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Литература относится к тем школьным дисциплинам, которые вызывают яркие эмоции. Одни ученики этот предмет любят, другие — ненавидят. Многие не видят никакой практической пользы в изучении литературных произведений классиков. Тем не менее уроки литературы чрезвычайно важны не только для формирования общего кругозора, но и для развития личности.
Какую литературу изучают в школе
Программа по литературе довольно сильно зависит от направленности класса или школы. Но в любом случае литература входит в число ключевых предметов во всех классах: математических, общеобразовательных, гуманитарных, естественно-научных.
Сильнее всего программы различаются по следующим параметрам:
- Уровень сложности. В гуманитарных классах ученики получают углубленные знания, учатся анализировать тексты с разных точек зрения, подробно обсуждают символику, знакомятся с большим количеством литературных направлений. Негуманитарии получают лишь базовые представления о литературных произведениях.
- Количество часов. В гуманитарных классах литература занимает центральное место в расписании, в негуманитарных на эти уроки отводится значительно меньше времени.
- Методы обучения. В негуманитарных классах используется структурированный подход: ученики читают произведение, отвечают на вопросы учителя, пишут сочинения. В гуманитарных к этому добавляются дискуссии, творческие задания, ролевые игры, создание презентаций.
Для оптимизации распределения нагрузки на школьников и обеспечения возможности прочитать произведение в спокойной обстановке выдается список рекомендованной литературы на летние каникулы. Некоторые школы требуют в обязательном порядке вести читательский дневник. В него ученик должен записывать название прочитанной книги и ее краткое содержание. К сожалению, многие ученики ограничиваются списыванием краткого содержания со специальных сайтов. Но даже такое поверхностное знакомство все же приносит определенную пользу.
Школьная программа дает ученикам представление обо всех основных литературных жанрах и направлениях отечественных и зарубежных авторов.
- Поэзия. Стихотворные произведения занимают особое место в школьном курсе. Они помогают ученикам развить чувство прекрасного, формируют эстетический вкус, развивают способность к сопереживанию.
- Народные эпосы, мифология, былины. Эти произведения чрезвычайно важны для развития у школьников патриотизма. Русские былинные герои и персонажи эпосов других народов олицетворяют собой лучшие качества: смелость, справедливость, любовь к отчизне. Их подвиги и благородные поступки служат примером для подражания, способствуют формированию уважения к национальным традициям.
- Рассказы и новеллы. С этими короткими произведениями ученики начинают знакомиться уже в младших классах. Лаконичность и ясность сюжетов облегчают восприятие, такой текст проще анализировать. Произведения Чехова, Горького и Бунина входят в программу как начальной, так и старшей школы.
- Романы и повести. Школьникам предлагаются классические произведения русских и зарубежных писателей, а также современная проза. Такие авторы, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Николай Гоголь и Иван Тургенев, занимают главное место в учебной программе. Их творчество раскрывает всю красоту и мощь русского языка, поднимает сложные вопросы морали, рассматривает социальное устройство общества.
- Драма. Драматургия представлена в школьной программе трагедиями и комедиями таких авторов, как Д. И. Фонвизин, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, А. С. Пушкин. Эти пьесы помогают ученикам глубже понимать человеческие характеры и конфликты. Также изучение драмы приобщает школьников к театральному искусству.
Глубокое погружение в литературу разных жанров и разных исторических периодов способствует не только развитию собственной точки зрения, но также облегчает изучение истории, обществоведения, экономики.
Как заинтересовать ребенка чтением
Ребенку необходимо объяснить, что знание литературы необходимо каждому образованному человеку независимо от его специальности. Изучение лучших произведений развивает собственные творческие способности человека, вдохновляет его на создание чего-то нового в той сфере деятельности, которую он для себя выбрал.
Регулярное чтение необходимо для расширения словарного запаса. Без постоянного чтения невозможно правильно использовать родной язык как для повседневных, так и для специальных целей. Поэтому, если человек читает мало художественной литературы, ему будет очень сложно пройти собеседование и получить хорошую работу по выбранной специальности вне зависимости от своей одаренности и квалификации. Нередко этот довод становится самым убедительным для школьников, увлеченных программированием, техникой и точными науками.
Изучение литературы дает множество «побочных» положительных эффектов. Чтение развивает навыки, которые необходимы практически в каждой профессии. Исследование произведения, написание сочинений и изложений, подготовка докладов, обсуждения — это обучение разработке убедительных аргументов, ясного изложения своей точки зрения. Подобные навыки чрезвычайно важны для каждого, кто хочет достичь профессионального успеха.
Когда ребенок изучает литературу в школе, он не просто читает. Он также пишет сочинения и эссе, выступает перед классом, учится проводить дискуссии, отстаивать свою точку зрения. Это делает чтение не просто забавой, если книга нравится, или «пустой тратой времени», если не нравится. Даже самая скучная (с точки зрения школьника) книга развивает способность обнаруживать в тексте важные детали.
В любой отрасли при приеме на работу предпочтение отдается людям, умеющим правильно излагать свои мысли. Чтение как раз формирует этот навык. Таким образом, читая литературные произведения, человек развивает умение, которое ценится работодателями во всех отраслях.
И, пожалуй, одно из самых полезных свойств чтения — развитие критического мышления. Мы живем в эпоху, когда вокруг нас есть огромное количество информации. Многие политические структуры, коммерческие компании и лидеры мнений часто используют агрессивные информационные атаки, буквально навязывая свою точку зрения. Чтение тренирует мозг поглощать большие потоки информации, обрабатывать их и делать логические выводы, отбрасывая все лишнее. Так вырабатывается критическое мышление — жизненно важный навык для любого человека.
Чтобы увлечь ребенка чтением, нужно обеспечить его книгами, соответствующими его возрасту и основным интересам. Кроме того, сами книги должны быть хорошего качества: напечатаны на плотной бумаге крупным, легко читаемым шрифтом.
Также следует увлекать ребенка своим примером. Если он видит, что родители читают, то обязательно будет подражать.
Желание читать усиливается, если родители, непринужденно беседуя, проявляют интерес к тому, что читает ребенок: расспрашивают его о прочитанном и просят пересказать сюжет.
Заключение
Литература — увлекательный предмет, который одновременно с чувством прекрасного развивает множество универсальных навыков, полезных в любой профессии. Уроки не сводятся к простому разбору произведений известных авторов. Вдумчивое чтение, внимательный анализ персонажей, их переживаний и ошибок — это прекрасная возможность набраться жизненного опыта, сформировать собственные моральные ценности, выбрать ориентиры.
Литература помогает человеку лучше понять окружающий мир и самого себя. Она развивает воображение и эмпатию. Это особенно важно на современном этапе, когда люди сильно разобщены, а многие школьники учатся дистанционно и практически весь день проводят, сидя у компьютера в своей маленькой детской комнате или выделенном уголке для занятий.