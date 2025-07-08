Степи и лесостепи — важные природные зоны России. На их долю приходится почти 11% территории страны — почти в 3 раза больше, чем на зону смешанных и широколиственных лесов.
В лесостепной и степной зоне гармонично сочетаются плодородные почвы, живописные ландшафты, уникальная флора и фауна. Благодаря этим особенностям природа и население степной и лесостепной зоны вносят существенный вклад в развитие сельского хозяйства страны.
Что такое степь и лесостепь
Степь — равнинный ландшафт с преобладанием травяной растительности и минимальным присутствием древесных растений. Расположены такие области преимущественно в умеренных и субтропических климатических зонах с выраженной сухостью климата.
Лесостепи — промежуточные зоны между лесной и степной. Сочетают небольшие лесные массивы и открытые пространства, покрытые травами. Характерны только для Северного полушария.
Климат степей и лесостепей
Степная и лесостепная зона России характеризуются умеренным и резко континентальным климатом с резкими колебаниями погодных условий:
- лесостепь — средняя летняя температура +20°C, среднегодовое количество осадков варьируется от 450 мм на востоке до 600 мм на западе, периодические засухи;
- степь — климат более жаркий и сухой, средняя летняя температура +23°C, осадки 200–450 мм.
Основной объем осадков приходится на летний сезон, проявляясь чаще всего в форме интенсивных ливней, усиливающих процессы смыва верхнего слоя грунта и развития эрозии. Весной для степей характерны сильные ветры, нередко приводящие к возникновению пылевых бурь («черные бури»).
Водные ресурсы степей и лесостепей
Водоемов на территории лесостепи и степи мало. Большинство местных рек подвержены сильному мелению либо вовсе высыхают в летние месяцы. Постоянный высокий уровень поддерживается лишь теми водотоками, чье питание осуществляется извне региона. Эти реки именуются транзитными, среди них выделяются крупные, такие как Дон, Урал, Волга, Обь и Иртыш.
Подземные воды в этих природных зонах залегают глубоко под поверхностью земли и практически не влияют на гидрологический режим рек.
Почвы степей и лесостепей
В российских степях много черноземов — уникальных по плодородности почв. Мощность гумусовых слоев чернозема может достигать одного метра. Низкая влажность предотвращает вымывание питательных элементов, сохраняя высокое качество земель.
На южной границе степи встречаются темно-каштановые типы почв. Они менее продуктивны по сравнению с черноземами и подвержены засолению.
В лесостепных областях состав почв существенно зависит от типа растительного покрова. Под степными участками формируются богатые черноземы, тогда как под лесными территориями распространены серые лесные почвы.
Степная и лесостепная растительность
На севере зоны находится так называемая луговая степь, обладающая богатейшим видовым разнообразием трав. Основу формируют адаптированные к дефициту влаги злаковые и разнотравье. Среди них особо выделяется ковыль. Более 90% всех растений степи — различные злаковые культуры.
На юге распространены эфемерные однолетники (маки, васильки и другие), быстро проходящие цикл цветения и плодоношения весной.
Небольшие лесные островки лесостепи представлены дубравами, где произрастают ясень, клен, вяз и липа. В сибирском регионе обильно растут березняки и разнообразные кустарники.
Животный мир степей и лесостепей
Благодаря обилию кормовой базы животный мир разнообразен. Много грызунов и травоядных. Распространены суслики, сурки, зайцы-русаки, антилопы-сайгаки, косули. Среди хищников доминируют волки и лисицы. Птицы представлены дрофами, стрепетами, куропатками.
Все животные хорошо адаптированы к сезонным изменениям климата и растительности.
Заключение
Степные и лесостепные зоны РФ являются важной эколого-экономической системой, сочетающей богатство природных ресурсов, уникальные ландшафты, флористические и фаунистические комплексы. Эти регионы занимают сравнительно небольшую территорию в масштабах страны, но обеспечивают существенный вклад в экономику государства. Изучение и охрана степных и лесостепных зон очень важны для сохранения биологического разнообразия и поддержания экологического равновесия.
Географ, исследователь природных зон, автор статей о климатических изменениях и геополитике. Любит делиться фактами о странах и особенностях их природы