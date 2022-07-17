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Дом знаний
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Что нужно знать родителям?

Как можно вернуть часть оплаты за обучение вашего ребенка

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Полезные советы

Выбираем вуз мечты. Куда можно поступить с разными наборами предметов?

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Общие темы

Как преодолеть страх перед началом нового этапа в жизни?

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Общие темы

Как расширить свой кругозор?

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Новости "Дома Знаний"

Расписание ЕГЭ-2023

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Общие темы

Сотрудники АНОО «Дом Знаний» провели тренинг для детей из социально-реабилитационного центра

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Об образовании

Консультации по сдаче ЕГЭ 2023

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Что нужно знать родителям?

Как понять, что ребенок не успевает по какому-то предмету?

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Что нужно знать родителям?

Шаги для самостоятельного выполнения домашней работы

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Психология

Если ребенку скучно на уроке?

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Об образовании

Как учили детей в России в начале 20 века?

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Общие темы

Месяц до школы. Что делать?

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Об образовании

Кто такой искусствовед?

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Полезные советы

Лучшие экранизации произведений русских писателей

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