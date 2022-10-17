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Психология

Что делать, если ребенок не хочет делиться?

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Содержание

    Детская жадность - довольно частая проблема. Многие дети не умеют или не хотят делиться своими игрушками со сверстниками. И из-за этого могут возникать не шуточные баталии на детской площадке.
    Родители часто переживают по этому поводу и могут испытывать вину, что они "воспитали жадину". Поэтому мамы и папы активно борются с этой проблемой любыми способами: и ругают, и мотивируют, и наказывают, и объясняют.
    При этом жадничать малыши могут не только в отношении игрушек. Все, что ребёнок считает своим, попадает под это явление: еда, одежда, вещи, мама или папа.
    Жадничая, ребёнок, прежде всего, отстаивает свои границы и право иметь что-то свое. Поэтому жадность до определённого возраста абсолютно нормальна. И здесь важно объяснять малышу, что его право собственности, его границы не будут разрушены, если он на время отдаст вещь кому-то. Ведь от этого вещь не перестаёт быть его.

    Важно рассказать про возрастные особенности отношения ребёнка к вещам:
    • 1-2 года
    Ребёнок ещё не понимает значение слова "жадничать". В этом возрасте ему не хочется отдавать игрушку, потому что он воспринимает её как часть самого себя и продолжение своего тела.
    • 2-3 года
    Здесь малыш уже осознает понятия "мое и чужое". Он начинает выстраивать границы вне своего тела. Поэтому для него важно знать, что его вещь без спроса не возьмут.
    • 3-4 года
    Ребёнок вступает в кризис 3 лет и начинает активно протестовать. Здесь жадность - один из симптомов этого кризиса.
    • 4-5 лет
    Малыш начинает активно общаться со сверстниками. Ему важен контакт. И здесь появляются первые признаки щедрости. Ведь ребёнок начинает понимать "ценность" игрушек: они прекрасно помогают наладить отношения со сверстниками.
    В норме при дальнейшем взросление это чувство развивается и укрепляется. Малыш растёт и понимает, что отданная вещь скоро к нему вернётся. И всё равно остаётся его вещью.
    В ходе развития понимание "своего" происходит раньше, чем понимание "чужого". Поэтому дети активно протестуют, если забирают их игрушки. Но сами легко могут взять вещь другого ребёнка. Ведь чужое всегда интереснее, и с ним веселее играется. Это нормальное поведение для ребёнка. Не нужно его ругать за это. Просто важно помочь малышу научиться щедрости.

    Так что же делать, если ребёнок не хочет делиться?

    • Важно соблюдать границы малыша. 
    Если он категорически отказывается делиться игрушкой, не нужно настаивать. Лучше объясните другому ребёнку, что дадите ему игрушку в следующий раз.
    • Необходимо объяснить ребёнку, что его вещь останется его вещью.
    И, если он даст её кому-то поиграть, то её обязательно вернут.
    • Не стоит называть ребёнка жадиной, ругать его или давить на совесть.
    Стыд не способствует пониманию необходимости не жадничать. Но может послужить причиной чрезмерной жертвенности в дальнейшем. А крики ухудшат ваши отношения с малышом.
    • Если к вам придут гости, то предварительно обговорите с ребёнком, что дети будут играть со всеми игрушками.
    И, если он не готов делиться чем-то, то лучше эту вещь убрать из поля зрения.
    • Собирая игрушки на улицу или в детский сад, предложите малышу взять какие-то для совместной игры. 
    И пусть ребёнок сам решает, что это будет.
    • Объясните ребёнку, что отбирать чужие вещи не нужно. 
    Предложите ему обменяться игрушками с другим малышом.
    • Важно рассказать ребёнку, что всегда нужно спрашивать разрешение у хозяина вещи.
    Подходите вместе с малышом и показывайте на своём примере, как это правильно делать. Меняясь с кем-то или прося игрушку, важно проговаривать, что это временно и вы обязательно все вернёте.
    • Научите ребёнка грамотно отстаивать свои границы и вещи. 
    Покажите, что можно просто поговорить с тем, кто без спроса взял его игрушку, и попросить её вернуть.
    • Если вдруг назревает конфликт на почве жадности, важно его решать спокойно. 
    Ведь ваш малыш "впитывает" вашу реакцию и, скорее всего, в дальнейшем будет подражать ей.
    В завершении хочется сказать, что "жадность - не порок". Это просто защита. Ребёнок так пытается отстоять право на что-то свое. Ведь он с рождения видит, что у мамы и папы есть свои вещи. Значит, также должно быть и у него.
    Малышу важно пройти этот этап. Ведь если он не научиться сейчас отстаивать свои границы, то может вырасти безвольным и чрезмерно уступчивым. Кроме того, такому ребёнку позже будет сложно отстаять свои права, защитить себя или близкого человека.






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