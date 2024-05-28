Способы конспектирования

Что такое конспект

Конспект — это краткая, но емкая запись ключевой информации из печатного носителя, лекции, аудио- и видеоматериала в структурированном и удобном виде. Он помогает зафиксировать самые важные идеи, факты, определения, примеры, избежав при этом ненужных подробностей и повторов. В конспекте содержатся самые ценные элементы источника, переработанные и изложенные в сжатой форме с использованием обобщений, выводов, цитат, схем, таблиц и т.д.

В современной системе образования нельзя обойтись без ведения конспектов. Младший класс обычно делает небольшие записи на уроке математики, где они изучают основные формулы и задания. А 9 класс , например, использует более сложные варианты, поэтому на уроке географии они составляют более подробные конспекты с анализом географических процессов. Однако большинство студентов и школьников часто не имеют достаточных навыков конспектирования, поскольку этому не учат.

Как составить конспект по теме: пошаговая инструкция

Как правильно сделать запись, чтобы она была действительно информативной и эффективной? Следует придерживаться ряда рекомендаций по его оформлению.

1. Предварительно изучите темы конспекта, чтобы лучше ориентироваться в материале во время записи.

2. Заведите шпаргалку с общепринятыми сокращениями слов и используйте их, чтобы ускорить процесс записи.

3. Составьте подробный план конспекта, определите его структуру и основные смысловые блоки. Это поможет проще войти в предмет и держать в фокусе самое важное.

4. В начале каждого структурного пункта запишите краткий тезис или вопрос, которые будут раскрываться в конспекте далее.

5. По мере изложения материала записывайте ключевые фразы, определения, важные факты и выписывайте краткие тезисы по каждому пункту плана.

6. Широко используйте различные формы подачи информации: нумерованные/маркированные списки, таблицы, схемы, рисунки и условные обозначения.

7. Обязательно оставляйте широкие поля для заметок, вопросов, примечаний и последующих дополнений.

8. Если вы что-то пропустили или не успели записать, оставьте пустое место и сразу после занятия уточните пропущенную информацию.

9. Заполняйте пропуски и развёрнуто дописывайте наиболее важные места конспекта, пока материал ещё свеж в памяти.

10. По возможности перечитывайте и подчёркивайте ключевые моменты в конспекте сразу после его составления.

Виды конспектов

В зависимости от изучаемой дисциплины, вида источника информации и целей конспектирования используются разные типы конспектов:

1. Текстуальный идеально подходит для работы с печатными изданиями, когда важно максимально приближенно к оригиналу передать мысли автора и сохранить ключевые цитаты. Основной текст при этом сокращается, обобщается и записывается в виде тезисов. Цитаты автора выписываются дословно.

2. Свободный конспект — один из самых популярных и творческих видов. Он сочетает в себе различные формы подачи информации: тезисы, цитаты, условные обозначения, таблицы, схемы, рисунки и т.д. Такой конспект наиболее удобен при записи лекций и позволяет максимально полно зафиксировать суть материала.

3. Тематический конспект представляет собой сборник выписок из различных источников по определенной теме или вопросу. Он позволяет собрать всю значимую информацию, изучить её и сформулировать выводы. Как правило, дети в классе применяют такой вариант при самостоятельном изучении.

4. Схематический план или опорный конспект — это структурированная запись, представляющая собой логически связанную систему вопросов, на каждый из которых даются краткие ответы-тезисы. Может включать цитаты, таблицы и т.п. Это очень наглядная и емкая форма конспекта, демонстрирующая внутренние связи между ключевыми аспектами темы.

5. План-конспект является одним из наиболее подробных и традиционных видов записей лекций. Сначала составляется развернутый план из нескольких пунктов, а затем конспект строится по этому плану — каждый его пункт раскрывается максимально детально с использованием всех изложенных выше техник: тезисов, цитат, схем, определений и т.д.

Методы конспектирования

Основная цель конспекта — это сохранение информации для дальнейшего использования. Существуют различные техники и подходы к ведению записей. Рассмотрим наиболее популярные и универсальные из них.

