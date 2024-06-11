Зарядка не только укрепляет мышцы и улучшает самочувствие. Простые упражнения стимулируют деятельность головного мозга, ускоряют кровообращение и насыщают организм кислородом. Это повышает выносливость, помогает сконцентрироваться, избавляет от нервозности и уменьшает беспокойство. Именно поэтому сейчас огромной популярностью среди родителей пользуется нейрогимнастика или психомоторная коррекция. В сегодняшней статье поговорим о нейроупражнениях, которые помогут улучшить запоминание и усвоение информации, а также общую функциональность головного мозга ребенка.

Определение психомоторной коррекции

Нейрогимнастика – набор специальных упражнений, стимулирующих работу обоих полушарий мозга. Особенно нейрогимнастика полезна для ребят, не достигших восьмилетнего возраста, когда идет ускоренное формирование интеллекта.

Регулярные занятия значительно повышают эффективность обучения и делают адаптацию к новым условиям более легкой. Кроме того, физическая активность и умственные упражнения в паре помогут в исправлении нарушений работы внутренних процессов и психических функций.

Зачем детям нужны нейроупражнения

Психомоторная коррекция помогает синхронизировать деятельность правого и левого полушарий, укрепить память, внимание, концентрацию, самоконтроль. Проводимая по правилам гимнастика мозга позволяет добиться значительного положительного эффекта:

быстрее воспринимать информацию, обрабатывать и запоминать ее;

обеспечивать лучшее кровоснабжение мозга;

развить мышление и речь;

побороть проблемы с чтением и письмом;

развить общую и мелкую моторику;

стать более устойчивым к стрессу.

Главное условие – заниматься каждый день. И тогда гимнастика принесет лишь пользу.

Когда дети нуждаются в психомоторной коррекции

Нейрогимнастика нужна далеко не каждому малышу. Если дети физически активны, уделяют достаточно много времени играм и спорту, то в психомоторной коррекции нет нужды. Однако в некоторых случаях может реально понадобиться помощь специалиста:

детям сложно сосредоточиться и усидеть на месте;

наблюдаются вялость и быстрая утомляемость;

есть трудности с усвоением нового материала;

ребятам трудно находить общий язык с другими детьми и адаптироваться в обществе;

проявляются излишняя неуклюжесть и скованность в движениях;

малыш эмоционально неустойчив и быстро выходит из себя.

Важно помнить, что каждый ребенок индивидуален, и наличие одного-двух признаков не обязательно говорит о серьезных проблемах. Но если их несколько, то стоит задуматься о проведении гимнастики.

Основные виды нейроупражнений

Нейроупражнения, направленные на улучшение работы мозговых полушарий, бывает нескольких видов:

дыхательные – позволяют улучшить эмоциональный фон ребенка, справиться с излишней энергией;

двигательные – делают движения более скоординированными, учат различать направления в пространстве, решают проблемы с устной и письменной речью;

глазодвигательные – гимнастика для глаз тренирует взаимосвязь обоих полушарий мозга, благодаря чему ребенку лучше запомнить и усваивать учебный материал;

артикуляционные – позволяют ребенку быстрее овладеть речью и приобрести основные речевые навыки.

Также тренировка может включать растяжку, массаж, релаксационные упражнения и занятия, направленные на развитие мелкой моторики.

Лучшие упражнения для ребенка

В данной подборке представлены самые полезные нейроупражнения для малышей различного возраста. Постоянно проводя занятия, ребенок станет более внимательным, научится ориентироваться в пространстве и разговаривать.

Упражнения для детей до трех лет

Уже в двух-трехлетнем возрасте малыши могут заниматься нейрогимнастикой. Конечно, у ребенка не всегда будут получаться движения так, как нужно, поэтому помогите ему, занимаясь вместе. Когда он запомнит их, попробуйте делать упражнения синхронно.

«Ладушки»

Пожалуй, каждый родитель в детстве играл в эту простую, но столь полезную игру. Классический вариант – это хлопки двумя руками с партнером. При необходимости усложняйте игру, добавляя различные вариации, к примеру, перекрестные хлопки обеими ручками.

«Клювики»

Достаточно простое упражнение для развития. Ребенок представляет, что его ладони – это клювики птиц. Он должен раскрыть одну руку, а пальцами другой «клевать» центр ладошки. Дальше руки меняются ролями. Это упражнение помогает улучшить синхронизацию работы обоих полушарий мозга.

«Ухо-нос»

Суть упражнения заключается в том, чтобы одной рукой касаться кончика носа, а другой – уха, затем одновременно менять положение рук.

«Змейка»

Ребенок должен соединить ладони вместе и вращать кисти рук, имитируя движение змеи. Занятия развивают моторику и способствуют улучшению пространственного восприятия.

