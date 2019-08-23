Дом Знаний
Инновационный образовательный проект «Виртуальный учитель»

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Дом знаний» реализует масштабный инновационный проект по разработке и внедрению технологии «Виртуальный учитель», который позволит снизить учебную нагрузку на педагогов и обеспечит подлинную индивидуализацию обучения для каждого школьника с помощью искусственного интеллекта.

Цель проекта:

Создание комплексной программной платформы, которая автоматизирует рутинные задачи учителя (проверка работ, опрос, контроль на аттестациях) и предоставляет персонализированные образовательные траектории для учащихся начального, основного и среднего общего образования.

Ключевые задачи и функционал платформы:

Технология «Виртуальный учитель» будет включать семь ключевых модулей:

Практическая значимость и реализуемость:

Проект основан не на теоретических изысканиях, а на действующих и апробированных прототипах:

Реализуемость подтверждается сильной командой с опытом выполнения НИОКР (грант «Старт ИИ-1»), а также наличием 9 зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ и базы данных), которые легли в основу проекта.

Научная основа:

Проект строится на адаптации теории автоматического управления к образовательному процессу, где передача знаний рассматривается как управляющее воздействие, а учебные результаты – как выходной сигнал системы. Для описания системы используются уникальные передаточные функции, полученные эмпирическим путем на основе больших данных.

Ожидаемые результаты:

В результате реализации проекта будет создано интегрированное программное обеспечение, которое комплексно автоматизирует рутинную работу педагога и обеспечит персонализированный подход к обучению для каждого ребенка, что особенно актуально в условиях кадрового дефицита в образовательной сфере.

Партнеры проекта:

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» (методическая и консультационная поддержка).
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» (сбор и обработка текстовых данных, предоставление вычислительных мощностей).

Контакты для связи:

По вопросам сотрудничества и реализации проекта обращайтесь:

E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (906) 482-82-43