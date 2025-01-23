Идея о существовании некой универсальной силы притяжения появилась в глубокой древности: люди повседневно замечали, что все тела падают на землю. Древнегреческие философы пытались трактовать это явление, но их предположения были основаны на интуиции и не имели научного объяснения.

Гипотеза о существовании всеобщей силы тяготения неоднократно высказывалась такими учеными, как Галилей, Декарт, Кеплер, Гюйгенс и др. Только в 1687 году Исаак Ньютон впервые изложил закон всемирного тяготения в своем фундаментальном труде «Математические начала натуральной философии».

Одним из первых ученых, попытавшихся дать математическое описание движения планет, стал немецкий ученый Иоганн Кеплер. В 1609-1619 годах, опираясь на наблюдения датского астронома Тихо Браге, Кеплер сформулировал три основных закона движения планет, но они были построены на эмпирических знаниях и не имели научного обоснования.

Существует легенда, утверждающая, что идея закона всемирного тяготения пришла Ньютону в голову, когда он смотрел на яблоко, падающее с ветки на землю. Неизвестно, насколько правдива эта история, однако в 1687 году этот закон стал основой классической механики и совершил настоящий прорыв в развитии науки.

Гравитационное взаимодействие

Фундаментальные силы физики — это способы взаимодействия отдельных частиц друг с другом. На сегодняшний день достоверно известно о существовании четырех фундаментальных взаимодействий:

гравитационного;

электромагнитного;

сильного;

слабого.

Гравитационное взаимодействие пронизывает всю Вселенную, действует как на небольших, так и на огромных расстояниях.

Гравитация присутствует везде. В отличие от электромагнитного взаимодействия от нее невозможно защититься, она проходит сквозь любые преграды.

Гравитационное взаимодействие характеризуется следующими особенностями:

Универсальность. Гравитация действует на все виды вещества вне зависимости от его агрегатного состояния и скорости движения. Дальнодействие. Распространяется на всю Вселенную, взаимодействие осуществляется через пустоту вне зависимости от расстояния до объекта. Отсутствие экранирования. Гравитационных экранов не существует. Односторонность. Существует только гравитационное притяжение. Гравитационного отталкивания не существует. Этим гравитация принципиально отличается от электромагнетизма, в котором возможно как притяжение, так и отталкивание.

Сила всемирного тяготения играет основную роль в формировании звезд, планет и галактик. Благодаря ей, планеты удерживаются на своих орбитах, звезды, газ и пыль — в галактиках, а галактики — в сверхскоплениях.

При помощи гравитации образуются звезды из облаков межзвездного вещества (преимущественно водорода и гелия), а в конце эволюции превращаются в черные дыры. Сила тяготения постоянно сжимает звезду, но протекающие термоядерные реакции стремятся ее расширить. Когда запасы топлива в звезде заканчиваются, гравитационное сжатие начинает преобладать над давлением излучения. Ядро звезды сжимается, и в зависимости от ее массы, происходят термоядерные реакции. В конце концов, достаточно массивная звезда сжимается до такой плотности, что создаваемое ею гравитационное притяжение настолько велико, что его не могут преодолеть объекты, двигающиеся со скоростью света.

Гравитационное взаимодействие — одно из самых слабых и одновременно самых мощных сил природы, хранящее множество тайн, которые предстоит разгадать ученым.

Что такое гравитационная постоянная