«Ладонь-локоть»

Сжав ладошку в кулак, малыш сгибает правую руку в локте и поднимает вверх. Затем обратной стороной левой ладони касается локтя правой руки. После руки меняются, и упражнение повторяется необходимое количество раз.

«Канатоходец»

Это нейроупражнение неплохо развивает координацию и равновесие. Вам нужен будет кусок веревки, растянутый на полу. Объясните ребенку, что он должен представить, словно идет по канату. Малыш должен аккуратно переставлять ноги, чтобы во время прохождения стопы плотно прижимались к веревке.

«Свеча»

Данное нейроупражнение относится к дыхательным. Ставим перед малышом зажженную свечу и просим сделать его глубокий вдох. Малыш должен попытаться задуть пламя. Упражнение повторяем несколько раз, понемногу отодвигая горящую свечу от ребенка.

«Массаж»

Во время упражнений массируются преимущественно уши и щеки. Для начала ребенок должен взяться руками за левую и правую мочку уха и чуть потянуть их вниз. После этого то же самое проделать с ушной раковиной, взявшись за ее среднюю часть. В конце малыш массирует щеки, двигая ручками по кругу, представляя, словно что-то в них втирает.

Гимнастика для ребят четырех-пяти лет

В этом возрасте ребята активно познают мир и учатся новому. Они начинают читать, писать и считать. Психомоторная коррекция помогает подготовить мозг ребенка к этим задачам, делая его более гибким и адаптивным.

Уже знакомые упражнения не теряют своей актуальности и в этом возрасте, но теперь мы выполняем их быстрее, четче, добавляем новые элементы. Включается, так сказать, режим многозадачности, значительно повышающий сложность занятий. Конечно, без помощи родителей здесь также не обойтись.

«Пинг-понг»

Превращаем обычный стол в арену для захватывающего поединка. Для этого делим его пополам (обычный маркер яркого цвета поможет визуализировать границу) и вооружаемся «мячом» – вполне сойдет шарик для пинг-понга или даже скомканный бумажный лист.

Задача – переправить «мяч» на сторону соперника, используя только силу своего дыхания. Побеждает тот, кто ловчее маневрирует и отправляет «мяч» за пределы поля соперника. Игра улучшит концентрацию ребенка, разовьет его легкие, плюс поспособствует воспитанию в нем соревновательного духа.

«Кулак-ребро-ладонь»

Попросите малыша положить руки на стол. Затем скажите, чтобы он сжал сперва правую ладошку в кулачок и легко коснулся им поверхности столешницы. После этого пусть коснется стола ребром ладони, а потом всей ладошкой. Важно в это время помогать ребенку, чтобы он не запутался. Когда малыш закончит, переходите к левой руке и повторяйте все так же и столько же раз.

Старайтесь постепенно повышать скорость выполнения упражнения. Отличным результатом будет, если малыш выполнит их двумя руками сразу без посторонней помощи.

«Часики»

Во время занятий ребенок может сидеть или стоят, здесь особой разницы нет. Малыш должен положить одну руку на грудь, а второму расположить в области пупка. Произнося «часики так-так», массирует мышцы в районе правой ключицы, затем резко меняет руки и массирует левую ключицу. Достаточно десяти повторений на каждую руку.

«Слон»

Выполняется нейроупражнение в стоячем положении. Ребенок наклоняет головку вбок, касаясь ушком плеча, и вытягивает вперед руку, рисуя любую фигурку, о которой попросит взрослый, и одновременно следя за движениями пальца. Упражнение выполняется одну-две минут, после чего рука меняется. Важно следить за ребенком, чтобы он правильно выполнял движения и не путался.

«Капитан»

Регулярное выполнение данного нейроупражнения позволяет сделать движения ребенка более синхронными и согласованными. Малыш сжимает одну ручку в кулак, подняв большой палец вверх, и вытягивает ее перед собой, а другую прикладывает ко лбу, словно смотрит вдаль. Задача состоит в том, чтобы менять положения рук. Как только у ребенка будет получаться, усложняем упражнение, прося ребенка хлопать в ладошки при смене рук.

«Барабанные палочки»

Упражнение проводится в любом удобном месте, оно не требует специального оборудования и занимает всего несколько минут. Сжимаем ручки в кулаки, оставляя на одной вытянутый указательный пальчик, а на другой – указательный и средний. После этого малыш легонько бьет указательным по двум другим пальчикам и, хлопнув в ладоши, меняет пальцы.

Нейрогимнастика для детей от шести до семи лет

Нагрузка на дошколят в этом возрасте возрастает в разы, ведь им приходится учиться письму и чтению, плюс некоторые родители отправляют детей на дополнительные занятия. По этой причине без нейрогимнастики в дошкольном возрасте попросту не обойтись.

«Колечко»

Суть заключается в том, чтобы соединять кончик большого пальчика с кончиками остальных. Начинаем с указательного пальчика и заканчиваем мизинчиком. Сперва проделываем все это на одной руке, а потом на другой. Когда начнет получаться, пусть малыш «перекатывает» пальчики на обеих рукам вместе.

