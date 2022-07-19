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Кто такой искусствовед?

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    Профессия искусствовед сформировалась на основе потребности определять авторов и устанавливать подлинность тех или иных произведений. 
    Чем занимаются искусствоведы?
    Искусствоведение – это крайне широкое направление, находящееся на стыке истории, искусства и культурологии. Различные виды искусства здесь рассматриваются не только в целом, но и по отдельности. Поэтому среди искусствоведов выделяют и более узкие специальности:
    • искусствовед, занимающийся изучением изобразительного и монументального искусства;
    • литературовед, специализирующийся на различных художественных произведениях;
    • музыковед – специалист по различным музыкальным композициям;
    • театровед – человек, изучающий вопросы возникновения и развития театра как вида искусства;
    • киновед – знаток одного из самых молодых направлений искусства.
    Хотя чаще всего под искусствоведом понимается ученый, который занимается изучением исключительно живописи, скульптуры, архитектуры, графики и декоративно-прикладного искусства.
    Однако вне зависимости от направленности любой искусствовед в совершенстве знает:
    • историю и теорию искусства;
    • критику художественных произведений;
    • методиками определения подлинников.
    В определенном смысле любой искусствовед – это также популяризатор художественной культуры, который помогает прививать эстетический вкус аудитории, помогает разбираться в истории, биографиях великих художников.
    При этом произведений искусства в мире насчитывается великое множество. Очень многие искусствоведы всю жизнь посвящают изучению творчества какого-либо одного художника, или какой-то конкретной эпохе, или углубляются в изучение определенного жанра.
    В число обязанностей искусствоведа следует включить:
    1. проведение анализов художественных произведений для оценки подлинности или определения авторства;
    2. пчастие в организации различных выставок или экспозиций;
    3. работа со специальной учетной документацией;
    4. насписание и публикация различных исследований, подготовка и проведение лекций как для профильных студентов, так и для интересующихся искусством людей.
    Хороший искусствовед должен в совершенстве знать:
    • общую историю;
    • историю искусств;
    • стили, жанры и направления в искусстве;
    • значимые имена различных деятелей искусства – от исследователей до художников;
    • работу с источниками (источниковедение);
    • методики определения тех или иных художественных произведений;
    • язык оригинала произведения (для литературоведов
    Где работают искусствоведы?
    Искусствоведение – крайне обширная отрасль, поэтому мест для трудоустройства у этих специалистов крайне много. Наиболее распространенные организации: музеи, художественные галереи, научно-исследовательские институты, профильные учебные заведения, а также центры дополнительного образования и переподготовки, антикварные салоны, аукционы, специализирующиеся на произведениях искусства.
    В ряде случаев искусствоведы могут работать и на телевидении, и заниматься научно-просветительской работой среди населения. Кроме того, искусствоведы с художественным образованием занимаются реставрационными работами, либо организуют выставки современных художников.
    Где выучиться на искусствоведа?
    Сейчас многие высшие учебные заведения предлагают образование в данном направлении. Поэтому для начала абитуриенту необходимо определиться, какой профиль его интересует больше всего. Например, если это кинематограф, то более рационально будет пойти учиться в школу кино или кинематографический институт, где есть направления «Киновед», «Историк кино».
    Если же интересует направление в его широком понятии, то необходимо искать вузы с искусствоведческими или историческими факультетами. При этом стоит отметить, что такие направления представлены особенно хорошо в крупных вузах федерального значения.




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