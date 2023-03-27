История школьной формы

Под школьной формой подразумевают форму одежды для учащихся во время их пребывания в школе. Сейчас, как и раньше, существует много доводов за и против ношения школьной формы. Давайте разберемся, как развивалась школьная форма в России.



Можно даже назвать точную дату введения школьной формы в России. Это произошло в 1834 году. Именно в этом году произошло принятие закона, утвердившего отдельный вид гражданских мундиров. К ним относились гимназические и студенческие мундиры. Костюмы, которые предназначались для мальчиков того времени были своеобразным сочетанием военного и штатского мужского платья. Эти костюмы мальчики носили не только во время занятий, но и после них. На протяжении всего времени фасон гимназического и студенческого мундира менялся лишь незначительно.



В то же время началось развитие и женского образование. Поэтому потребовалась ученическая форма и для девочек. В 1986 году и появился первый наряд для учениц. Это был весьма строгий и скромный наряд. Выглядел он приблизительно так: шерстяное платье коричневого цвета длиной ниже колена. Это скромное платье было украшено белыми воротничками и манжетами. Из аксессуаров — черный передник. Практически точная копия школьного платья советских времен.



До революции образование могли получать лишь дети из обеспеченных семей. И школьная форма была своеобразным показателем достатка и принадлежности к уважаемому сословию.



С приходом к власти в 1918 года коммунистов, школьная форма была отменена. Она считалась буржуазным излишеством.



Школьная форма становится вновь обязательной лишь после Великой Отечественной войны, в СССР вводится единая школьная форма. Отныне мальчики обязаны были носить военные гимнастерки с воротничком стоечкой, а девочки - коричневые шерстяные платья с черным передником. Стоит отметить, что в общем школьная форма для девочек сталинской эпохи походила на школьную форму царской России.



Именно тогда появились белые "праздничные" фартуки и пришивные воротнички и манжеты - со временем несколько менялся лишь фасон, но не общая суть формы девочек. В обычные дни полагалось носить чёрные или коричневые банты, с белым передником - белые (ещё в таких случаях приветствовались белые колготки).



Мальчики же одевались в серые военные гимнастерки с воротником стоечкой, с пятью пуговицами, с двумя прорезными карманами с клапанами на груди, Элементом школьной формы также был ремень с пряжкой и кепка с кожаным козырьком, которую ребята носили на улице. Тогда же атрибутом у учащейся молодежи стала символика: у пионеров – красный галстук, у комсомольцев и октябрят – значок на груди.







В 1962 году гимнастёрки поменяли на серые шерстяные костюмы на четырех пуговицах. Важными аксессуарами была фуражка с кокардой и ремень с бляхой. Строго регламентировались причёски - под машинку, как в армии. А форма девочек осталась старая.



В 1973 году произошла новая реформа школьной формы. Появилась новая форма для мальчиков: это был синий костюм из полушерстяной ткани, украшенный эмблемой и пятью алюминиевыми пуговицами, манжетами и все теми же двумя карманами с клапанами на груди.



Для девочек опять ничего не поменялось и тогда мамы-рукодельницы шили дочерям черные фартуки из тонкой шерсти, а белые - из шелка и батиста, украшая кружевами.



В начале 1980-х была введена форма для старшеклассников. (Такую форму начинали носить с восьмого класса). Девочки с первого по седьмой класс носили коричневое платье, как и в предыдущий период. Только оно стало ненамного выше колен.



У мальчиков брюки и куртку заменили брючным костюмом. Цвет ткани был по-прежнему синий. Также синей была эмблема на рукаве.



Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными карманами и жилетки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. Обязательным дополнением к школьной форме, в зависимости от возраста ученика, были:



• октябрятский (в начальных классах),



• пионерский (в средних классах)



• или комсомольский (в старших классах) значки.



Пионеры должны были также обязательно носить пионерский галстук



А как обстоит дело со школьной формой за границей?



Школьная форма в других странах отличается от нашей: где-то она более консервативна, а где-то - очень модная и необычная. Например, в Японии школьницы щеголяют в матросках, называемых там «сэйлор-фуку». Их форма - эталон подростковой моды для всего мира . Даже вне стен школы японки носят то, что напоминает им свою привычную школьную форму.



Наибольшее распространение имеет школьная форма в Англии и в ее бывших колониях. Эта форма является отражением классического делового стиля. Каждое солидное учебное заведение Англии имеет собственный логотип. И этот логотип наносится на школьную форму. В его виде делают значки и эмблемы. Его наносят на галстуки и головные уборы.



Во Франции школьная форма была в ходу с 1927 до 1968 года.



В Польше ее отменили в 1988 году.



А вот в Германии школьной формы никогда не было. Даже во времена правления Третьего рейха. Только члены «Гитлерюгенд» носили специальное обмундирование. В некоторых немецких школах введены элементы школьной формы, но что именно форменное носить выбирают сами дети.



В США каждая школа сама решает, какие именно вещи позволено надевать ученикам. Как правило, в школах запрещены топы, открывающие живот, а также низко сидящие брюки. Джинсы, широкие брюки с множеством карманов, футболки с графикой - вот что предпочитают ученики американских школ.



В большинстве европейских стран также нет единой формы, всё ограничивается достаточно строгим стилем. Во многих странах мира вопрос о школьной форме, как и у нас, остается открытым.



Нет единого мнения о пользе или вреде обязательной единой школьной одежды. История создания школьной формы и ее развития противоречива, и не дает ответа на вопрос: нужна ли она. Но одно точно - школьная одежда должна оставаться только школьной одеждой. И здорово то, что сейчас родители сами могут определять, что нужнее их детям и выбирать альтернативы классическому образованию.