«Шаги внахлест»

Встаем прямо, ноги на ширине плеч. Сгибаем левую ногу в колене и поднимаем ее вверх так, чтобы бедро было параллельно полу. Одновременно с этим сгибаем правую руку и локтем касаемся левого колена. Возвращаемся в исходное положение и повторяем, но уже с другой ногой и рукой.

Лучше всего, чтобы перед началом нейрогимнастики движения выполнял взрослый, показывая ребенку, как нужно правильно делать. Упражнения выполняются на протяжении нескольких минут.

«Двойные каракули»

Рисуем на вертикальной поверхности фигуры, которые зеркально отображают друг друга, используя обе руки одновременно. При этом полезно включить в работу как плечевые суставы, так и кисти рук. Если сложно сразу нарисовать какую-то определенную фигуру, можно начать с простых каракуль.

«Глубокий вдох и выдох»

Ребята ложатся на пол и полностью расслабляют мускулатуру торса. Затем начинают дышать следующим образом: медленно вдыхая, наполняют воздухом брюшную полость, подобно тому как надувают воздушный шар, после чего на какое-то время задерживают дыхание, а на выдохе постепенно выпускают воздух и втягивают живот.

«Неразбериха»

Одновременно и сложное, и простое упражнение. Ребенок кладет одну руку на область пупка и начинает рисовать воображаемый круг. В это же время другая рука находится на макушке, и ребенок похлопывает ею себя по голове. Через пару секунд руки меняются.

«Козочка и зайчик»

Нужно сложить пальцы одной руки в фигуру наподобие рожек козы, то есть большой, средний и безымянный пальчики прижимаются к ладони, а указательный и мизинчик – прямые и направляются вверх. Вторая ручка должна быть сжата в кулачок, но так, чтобы указательный и средний пальчики были прямыми, словно это заячьи ушки. Задача – поочередно менять положение рук и в процессе не путаться.

Занятия для школьников от восьми до десяти лет

Чрезмерный объем данных приводит к излишнему утомлению ребенка. Поэтому школьникам приходится каждый день сталкиваться со стрессовыми ситуациями: долго сидеть за учебниками и готовиться к контрольным работам.

«Зеркальные рисунки»

Берем бумажный лист и две ручки. Делим листок на две части и начинаем рисовать. Но рисуем сразу двумя руками, чтобы получились зеркально-симметричные рисунки. Упражнение отлично синхронизует работу обоих полушарий мозга, улучшая когнитивные функции.

«Энергетизатор»

Для школьников данное упражнение будет максимально полезным. Оно позволяет расслабить мускулатуру после долгого сидения, повысить уровень кислорода в крови, а также ускорить приток спинномозговой жидкости.

Для выполнения упражнения положите руки на стол перед собой, наклоните подбородок к груди, ощутите растяжение мышц спины и расслабление плеч. С глубоким вдохом запрокиньте голову назад, прогните спину и раскройте грудную клетку. Делаем выдох, снова расслабляем спину и опускаем голову. Повторяем несколько раз.

«Привет-окей»

Ребенок соединяет указательный и большой пальчики одной руки в кольцо, имитируя знак «окей». Параллельно с этим на другой вытягивает указательный и средний пальчики, имитируя жест «привет». Чередовать эти жесты нужно на каждой руке.

«Активация рук»

Поднимаем левую руку и прижимаем ее к уху. Правую сгибаем в локте и беремся за другую, после этого начинаем двигать ею в разные стороны. Главное при выполнении упражнений – все выполнять на выдохе и следить за тем, чтобы чувствовалось сопротивление. Повторяем, но теперь уже с другой рукой.

«Сова»

Левой рукой сжимаем мускулатуру правого плеча, поворачиваем голову вправо, потом делаем вдох и поворачиваем голову влево, вытягивая шею. Наклоняем голову и вновь глубоко вдыхаем. Повторяем, но теперь в другую сторону. Если все делать правильно, можно снять напряжение и обеспечить лучший кровоток мускулатуры.

Нейроупражнения – что нужно знать родителям

Нейрогимнастика будет полезной лишь в том случае, если соблюдать простые советы:

1. Занимайтесь каждый день. Но если ребенок не в настроении, лучше перенести тренировку.

2. Воздержитесь от тренировок на ночь, так как они сильно бодрят.

3. Если упражнения получаются хорошо, усложните их, добавьте что-то новое.

4. Показывайте упражнения, чтобы малыш правильно их выполнял.

5. Выделите на тренировки по семь-десять минут. Оптимальное количество упражнений – восемь максимум.

Меняйте упражнения, чтобы ребенку не было скучно. И еще раз напомним, что эффективность нейрогимнастики зависит от систематичности и правильного выполнения упражнений, а также от создания доброжелательной атмосферы во время упражнений.