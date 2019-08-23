Как стать участником акции?
Проверьте свое право на участиеВы должны были обучаться в 2024–2025 учебном году по программам основного или среднего общего образования в другой онлайн-школе.
Подготовьте подтверждающий документСоберите копию договора на обучение или иной документ (справка, выписка, скриншот личного кабинета), подтверждающий ваше обучение в указанный период.
Выберите подходящий тарифНа 2025/26 учебный год выберите один из тарифов: «Без зачисления», «С зачислением» или «Расширенный»
Заключите договор до 30.09.2025 годаОбратитесь в «Дом Знаний», отправьте документы и подпишите договор — скидка будет применена автоматически.
Учёба, оценка и аттестат — всё в одной школе
Всё обучение и оценка проходят у нас — без перевода в другие учреждения
Честная стоимость без скрытых платежей — всё необходимое включено в программу
Серьёзно подходим к результатам обучения, аттестация проходит внутри школы
Подтверждено документами:
Это гарантия законного и качественного обучения, одобренного государством
В «Дом Знаний» преподаются все предусмотренные государственными стандартами предметы
Гарантия полноценного качественного обучения учебного плана
Занятия в группах до 10 человек
Для лучшего восприятия и запоминания тем
Лучшие педагоги
Среди которых победители всероссийских конкурсов
Диагностика знаний
Определим уровень знаний ребенка, чтобы подобрать оптимальный маршрут обучения
Выбор смены обучения
Для того, чтобы оставалось время для занятий творчеством, музыкой, спортом
Живые уроки с преподавателями
А еще доступ к огромной библиотеке видеоуроков
Гибкий график оплат и льготы
Можно оплачивать обучение на любой срок, а также возможен возврат средств, если что-то не устроило