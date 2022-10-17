Что делать, если ребенок не хочет делиться?

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Детская жадность - довольно частая проблема. Многие дети не умеют или не хотят делиться своими игрушками со сверстниками. И из-за этого могут возникать не шуточные баталии на детской площадке.
Родители часто переживают по этому поводу и могут испытывать вину, что они "воспитали жадину". Поэтому мамы и папы активно борются с этой проблемой любыми способами: и ругают, и мотивируют, и наказывают, и объясняют.
При этом жадничать малыши могут не только в отношении игрушек. Все, что ребёнок считает своим, попадает под это явление: еда, одежда, вещи, мама или папа.
Жадничая, ребёнок, прежде всего, отстаивает свои границы и право иметь что-то свое. Поэтому жадность до определённого возраста абсолютно нормальна. И здесь важно объяснять малышу, что его право собственности, его границы не будут разрушены, если он на время отдаст вещь кому-то. Ведь от этого вещь не перестаёт быть его.
Важно рассказать про возрастные особенности отношения ребёнка к вещам:
В норме при дальнейшем взросление это чувство развивается и укрепляется. Малыш растёт и понимает, что отданная вещь скоро к нему вернётся. И всё равно остаётся его вещью.
В ходе развития понимание "своего" происходит раньше, чем понимание "чужого". Поэтому дети активно протестуют, если забирают их игрушки. Но сами легко могут взять вещь другого ребёнка. Ведь чужое всегда интереснее, и с ним веселее играется. Это нормальное поведение для ребёнка. Не нужно его ругать за это. Просто важно помочь малышу научиться щедрости.
В завершении хочется сказать, что "жадность - не порок". Это просто защита. Ребёнок так пытается отстоять право на что-то свое. Ведь он с рождения видит, что у мамы и папы есть свои вещи. Значит, также должно быть и у него.
Малышу важно пройти этот этап. Ведь если он не научиться сейчас отстаивать свои границы, то может вырасти безвольным и чрезмерно уступчивым. Кроме того, такому ребёнку позже будет сложно отстаять свои права, защитить себя или близкого человека.
Родители часто переживают по этому поводу и могут испытывать вину, что они "воспитали жадину". Поэтому мамы и папы активно борются с этой проблемой любыми способами: и ругают, и мотивируют, и наказывают, и объясняют.
При этом жадничать малыши могут не только в отношении игрушек. Все, что ребёнок считает своим, попадает под это явление: еда, одежда, вещи, мама или папа.
Жадничая, ребёнок, прежде всего, отстаивает свои границы и право иметь что-то свое. Поэтому жадность до определённого возраста абсолютно нормальна. И здесь важно объяснять малышу, что его право собственности, его границы не будут разрушены, если он на время отдаст вещь кому-то. Ведь от этого вещь не перестаёт быть его.
Важно рассказать про возрастные особенности отношения ребёнка к вещам:
- 1-2 года
- 2-3 года
- 3-4 года
- 4-5 лет
В норме при дальнейшем взросление это чувство развивается и укрепляется. Малыш растёт и понимает, что отданная вещь скоро к нему вернётся. И всё равно остаётся его вещью.
В ходе развития понимание "своего" происходит раньше, чем понимание "чужого". Поэтому дети активно протестуют, если забирают их игрушки. Но сами легко могут взять вещь другого ребёнка. Ведь чужое всегда интереснее, и с ним веселее играется. Это нормальное поведение для ребёнка. Не нужно его ругать за это. Просто важно помочь малышу научиться щедрости.
Так что же делать, если ребёнок не хочет делиться?
- Важно соблюдать границы малыша.
- Необходимо объяснить ребёнку, что его вещь останется его вещью.
- Не стоит называть ребёнка жадиной, ругать его или давить на совесть.
- Если к вам придут гости, то предварительно обговорите с ребёнком, что дети будут играть со всеми игрушками.
- Собирая игрушки на улицу или в детский сад, предложите малышу взять какие-то для совместной игры.
- Объясните ребёнку, что отбирать чужие вещи не нужно.
- Важно рассказать ребёнку, что всегда нужно спрашивать разрешение у хозяина вещи.
- Научите ребёнка грамотно отстаивать свои границы и вещи.
- Если вдруг назревает конфликт на почве жадности, важно его решать спокойно.
В завершении хочется сказать, что "жадность - не порок". Это просто защита. Ребёнок так пытается отстоять право на что-то свое. Ведь он с рождения видит, что у мамы и папы есть свои вещи. Значит, также должно быть и у него.
Малышу важно пройти этот этап. Ведь если он не научиться сейчас отстаивать свои границы, то может вырасти безвольным и чрезмерно уступчивым. Кроме того, такому ребёнку позже будет сложно отстаять свои права, защитить себя или близкого человека.