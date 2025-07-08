Степи и лесостепи — важные природные зоны России. На их долю приходится почти 11% территории страны — почти в 3 раза больше, чем на зону смешанных и широколиственных лесов.

В лесостепной и степной зоне гармонично сочетаются плодородные почвы, живописные ландшафты, уникальная флора и фауна. Благодаря этим особенностям природа и население степной и лесостепной зоны вносят существенный вклад в развитие сельского хозяйства страны.

Что такое степь и лесостепь

Степь — равнинный ландшафт с преобладанием травяной растительности и минимальным присутствием древесных растений. Расположены такие области преимущественно в умеренных и субтропических климатических зонах с выраженной сухостью климата.

Лесостепи — промежуточные зоны между лесной и степной. Сочетают небольшие лесные массивы и открытые пространства, покрытые травами. Характерны только для Северного полушария.

Климат степей и лесостепей