Метод Корнелла

Метод заслуженно считается одним из самых эффективных вариантов создания записей. Такой вариант полезен при освоении гуманитарных предметов (биология, география, история, обществознание, литература и русский язык). Его суть —специальная разметка листа на секции.

При составлении конспекта в левой узкой колонке нужно написать ключевые термины, определения, даты, имена, темы — все, что необходимо запомнить. А в правой широкой части зафиксировать объяснения, примеры, дополнительную информацию по каждому из пунктов слева. Такое параллельное ведение записей очень удобно, так как ключевые моменты всегда "на виду". После лекции важно перечитать конспект и сформулировать выводы и итоги в специальном поле внизу. Этот дополнительный этап анализа значительно повышает степень усвоения информации и важных понятий.

Схематический метод

Схематический метод также отличается наглядностью и структурированностью записи, но в отличие от Корнелла больше подходит для запоминания теоретического материала, а не для фиксации фактов. Суть метода в том, чтобы построить своего рода опорный ментальный каркас для лучшего запоминания и воспроизведения информации.

Конспект пишется в виде многоуровневого маркированного списка с заголовками и подзаголовками разных уровней. Самый верхний уровень — это основная тема или вопрос. От нее идут ответвления вниз на подтемы и разделы, которые делятся на пункты и подпункты с конкретными мыслями, положениями, примерами. Такая разветвленная и визуально четкая структура позволяет правильно проследить логические связи между фрагментами информации.

Метод таблиц

Метод незаменим для структурированного фиксирования фактических данных, которые необходимо систематизировать по определенным признакам и критериям. Для этого используются тематические и предметные классификации или хронологический порядок. Например, на уроке по истории можно прямо в классе сделать таблицу из 4 колонок: дата/период — событие — персоналии — итоги/последствия/правила. Или на уроке по литературе можно делать записи так: автор — название произведения — жанр — краткий сюжет. В ячейки каждой строчки компактно заносятся соответствующие данные.

Метод интеллект-карт

В отличие от предыдущих методов, эта техника имеет совершенно нелинейную и свободную структуру записи. В ее центре размещается главная тема или основной изучаемый вопрос. От центра радиально расходятся основные смысловые ветви — ключевые понятия, идеи, факты, относящиеся к теме. В свою очередь, от этих ветвей могут отходить более мелкие ответвления с уточнениями, деталями, примерами.

Метод предложений

Этот метод является самым простым. Предложения записывают полностью и присваивают им номер. Взаимосвязь между строками устанавливается путем ссылки на другой пункт с указанием его номера. Метод оптимален, когда надо дословно записать параграф, где важна каждая фраза.

Метод индексов

Интерактивная схематическая запись информации. В процессе создания конспекта используются рамки, рисунки, стрелки и таблицы. Каждый из объектов несет в себе определенную смысловую нагрузку. Например, если запись написана в кругу, это значит, что информацию нужно обязательно изучить. С помощью квадрата можно уточнить информацию. И стоит сконцентрироваться на том, что написано в треугольнике. На оборотной стороне тетрадного листа надо сделать пометки, что означают фигуры. Это поможет ориентироваться в фигурах, если их будет много.

Метод течения

Этот метод даёт максимальную усвояемость информации в течение всего урока в классе или на домашнем обучении, при этом используя наименьшее количество записей. Необходимо лишь фиксировать идеи, которые являются основными моментами в тексте, с помощью схем и рисунков. Этот подход к написанию полезен, если следует быстро усвоить информацию, а не изучать её в течение длительного времени.

Метод боксов

Является отличным инструментом для визуально одаренных людей, которые лучше запоминают информацию через зрение. При использовании этого метода используются даты, факты и неизвестные слова. Лист бумаги разделяется на разные фигуры, внутри которых размещаются ключевые заголовки и факты. Такой подход позволяет лучше сосредотачиваться на основной информации и выделять конкретные детали. Но метод боксов также требует сокращения текста, так как вмещаемость в тематические ячейки ограничена. Хорошо подходит для учеников старших классов и студентов по таким предметам, как история, обществознание, литература, русский язык, английский язык.

