Как успешно сдать ЕГЭ по химии?

ЕГЭ по химии уже давно признается одним из самых сложных и наиболее сдаваемых предметов, так как он нужен будущим врачам, фармацевтам, учёным, нефтяникам и многим другим.

С чем же предстоит иметь дело?

ЕГЭ по химии состоит из двух частей:

Первая часть – тестовая, предусматривает краткий ответ в виде одного числа или последовательности чисел. Состоит из 28 заданий;

Вторая часть требует подробного решения на бланках ответа №2 и состоит из 6 заданий.

То есть всего экзамен состоит из 34 заданий, за безошибочное решение которых можно получить 56 первичных баллов.

Сколько баллов и за что начисляют при проверке?

Задания в 1 балл:

К этой группе относим номера 1-5, 9-13, 16-21 и 25-28. При их выполнении нельзя забывать о правилах заполнения бланка, ведь баллы получите только если вы запишете верно заданную последовательность цифр;

Задания в 2 балла:

Тут говорим о номерах 6-8, 14, 15, 22-24. Максимальное количество баллов начисляется, если учащийся верно решил и записал последовательность цифр согласно правилам. Если допущена 1 ошибка, ставится 1 балл, если 2 и более – 0 баллов.

Задания в 2-5 баллов:

Сюда относится вся вторая часть, требующая развернутого ответа. Здесь очень важно прописывать каждый шаг решения, чтобы экзаменатор понимал ход ваших мыслей и не хотел к чему-нибудь придраться. Ну и, конечно, задачи должны быть оформлены и решены верно согласно критериям.

Какие темы встречаются на ЕГЭ по химии?

Разберем важные разделы этой нелегкой науки, которые вам обязательно нужно постигнуть:

1. Теоретические основы химии. Строение атомов и молекул, периодическая таблица Менделеева, с которой обязан уметь работать каждый, кто планирует сдавать ЕГЭ по химии, – все это относится к данному разделу, который встречается как во многих заданиях первой, так и в 29 номере второй части.

2. Неорганическая химия.

Этот раздел химии изучает свойства химических элементов и неорганических соединений: металлы, неметаллы, оксиды, кислоты, соли, основания и т.д. Обязательно повторите правила номенклатуры, способы получения веществ и основы процессов гидролиза и электролиза.

3. Органическая химия.

Говоря максимально понятным языком, органическая химия – это раздел изучающий соединения углерода кроме его оксидов, угольной кислоты и ее солей.

Не чуждайтесь схем строения органических молекул и не откладывайте их изучение в долгий ящик. Начав с них, вы сильно упростите понимание более сложных тем.

4. Химия в​​ “быту”.

Самый адаптированный к жизни раздел обычно собирает больше всего промахов. Простое название вовсе не означает, что изучать здесь нечего. Так, в задании 24 вам необходимо мысленно представить эксперимент и написать, что произойдет при смешивании заданных веществ. Например, может выпасть осадок, выделиться газ, а может вообще ничего не произойти. А в номере 25 придется поднапрячься и вспомнить, в каких отраслях промышленности, сельского хозяйства и медицины используется то или иное вещество.

5. Расчетные задачи.

Порой главным камнем преткновения на пути к высоким баллам становятся именно задачи, без которых не было бы второй части ЕГЭ по химии. Они бывают различной степени сложности и проверяют сразу несколько навыков:

♦ умение работать с калькулятором;

♦ знание химических свойств веществ;

♦понимание процессов;

♦ грамотное установление причинно-следственных связей;

♦ умение представлять формулы в структурном виде и т.п.

Что нужно знать и учитывать, чтобы сдать предмет на высокие баллы?

Придерживайтесь основных моментов, которые заложат крепкий фундамент уровневой сдачи ЕГЭ по химии:

1. Ознакомьтесь со всеми материалами с сайта ФИПИ;

2. Грамотно распланируйте время и составьте удобный график подготовки, чтобы успеть охватить и отработать весь материал;

3. Настройтесь морально: вы нисколько не хуже других, вы все можете и достойны лучшего;

4. Готовьтесь по актуальным заданиям, так как ЕГЭ по химии претерпел в 2022 году ряд изменений;

5. Иногда выходите за рамки ЕГЭ и разбирайтесь в сложных задачах, чтобы экзаменационные уже никогда не смогли напугать вас или тем более поставить в тупик;

6. Не забывайте про исключения: порой они играют более важную роль, чем классические свойства. Соберите волю в кулак и выучите их раз и навсегда;

7. При написании пробников соблюдайте тайминг, 3 с половиной часа вполне достаточно для решения, переноса ответов в бланк и перепроверки;

8. Начинайте пользоваться разрешенными шпаргалками уже при подготовке: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости кислот, солей и оснований, ряд активности металлов будут получены вами вместе с КИМами. Ваша задача – не запутаться и воспользоваться ими;

9. Научитесь управляться с калькулятором и возьмите на экзамен инженерный и обычный. Дело в том, что на ЕГЭ разрешены только непрограммируемые калькуляторы, а мир техники – всегда загадка. Поэтому, чтобы не тратить время на расчеты в столбик, запаситесь самым обыкновенным “аппаратом”.

Ничего не бойтесь и верьте в себя, как бы ни было сложно!