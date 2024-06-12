Представьте: вы с легкостью переключаетесь между языками, словно меняете каналы на телевизоре, понимаете шутки на разных языках и можете общаться с людьми из разных уголков планеты. Звучит как суперспособность? Это и есть волшебство билингвизма. Сегодня поговорим о том, что представляет собой данное понятие, какие есть его виды, а также в чем преимущества детей билингвов.

Что представляет собой билингвизм

Владение двумя языками – это и есть билингвизм. Причем человек говорит, понимает, может писать и даже думать на этих языках так же хорошо, как и на родном. Билингвизм, как правило, развивается в детстве, когда ребенок растет в двуязычной среде, хотя стать билингвом можно и во взрослом возрасте. Главное – обучение и практика.

Самое же понятие «билингвизм» переводится с латыни как «двойной язык». Во многих странах такая способность выступает весьма ценным навыком, а ведь еще недавно она считалась едва ли не сверхъестественным даром. Проводилось большое количество разнообразных экспериментов и исследований, чтобы больше изучить данный феномен.

У детей билингвов обычно более развит родной язык, но есть случаи, когда отмечалось идеальное владение двумя сразу. Подобные навыки особенно ценятся крупными корпорациями, работающими на международном рынке. Им необходимы сотрудники, которые с легкостью могут владеть двумя языкам. Поэтому сегодня многие родители учат детей нескольким языкам. Они делают это для того, чтобы у детей лучше работала память, чтобы они могли больше путешествовать, и у них было больше возможностей жить в других странах.

Кто такие билингвы

Как уже было упомянуто выше, под билингвизмом подразумевают владение двумя языками. Поэтому билингвами называют тех, кто отлично разговаривает и пишет на этих языках, а также выступает носителем культуры.

Билингвизм бывает:

врожденным;

приобретенным.

Врожденный билингвизм чаще всего свойственен семья, где мама и папа из различных этнических групп или рас, а также он наблюдается среди иностранцев. Здесь с детьми разговаривают и на родном языке, и на другом.

В случае приобретенного билингвизма, человек овладевает языками уже в позднем возрасте. Как пример, семья переехала из одной страны в другую, из-за чего ребенку пришлось изучать новую культуру. Но от обычного изучения языков приобретенный билингвизм отличается тем, что дети проникаются культурой, социализируются и перенимают языковые навыки непосредственно от носителей.

Достоинства владения двумя языками

Билингвизм является достаточно полезным навыком, который имеет множество преимуществ:

1. Ускоренная мозговая активность. У ребенка билингва сильнее развито мышление. Он внимательней, лучше социализируется, что помогает ему влиться в общество и найти в нем свое место. Плюс обладает лучшей памятью и способностью анализировать информацию.

2. Высокая обучающая способность. За счет того что ребенок обладает двуязычием, ему легче даются другие языки. Благодаря фиксации на особенностях конкретного этноса, он не путается в грамматических конструкциях нового наречия, не допускает вмешательство уже известных фраз.

3. Успешная социализация. Билингвы легче адаптируются к новым условиям и людям, могут легко общаться с представителями других культур и национальностей. Дети билингвы уважительно относятся к людям и легко налаживают с ними контакт.

4. Широкий кругозор. Изучение второго языка открывает доступ к другой культуре, истории и традициям, расширяет кругозор.

5. Изобретательность. Овладение двумя языками позволяет смотреть на мир под разными углами и видеть больше возможностей для решения проблем. У таких детей более развита смекалка, креативность.

Другой, не менее важный плюс – развитие карьеры. За счет высоких умственных способностей, более легкой адаптации и быстрой обучаемости дети билингвы заметно успешнее в карьере. Они не только становятся отличными переводчиками, но и находят свое призвание в различных узкоспециализированных направлениях.

Недостатки билингвизма

Несмотря на большое количество плюсом, двуязычие имеет и существенные недостатки. Среди основных:

задержка речи – проявляется ближе к трем годам из-за необходимости запоминания двух наборов звуков и слов для одного понятия;

неравномерное развитие языковых навыков – проблема в том, что ребенок может пользоваться родным языком для письма и чтения, а другой применять в качестве разговорного;

слияние выражений – часто ребята путают слова и языковые конструкции, в их разговоре образуются паузы, дольше подбираются нужные фразы.

К счастью, все эти минусы не столь серьезны. Избежать их можно, если соблюдать несколько рекомендаций. Во-первых, исключить исправление мелких ошибок и дать малышу самому закончить мысль. Во-вторых, расширить познания детей о культуре языка, посвятить его в историю страны, ее традиции. В-третьих, подбирать подходящие способы обучения.

Что представляет собой билингвальная среда

Под билингвальной средой подразумевают окружение, где активно используются два языка. Она может быть естественной, когда билингвальный ребенок растет в семье, где родители говорят на нескольких языках, или искусственной, созданной специально для обучения и развития двуязычия, например, в специальных учебных заведениях или детских садиках. В билингвальной среде оба языка становятся частью повседневной жизни, что способствует естественному освоению и использованию их на равных правах.

Почему родители за билингвизм

В большинстве случаев билингвизм не выбирают. Просто дети уже растут в семьях, где, например, мама говорит на русском, а папа на французском. Однако есть ситуации, когда билингвизм становится выбором и даже необходимостью:

переезд в другую страну – чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в новой среде, ему приходится приобщаться к культуре, осваивать новые языковые навыки;

карьера за рубежом – многим родителям, которые хотят обеспечить светлое будущее своим детям, приходится отправлять их на учебу за границу, чтобы они могли найти высокооплачиваемую работу в международной компании;

культурная социализация – для расширения круга общения детей и ознакомления их с другими культурами родители нередко делают выбор в пользу билингвизма;

комфорт в путешествиях – если семья часто путешествует, ездит по разным странам, билингвизм также становится необходимостью, чтобы дети уверенно чувствовали себя при общении с другими людьми.

