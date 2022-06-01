Почему важно хвалить ребёнка, и как правильно это делать?

Многие считают, что не стоит часто хвалить детей, это может выработать у них завышенную самооценку, и в дальнейшем, как следствие, проблемы с коммуникацией. Но и пренебрегать похвалой и ласковым словом - тоже плохая идея. Давайте разберемся, зачем вообще нужна похвала и что она дает?

Похвала дарит веру в себя, поддерживает мотивацию.

Похвала формирует доверительные отношения.

Она даёт понимание, что ребёнок нужен, любим, значим, что за его поступками наблюдают и им интересуются.

Похвала важна и нужна в любом возрасте - от младенческого до подросткового, да и взрослым тоже часто важна поддержка близких.

Чаще всего мы хвалим ребёнка за оценки, результат, просто фразами - “ты такой умный, красивый, молодец, добрый, все знаешь” и т.д.

Но этими фразами мы наносим вред ребёнку. Если мы хвалим его за неизменные качества, за то, над чем ребёнок не прилагал усилия, то ребёнок начнёт воспринимать ошибки как провалы, потому что его постоянно хвалили за то, что ему легко даётся, а если он ошибся, то уже и не молодец.

Таким детям очень тяжело признавать свои ошибки. Они будут концентрироваться на том, чтобы выглядеть умными, а не действительно что-то выучить. Пропадет ценность обучения.

И, главное, не будут готовы сделать усилие, найти причину ошибок и исправить их.

Как же нужно хвалить ребёнка?

Хвалить нужно не за то, что он умный, а за то, что хорошо поработал!

“Я так горжусь тобой! Тебе пришлось много позаниматься”.

Такая похвала называется “установка на рост”.

Хвалите за поведение, старание, за труд, за приложенные усилия!

Бывает ребёнок решит задание на “3”, но сколько усилий он приложил для этого, сколько труда было приложено, чтобы приплыть в десятке лучших или просто принять участие в соревнованиях, а может построить из Лего замок или сложить пазл.

“Ты построил такую высокую башню”, “я видела, как ты долго собирала этот пазл, потрясающе”, “какое яркое облачко у тебя получилось”, “ты это сделал”. Это даёт ребёнку понять, что Вы заметили его усилия.

Позитивное внимание к желаемому поведению всегда полезнее нотаций по поводу нежелательного поведения.

Похвала должна быть честной и искренней.

Не используйте стандартные фразы “ты молодец». Говорите “мне нравится…”, например, “мне нравится, как ты слепил это дерево”, “мне нравится, как ты нарисовал”, “мне нравится, как ты красиво написал букву А”

В этой фразе нет оценок, а только Ваши чувства, Ваше отношение.

Не обесценивайте процесс позвалы

Например, ребёнок на своей мотивации что-то делает, он увлечён этим делом, и Вы при этом в сотый раз повторяете как классно у него получается и какой он молодец. Если Вас действительно переполняют чувства, то так и говорите, “как я рада, что ты нашёл то дело, которое тебя так вдохновляет!”.

Не сравнивайте в процессе похвалы ребёнка с другими.

Да, это может повышать мотивацию, но не мотивацию “к”, а мотивацию “от”, то есть мотивировать быть лучше кого-то, мотивировать действовать из страха проигрыша, страха сделать ошибку. А мы все таки за здоровую мотивацию через интерес и удовольствие.

Фокусируйтесь на потребности детей, в разном возрасте они разные.

Малышам нужен ваш добрый взгляд, одобрение, поддержка, даже, если это просто вам кажется - взять предмет нужного цвета или собрать пирамидку, поощряйте их попытки к независимости и самостоятельности.

Детям более старшего возраста уже не нужна похвала “как ты здорово построил пирамидку” или “здорово, что ты знаешь цвета”, поэтому похвала за очевидное может восприниматься с недоверием или манипуляцией.

Поэтому - только искренность, честность. Хвалите за усилия, поддерживайте возможность получения удовольствия от процесса.

Благодарите!

Благодарность схожа с похвалой. Не обязательно постоянно говорить “спасибо”, но будьте благодарными ребёнку, кивните головой, улыбнитесь, скажите о своих чувствах.