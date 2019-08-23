Дом Знаний
В новый учебный год — с выгодой!

Переходите к нам на обучение на 2025/26 учебный год — и получите скидку 20% на тарифы «Без зачисления», «С зачислением» и «Расширенный»
Как стать участником акции?

Проверьте свое право на участие

Вы должны были обучаться в 2024–2025 учебном году по программам основного или среднего общего образования в другой онлайн-школе.
Подготовьте подтверждающий документ

Соберите копию договора на обучение или иной документ (справка, выписка, скриншот личного кабинета), подтверждающий ваше обучение в указанный период.
Выберите подходящий тариф

На 2025/26 учебный год выберите один из тарифов: «Без зачисления», «С зачислением» или «Расширенный»
Заключите договор до 30.09.2025 года

Обратитесь в «Дом Знаний», отправьте документы и подпишите договор — скидка будет применена автоматически.
Учёба, оценка и аттестат — всё в одной школе

Аттестация внутри школы
Всё обучение и оценка проходят у нас — без перевода в другие учреждения

Прозрачные условия
Честная стоимость без скрытых платежей — всё необходимое включено в программу

Справедливая система оценивания
Серьёзно подходим к результатам обучения, аттестация проходит внутри школы

Уроки ведут лучшие педагоги. Победители всероссийских конкурсов и заслуженные учителя страны
Это гарантия законного и качественного обучения, одобренного государством

Подтверждено документами:

Государственная лицензия

Аккредитация – обучение соответствует ФГОС

В «Дом Знаний» преподаются все предусмотренные государственными стандартами предметы

Гарантия полноценного качественного обучения учебного плана

Занятия в группах до 10 человек

Для лучшего восприятия и запоминания тем

Лучшие педагоги

Среди которых победители всероссийских конкурсов

Диагностика знаний

Определим уровень знаний ребенка, чтобы подобрать оптимальный маршрут обучения

Выбор смены обучения

Для того, чтобы оставалось время для занятий творчеством, музыкой, спортом

Живые уроки с преподавателями

А еще доступ к огромной библиотеке видеоуроков

Гибкий график оплат и льготы

Можно оплачивать обучение на любой срок, а также возможен возврат средств, если что-то не устроило

Начните учиться бесплатно!

Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.

Живые уроки с учителями в формате онлайн

Доступ к учебным материалам до конца учебного года*

Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения

Расписание уроков на пробной неделе, адаптированное под вас

*Уточняйте у менеджера