Метод нумерации

Такой вариант полезен на занятиях, где информация поступает быстро. Для использования метода надо взять тетрадь и две ручки разных цветов. Писать следует тезисно, присваивать номер каждой записанной мысли и использовать другой цвет ручки для этого, а также делать отсылки к предыдущим записям при необходимости. Метод необходим при записи длинных лекций, особенно если спикер не делает пауз и переходит с одной мысли на другую. Он прост в реализации, но дисциплинирует мышление и вырабатывает краткость изложения. Метод полезен при изучении английского языка, геометрии, химии и физики.

Главные ошибки при составлении конспекта

1. Утрата изначальной структуры и авторских особенностей исходного текста.

2. Чрезмерная краткость записей, что может привести к потере важных смысловых нюансов.

3. Избыточное использование вводных слов, затрудняющих восприятие основной информации.

4. Отсутствие связности между отдельными записями и общего плана конспекта.

5. Дословные цитаты тезисов без переработки информации своими словами.

6. Незавершенность записи основных смыслов и тезисов.

7. Неаккуратный почерк и обилие непонятных сокращений.

Как красиво оформить конспект

Аккуратный и красиво оформленный конспект помогает лучше запоминать информацию. Начинается все с разработки унифицированной личной системы написания данных. Сюда входит использование стикеров, подчеркиваний, схем, выделений цветами. Очень важно отсутствие пропусков. Если что-то пропущено, важно дополнить конспект как можно быстрее после занятия, а лучше прямо на уроке в классе. Выделение заголовков с помощью маркеров или записи большими буквами также будут большим плюсом. Подзаголовки желательно подчеркивать.

Полезные советы вне конкретных методов

С их помощью можно вести конспектирование без учёта метода. Что необходимо сделать для написания конспектов на разные темы:

1. Придумать понятные сокращения на основе общепринятых.

2. При работе с несколькими источниками информации определить главные приоритеты и воспроизвести их в понятной для вас последовательности в виде тезисов.

3. При большом объеме данных сначала кратко конспектировать всю информацию, а затем выделить и записать основную мысль-резюме.

4. Вы должны дослушивать сообщение полностью, прежде чем записывать его.

5. Если не успели законспектировать важный материал, оставьте пустое место и попросите спикера повторить после окончания лекции/вебинара.

6. Применять выделение цветом, подчеркивания, графические элементы для лучшего запоминания.

7. Записывать каждую идею с новой строки.

8. Не писать подробно уже известную информацию.

9. Оставлять поля для последующих заметок и пометок о важности тезисов.

10. Заранее определить удобный формат записи (таблица, блоки, ментальная карта) и подготовить разметку страницы.

6 приложений и онлайн-сервисов для создания конспектов

Наиболее эффективным считается ведение конспектов вручную, однако, если дети предпочитают использовать гаджеты, то доступны различные онлайн-сервисы и приложения, помогающие писать конспекты на ноутбуке, планшете или смартфоне.

Speechpad — это голосовой блокнот, который преобразует речь в текст.

SpeechTexter — приложение для телефона, которое также преобразует речь в написанный текст, формируя своего рода конспект.

HandWriter — онлайн-сервис, конвертирующий печатный текст в рукописный. Он может преобразовывать любую статью или фрагмент книги в рукописный вид, имитирующий конспект лекции.

Писец — преобразует электронный составленный текст, набранный на компьютере или планшете, в рукописный формат, создавая иллюзию письма от руки.

Canva — инструмент для систематизации и визуализации ваших записей. Он помогает упорядочить написанный конспект в удобном формате, облегчая усвоение текста.

ЭБС Лань — электронно-библиотечная система с функцией создания конспектов. Она также обладает дополнительными возможностями: выгрузкой, записью и цитированием слов.