устанавливать подлинность тех или иных произведений.
Чем занимаются искусствоведы?
Искусствоведение – это крайне широкое направление, находящееся на стыке истории, искусства и культурологии. Различные виды искусства здесь рассматриваются не только в целом, но и по отдельности. Поэтому среди искусствоведов выделяют и более узкие специальности:
Однако вне зависимости от направленности любой искусствовед в совершенстве знает:
При этом произведений искусства в мире насчитывается великое множество. Очень многие искусствоведы всю жизнь посвящают изучению творчества какого-либо одного художника, или какой-то конкретной эпохе, или углубляются в изучение определенного жанра.
В число обязанностей искусствоведа следует включить:
Искусствоведение – крайне обширная отрасль, поэтому мест для трудоустройства у этих специалистов крайне много. Наиболее распространенные организации: музеи, художественные галереи, научно-исследовательские институты, профильные учебные заведения, а также центры дополнительного образования и переподготовки, антикварные салоны, аукционы, специализирующиеся на произведениях искусства.
В ряде случаев искусствоведы могут работать и на телевидении, и заниматься научно-просветительской работой среди населения. Кроме того, искусствоведы с художественным образованием занимаются реставрационными работами, либо организуют выставки современных художников.
Где выучиться на искусствоведа?
Сейчас многие высшие учебные заведения предлагают образование в данном направлении. Поэтому для начала абитуриенту необходимо определиться, какой профиль его интересует больше всего. Например, если это кинематограф, то более рационально будет пойти учиться в школу кино или кинематографический институт, где есть направления «Киновед», «Историк кино».
Если же интересует направление в его широком понятии, то необходимо искать вузы с искусствоведческими или историческими факультетами. При этом стоит отметить, что такие направления представлены особенно хорошо в крупных вузах федерального значения.
Чем занимаются искусствоведы?
Искусствоведение – это крайне широкое направление, находящееся на стыке истории, искусства и культурологии. Различные виды искусства здесь рассматриваются не только в целом, но и по отдельности. Поэтому среди искусствоведов выделяют и более узкие специальности:
- искусствовед, занимающийся изучением изобразительного и монументального искусства;
- литературовед, специализирующийся на различных художественных произведениях;
- музыковед – специалист по различным музыкальным композициям;
- театровед – человек, изучающий вопросы возникновения и развития театра как вида искусства;
- киновед – знаток одного из самых молодых направлений искусства.
Однако вне зависимости от направленности любой искусствовед в совершенстве знает:
- историю и теорию искусства;
- критику художественных произведений;
- методиками определения подлинников.
При этом произведений искусства в мире насчитывается великое множество. Очень многие искусствоведы всю жизнь посвящают изучению творчества какого-либо одного художника, или какой-то конкретной эпохе, или углубляются в изучение определенного жанра.
В число обязанностей искусствоведа следует включить:
- проведение анализов художественных произведений для оценки подлинности или определения авторства;
- пчастие в организации различных выставок или экспозиций;
- работа со специальной учетной документацией;
- насписание и публикация различных исследований, подготовка и проведение лекций как для профильных студентов, так и для интересующихся искусством людей.
- общую историю;
- историю искусств;
- стили, жанры и направления в искусстве;
- значимые имена различных деятелей искусства – от исследователей до художников;
- работу с источниками (источниковедение);
- методики определения тех или иных художественных произведений;
- язык оригинала произведения (для литературоведов
Искусствоведение – крайне обширная отрасль, поэтому мест для трудоустройства у этих специалистов крайне много. Наиболее распространенные организации: музеи, художественные галереи, научно-исследовательские институты, профильные учебные заведения, а также центры дополнительного образования и переподготовки, антикварные салоны, аукционы, специализирующиеся на произведениях искусства.
В ряде случаев искусствоведы могут работать и на телевидении, и заниматься научно-просветительской работой среди населения. Кроме того, искусствоведы с художественным образованием занимаются реставрационными работами, либо организуют выставки современных художников.
Где выучиться на искусствоведа?
Сейчас многие высшие учебные заведения предлагают образование в данном направлении. Поэтому для начала абитуриенту необходимо определиться, какой профиль его интересует больше всего. Например, если это кинематограф, то более рационально будет пойти учиться в школу кино или кинематографический институт, где есть направления «Киновед», «Историк кино».
Если же интересует направление в его широком понятии, то необходимо искать вузы с искусствоведческими или историческими факультетами. При этом стоит отметить, что такие направления представлены особенно хорошо в крупных вузах федерального значения.