Кроме того, двуязычие в некоторых странах является нормой. К примеру, в Швейцарии учат немецкий, итальянский и французский, а в Финляндии – финский и шведский.

Основные виды двуязычия

Билингвизм классифицируют по нескольким категориям:

1. Время освоения. Делится на ранний и поздний. Ранний билингвизм подразумевает изучения языка в раннем возрасте, обычно до трех-четырех лет. Поздний означает, что изучение второго языка по той или иной причине проходит в более позднем возрасте.

2. Тип изучения. Бывает бытовым и учебным. Бытовой билингвизм развивается в соответствующей языковой среде, где человек постоянно находится в окружении носителей разных языков, например, в двуязычных семьях. Искусственный билингвизм формируется в учебной обстановке, когда человек целенаправленно приобретает новые языковые навыки.

3. Уровень владения. Выделяют сбалансированный, несбалансированный и смешанный. В случае сбалансированного варианта билингвальные дети владеют языками на самом высоком уровне. Несбалансированный билингвизм подразумевает, что один язык преобладает над другим. Смешанный чаще встречается у малышей в раннем возрасте, которые пока не могут отличать лексические и грамматические конструкции одного наречия от другого.

Для биэтнических семей билингвизм является естественным положением вещей. Однако с активным развитием современного общества двуязычие становится нормой жизни и для простых людей, родившихся в моноэтнических семьях. Постепенно оно перестает казаться им чем-то необычным.

Как помочь детям стать билингвами

Чтобы воспитать одаренного билингвального ребенка, начинать обучение лучше всего до пятилетнего возраста. Способности детей в этот период настолько обширны, что они способны без особого труда запоминать от пяти до семи языков. В более позднее время ребята также могут освоить новые языковые навыки, но для этого придется выделить больше усилий и использовать совсем другие методы.

Есть несколько билингвальных подходов:

1. В определенных местах малыш должен говорить на разных языках. Например, в домашней обстановке общаться на французском, а в садике — на русском.

2. С каждым родителем говорить на конкретном языке. Допустим, мама общается с малышом на английском, а папа – на русском. Если в семье никто не говорит на втором языке, можно привлечь нянечек, преподавателей или тренеров.

3. Использовать временной интервал. Общение на другом языке происходит в определенные дни недели или в выделенное время. Это можно подкрепить приятными ассоциациями.

Не менее важно найти хорошую языковую школу. Например, онлайн-школа «Дом знаний» делает упор на всестороннее развитие детей. В ходе обучения используются самые популярные и продвинутые обучающие программы, которые приносят огромный положительный эффект. Занятия проводятся квалифицированными преподавателями, точно знающие, как нужно подавать материал, чтобы дети получили качественные знания.

Преодоление сложностей билингвизма

Преодоление проблем билингвизма требует комплексного подхода и терпения. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь:

1. Погружение в языковую среду. Важно создать условия, в которых ребенок будет регулярно слышать оба языка. Это может быть просмотр фильмов, чтение книг, общение с носителями.

2. Использование стратегий обучения. Обязательно применяйте на практике описанные выше стратегии. Они используются уже давно и зарекомендовали себя как один из самых эффективных методов.

3. Избегание критики. Не стоит акцентировать внимание на ошибках ребенка, особенно при других людях. Подобные стрессовые ситуации лишь вызовут отторжение от учебы.

4. Поддержка и терпение. Обучение двум языкам требует времени и усилий. Важно быть терпеливым и поддерживать ребенка в его стремлении изучать что-то новое.

5. Возраст. Используйте материалы и методы обучения, соответствующие возрасту ребенка.

6. Создание мотивации. Поощряйте интерес ребенка к изучению, показывая, как знание языков может быть полезно в жизни.

7. Общение с другими детьми. Общение со сверстниками, говорящими на обоих языках, поможет ребенку практиковать свои навыки и чувствовать себя увереннее.

Помните, что каждый ребенок уникален, и подход к обучению может различаться. Главное – создать благоприятную атмосферу и поддерживать интерес ребенка.

Что получает ребенок от владения вторым языком

Изучение двух языков несет огромную пользу для общего развития детей. Билингвальный подход позволяет прекрасно развить когнитивные функции. Ребенок сможет не только запоминать большой объем информации, но и структурировать ее, правильно пользоваться понятиями. Не стоит упускать из виду и креативную составляющую, ведь дети билингвы более сообразительны, способны находить необычные решения довольно сложных ситуаций.

Билингвизм способствует развитию и эмпатии у детей за счет изучения различных эмоций. Это позволяет ребенку лучше понимать и анализировать свои и чужие чувства, делая его более чутким и способным к сопереживанию. Кроме того, билингвизм стимулирует абстрактное мышление, что также способствует развитию эмпатии, поскольку требует умения видеть ситуацию с различных точек зрения.

При воспитании билингвального ребенка особая трудность заключается в способностях самих родителей. Если они знают язык поверхностно, лишь на базовом уровне, то вряд ли воспитают билингва. Именно поэтому для таких семей лучшим решением станут онлайн-школы, вроде школы «Дом знаний», где точно знают, как обычного ребенка превратить в билингва с превосходными знаниями сразу двух языков.