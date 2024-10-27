Эксперименты с горохом, которые в середине XIX века ставил австрийский монах Грегор Мендель, привели к открытию трех законов, образовавших фундамент генетики. Эти законы объясняют, как происходит передача наследственных признаков от родителей к потомству. На основе этих законов другие ученые смогли объяснить процессы, происходящие внутри живых клеток.

В этой статье мы подробно рассмотрим каждый из трех законов Менделя и проанализируем их значение.

Грегор Мендель и его опыты

Монах Грегор Мендель экспериментировал с горохом почти 150 лет тому назад. Благодаря этим опытам он вошел в историю как «отец генетики».

Мендель родился в 1822 году в крестьянской семье, жившей в Австрийской Силезии (сегодня эта территория принадлежит Чехии). При рождении мальчик получил имя Иоганн.

Интерес к растениеводству у Иоганна проснулся очень рано. Все детство он с увлечением работал в саду.

После окончания философских классов института Ольмюца 21-летний Мендель принял решение постричься в монахи. Это избавляло его от серьезных материальных затруднений, а также давало возможность заниматься наукой и любимым садоводством — в монастыре был отличный ботанический сад и хорошая библиотека.

Став монахом, Иоганн получил имя Грегор. Он продолжил учебу, затем сам стал преподавать в гимназии математику, греческий и латинский. Но сдать экзамены на звание преподавателя биологии не смог — несколько раз получал неудовлетворительные оценки.

В 1856 году Мендель начал проводить в монастырском саду эксперименты, чтобы выяснить, как признаки передаются из поколения в поколение. В то время было принято считать, что признаки родителей просто смешиваются в потомстве.

Как опытный садовник, Мендель выбрал для экспериментов наиболее удачное растение — посевной горох (Pisum sativum, но сегодня это название считается устаревшим и вместо него используется Lathyrus oleraceus или Чина огородная). Это однолетнее самоопыляющееся и обильно плодоносящее растение. Самоопыление обеспечивало чистоту эксперимента, так как чужая пыльца не могла случайно попасть в цветок, участвующий в эксперименте.

В своих экспериментах Мендель использовал искусственное опыление гороха. Чтобы не допустить самоопыления, он вручную удалял у одних цветков тычинки, а у других пестики. Так он мог скрещивать разные сорта гороха.

Альтернативные признаки и гибридологический метод

Посевной горох характеризуется множеством сортов (более 160). Для своих опытов Мендель использовал 22 сорта, имеющих ярко выраженные различия в окраске и форме семян, высоте стеблей, расположении цветков (пазушные или верхушечные).

Выбранные для экспериментов сорта обладали признаками, которые не могут одновременно присутствовать в организме — такие взаимоисключающие признаки называются альтернативными. Например, плоды бывают гладкими или морщинистыми. Цвет горошин тоже определяется однозначно: он либо желтый, либо зеленый.

Ученый тщательно подбирал материал для своих опытов. В скрещивании участвовали только те растения, у которых нужные признаки проявлялись ярко во многих поколениях. Организмы, обладающие таким свойством, называются чистыми линиями.

Напомним, что гибридизация — это скрещивание организмов, обладающих устойчивыми разными признаками. Потомство, получаемое при таком скрещивании, называется гибридами. В своих экспериментах Мендель скрещивал особей, обладающих альтернативными признаками, и получал соответствующие гибриды. То есть он применял гибридологический метод, основоположником которого был немецкий ботаник Йозеф Кельрейтер, выполнивший первые опыты по искусственной гибридизации растений в 50-х годах XVIII столетия.

В основе гибридологического метода лежит анализ гибридов, получаемых при скрещивании родительских организмов, обладающих четкими альтернативными признаками.

В своих записях Грегор Мендель использовал обозначения ♀ (особь женского пола) и ♂ (особь мужского пола), введенные Карлом Линнеем в 50-х годах XVIII века. Также в описаниях опытов Менделя встречаются следующие символы:

Р — родительская форма;

Х — скрещивание;

G — гамета (репродуктивная клетка, обладающая гаплоидным, то есть одинарным, набором хромосом);

F — гибридные потомки (F1 — дети, F2 — внуки, F3 — правнуки).

Первый закон Менделя