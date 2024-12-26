Ребенку необходимо объяснить, что знание литературы необходимо каждому образованному человеку независимо от его специальности. Изучение лучших произведений развивает собственные творческие способности человека, вдохновляет его на создание чего-то нового в той сфере деятельности, которую он для себя выбрал.

Регулярное чтение необходимо для расширения словарного запаса. Без постоянного чтения невозможно правильно использовать родной язык как для повседневных, так и для специальных целей. Поэтому, если человек читает мало художественной литературы, ему будет очень сложно пройти собеседование и получить хорошую работу по выбранной специальности вне зависимости от своей одаренности и квалификации. Нередко этот довод становится самым убедительным для школьников, увлеченных программированием, техникой и точными науками.

Изучение литературы дает множество «побочных» положительных эффектов. Чтение развивает навыки, которые необходимы практически в каждой профессии. Исследование произведения, написание сочинений и изложений, подготовка докладов, обсуждения — это обучение разработке убедительных аргументов, ясного изложения своей точки зрения. Подобные навыки чрезвычайно важны для каждого, кто хочет достичь профессионального успеха.

Когда ребенок изучает литературу в школе, он не просто читает. Он также пишет сочинения и эссе, выступает перед классом, учится проводить дискуссии, отстаивать свою точку зрения. Это делает чтение не просто забавой, если книга нравится, или «пустой тратой времени», если не нравится. Даже самая скучная (с точки зрения школьника) книга развивает способность обнаруживать в тексте важные детали.

В любой отрасли при приеме на работу предпочтение отдается людям, умеющим правильно излагать свои мысли. Чтение как раз формирует этот навык. Таким образом, читая литературные произведения, человек развивает умение, которое ценится работодателями во всех отраслях.

И, пожалуй, одно из самых полезных свойств чтения — развитие критического мышления. Мы живем в эпоху, когда вокруг нас есть огромное количество информации. Многие политические структуры, коммерческие компании и лидеры мнений часто используют агрессивные информационные атаки, буквально навязывая свою точку зрения. Чтение тренирует мозг поглощать большие потоки информации, обрабатывать их и делать логические выводы, отбрасывая все лишнее. Так вырабатывается критическое мышление — жизненно важный навык для любого человека.