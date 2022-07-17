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Что нужно знать родителям?
Как можно вернуть часть оплаты за обучение вашего ребенка
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2024-02-05
Полезные советы
Выбираем вуз мечты. Куда можно поступить с разными наборами предметов?
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2023-05-24
Общие темы
Как преодолеть страх перед началом нового этапа в жизни?
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2023-04-27
Общие темы
Как расширить свой кругозор?
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2023-03-10
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Расписание ЕГЭ-2023
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2023-01-31
Общие темы
Сотрудники АНОО «Дом Знаний» провели тренинг для детей из социально-реабилитационного центра
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2022-12-28
Об образовании
Консультации по сдаче ЕГЭ 2023
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2022-11-19
Что нужно знать родителям?
Как понять, что ребенок не успевает по какому-то предмету?
•
2022-11-02
Что нужно знать родителям?
Шаги для самостоятельного выполнения домашней работы
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2022-10-11
Психология
Если ребенку скучно на уроке?
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2022-09-18
Об образовании
Как учили детей в России в начале 20 века?
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2022-08-25
Общие темы
Месяц до школы. Что делать?
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2022-08-09
Об образовании
Кто такой искусствовед?
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2022-07-19
Полезные советы
Лучшие экранизации произведений русских писателей
•
2022-07-17
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