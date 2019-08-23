Инновационный образовательный проект «Виртуальный учитель»
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Дом знаний» реализует масштабный инновационный проект по разработке и внедрению технологии «Виртуальный учитель», который позволит снизить учебную нагрузку на педагогов и обеспечит подлинную индивидуализацию обучения для каждого школьника с помощью искусственного интеллекта.
Цель проекта:
Создание комплексной программной платформы, которая автоматизирует рутинные задачи учителя (проверка работ, опрос, контроль на аттестациях) и предоставляет персонализированные образовательные траектории для учащихся начального, основного и среднего общего образования.
Ключевые задачи и функционал платформы:
Технология «Виртуальный учитель» будет включать семь ключевых модулей:
- Прогнозирование успеваемости: Система на основе когнитивных и личностных особенностей ученика с точностью до 96% прогнозирует его оценки на год вперед и дает рекомендации для улучшения результатов.
- Автоматический устный опрос: Проведение устного опроса по темам учебных дисциплин с автоматическими уточняющими вопросами, если тема раскрыта не полностью.
- Выявление пробелов в знаниях: Автоматическое определение тем, усвоенных недостаточно для изучения нового материала, и включение их в индивидуальный план обучения.
- Проверка письменных работ: Автоматическая проверка эссе и сочинений с анализом на списывание и «водность» текста.
- Проверка хода решения задач: Анализ корректности решения задач по математике, физике и химии, а не только проверка конечного ответа.
- Ответы на вопросы учеников: Возможность для учеников задавать устные вопросы по теме и получать автоматические ответы в рамках учебной программы.
- Прокторинг: Система контроля добросовестности поведения во время занятий и аттестаций, выявляющая списывание, использование посторонних ресурсов и подмену личности.
Практическая значимость и реализуемость:
Проект основан не на теоретических изысканиях, а на действующих и апробированных прототипах:
- Модуль прогнозирования оценок (TRL 9) – внедрен и используется.
- Модуль устного опроса (TRL 9) – внедрен для проверки домашних заданий.
- Модуль проверки письменных работ (TRL 8) – алгоритмы разработаны и тестируются.
- Модуль прокторинга (TRL 7) – реализованы базовые функции.
Реализуемость подтверждается сильной командой с опытом выполнения НИОКР (грант «Старт ИИ-1»), а также наличием 9 зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ и базы данных), которые легли в основу проекта.
Научная основа:
Проект строится на адаптации теории автоматического управления к образовательному процессу, где передача знаний рассматривается как управляющее воздействие, а учебные результаты – как выходной сигнал системы. Для описания системы используются уникальные передаточные функции, полученные эмпирическим путем на основе больших данных.
Ожидаемые результаты:
В результате реализации проекта будет создано интегрированное программное обеспечение, которое комплексно автоматизирует рутинную работу педагога и обеспечит персонализированный подход к обучению для каждого ребенка, что особенно актуально в условиях кадрового дефицита в образовательной сфере.
Партнеры проекта:
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» (методическая и консультационная поддержка).
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» (сбор и обработка текстовых данных, предоставление вычислительных мощностей).
