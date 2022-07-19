Кто такой искусствовед?

искусствовед, занимающийся изучением изобразительного и монументального искусства;

литературовед, специализирующийся на различных художественных произведениях;

музыковед – специалист по различным музыкальным композициям;

театровед – человек, изучающий вопросы возникновения и развития театра как вида искусства;

киновед – знаток одного из самых молодых направлений искусства.

историю и теорию искусства;

критику художественных произведений;

методиками определения подлинников.

проведение анализов художественных произведений для оценки подлинности или определения авторства; пчастие в организации различных выставок или экспозиций; работа со специальной учетной документацией; насписание и публикация различных исследований, подготовка и проведение лекций как для профильных студентов, так и для интересующихся искусством людей.

общую историю;

историю искусств;

стили, жанры и направления в искусстве;

значимые имена различных деятелей искусства – от исследователей до художников;

работу с источниками (источниковедение);

методики определения тех или иных художественных произведений;

язык оригинала произведения (для литературоведов

Профессия искусствовед сформировалась на основе потребности определять авторов и устанавливать подлинность тех или иных произведений.Искусствоведение – это крайне широкое направление, находящееся на стыке истории, искусства и культурологии. Различные виды искусства здесь рассматриваются не только в целом, но и по отдельности. Поэтому среди искусствоведов выделяют и более узкие специальности:Хотя чаще всего под искусствоведом понимается ученый, который занимается изучением исключительно живописи, скульптуры, архитектуры, графики и декоративно-прикладного искусства.Однако вне зависимости от направленности любой искусствовед в совершенстве знает:В определенном смысле любой искусствовед – это также популяризатор художественной культуры, который помогает прививать эстетический вкус аудитории, помогает разбираться в истории, биографиях великих художников.При этом произведений искусства в мире насчитывается великое множество. Очень многие искусствоведы всю жизнь посвящают изучению творчества какого-либо одного художника, или какой-то конкретной эпохе, или углубляются в изучение определенного жанра.В число обязанностей искусствоведа следует включить:Хороший искусствовед должен в совершенстве знать:Искусствоведение – крайне обширная отрасль, поэтому мест для трудоустройства у этих специалистов крайне много. Наиболее распространенные организации: музеи, художественные галереи, научно-исследовательские институты, профильные учебные заведения, а также центры дополнительного образования и переподготовки, антикварные салоны, аукционы, специализирующиеся на произведениях искусства.В ряде случаев искусствоведы могут работать и на телевидении, и заниматься научно-просветительской работой среди населения. Кроме того, искусствоведы с художественным образованием занимаются реставрационными работами, либо организуют выставки современных художников.Сейчас многие высшие учебные заведения предлагают образование в данном направлении. Поэтому для начала абитуриенту необходимо определиться, какой профиль его интересует больше всего. Например, если это кинематограф, то более рационально будет пойти учиться в школу кино или кинематографический институт, где есть направления «Киновед», «Историк кино».Если же интересует направление в его широком понятии, то необходимо искать вузы с искусствоведческими или историческими факультетами. При этом стоит отметить, что такие направления представлены особенно хорошо в крупных вузах федерального значения.