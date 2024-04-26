Дистанционное образование (ДО) становится все более и более популярным способом получения знаний. Причина такого спроса заключается прежде всего в удобстве и эффективности учебы. Правда, есть одна проблема — найти подходящий формат онлайн-обучения бывает не так-то легко. Сегодня поговорим о том, какие есть формы дистанционных образовательных технологий. Разберем их преимущества и недостатки, а также попробуем подобрать подходящую для 2024 года форму обучения.

Разновидности удаленной учебы

Дистанционное обучение открывает новые горизонты для многих учащихся, позволяя студентам и простым ученикам получать знания и навыки, не выходя из дома. Существует два основных формата ДО:

синхронное;

асинхронное.

Дистанционный формат предполагает свободный доступ к обучающим материалам, возможность самостоятельно планировать график занятий и здорово экономить время. У каждого из форматов есть уникальные особенности, о которых и пойдет речь дальше.

Синхронное обучение

Синхронный формат подразумевает, что студенты и преподаватели взаимодействуют в реальном времени через интернет. В этом случае занятия проходят в виде онлайн-трансляций, вебинаров или видеоконференций, где студенты и преподаватели находятся в одном виртуальном пространстве и могут общаться в режиме реального времени. Формат, по сути, похож на классическую учебу в школах, университетах и других учебных заведениях.

Среди достоинств синхронного обучения:

немедленная обратная связь, возможность задавать вопросы преподавателю и получать развернутые ответы;

групповое обсуждение сложных моментов с другими студентами и менторами;

живое общение, позволяющее мотивировать учащихся и облегчать учебный процесс;

легкость переноса — если учитель хорошо разбирается в предмете, ему не составит проблем перенести уроки из офлайн-формата в онлайн, нужно лишь разобраться с технической стороной перехода.

Главный недостаток синхронного обучения — невозможность учиться по индивидуальному графику. Ученик или студент не смогут хоть как-то повлиять на расписание занятий, которое обычно составляется преподавателем и, к сожалению, не учитывает предпочтения и возможности отдельных учащихся.

Также минусом является и то, что не все ученики готовы посещать лекции, особенно при загруженности курсов, когда обучение одновременно проходит большое количество учащихся. А если студент пропустит хотя бы одну из основных тем, он тут же начнет терять мотивацию и в конце концов бросит учебу. Плюс синхронная форма излишне нагружает самого преподавателя.

Учитывая все плюсы и минусы формата, он больше подходит для небольших групп, курсов-консультаций или личностного роста. Его выбирают те, кто хочет индивидуально развить творческие навыки, обучиться на опыте тех, кто добился некой профессиональной или жизненной цели, и напрямую общаться с педагогом.

Асинхронное обучение

В данном случае нет привязки к конкретному времени и месту, то есть ученики и студенты проходят обучение самостоятельно, используя заранее записанные уроки с минимальным участием педагога. Учащиеся получают полный доступ к пособиям, могут просматривать их в удобное для себя время и обращаться за обратной связью после завершения курса.

Учеба проходит посредством видеоуроков, интерактивных тренажеров, также учащимся предоставляются презентации и статьи. Проверка знаний подразумевает прохождение тестирования и выполнение домашних заданий. При этом участие педагога в процессе обучения минимально — он лишь проверяет задания, при необходимости отвечает на вопросы и экзаменует учащихся.

У асинхронного обучения есть несколько положительных сторон:

индивидуальный график занятий — студенты сами выбирают, когда и где им заниматься, единственным ограничением является дедлайн, который не позволяет откладывать задания в долгий ящик;

автоматизация — преподаватели и авторы обучающих курсов могут настроить систему так, чтобы сократить свое участие в обучении и освободить время для создания новых курсов;

мобильность — для учебы не нужен компьютер или ноутбук, изучать материал и выполнять задания можно с помощью смартфонов или планшетов посредством удобного приложения;

поточность — исключена необходимость в наборе группы, пользоваться учебными пособиями можно неограниченное время, пока они все еще актуальны.

Асинхронное обучение имеет свои особенности и подходит далеко не всем студентам. Оно предполагает самостоятельное изучение материалов и следование установленным срокам, поэтому учащиеся должны быть хорошо мотивированными и самодисциплинированными, чтобы успешно справляться с задачами.

Кроме того, весь учебный процесс проходит только с помощью системы дистанционного обучения, что делает учащихся зависимыми от нее. Чтобы не остаться без доступа к обучающим материалам, выбирайте стабильные системы с интуитивно понятным интерфейсом и хорошей техподдержкой.

Если уроки составлены верно и подобраны подходящие пособия, то курс обучит вас чему угодно. Асинхронный формат подходит для обучения групп с разными уровнями подготовки и для организации массового обучения. Но при этом такая форма не подойдет тем, кто нуждается в постоянной обратной связи и преподавательском контроле.

Видеоуроки

Передача информации происходит посредством видео. Видеоуроки могут быть разных типов: простые лекции, демонстрации практических навыков, презентации с комментариями автора, скринкасты. Преподаватель может записывать видеокурсы у себя дома, в студии или на своем рабочем месте.

Основная сложность составления видеоуроков состоит в том, что далеко не все преподаватели обладают ораторскими качествами и могут легко держаться перед камерой. Таким менторам тяжелее вызвать доверие учеников или студентов и в полной мере доносить изучаемый материал. Зато при правильном подходе за счет видеоуроков можно донести всю информацию последовательно и в сжатом виде, а если сопроводить урок еще и наглядными материалами, например, диаграммами или презентациями, то информативность видеокурса повышается в разы.

Вебинары

Если видеоуроки записываются заранее и позволяют ознакомиться с информацией в любое удобное время, то вебинары проводятся онлайн. Для обучения учащимся придется использовать специальное программное обеспечение и иметь стабильное соединение с интернетом. От преподавателя же требуется умение работать с аудиторией, заинтересовывать учащихся и точно доносить информацию.

Вебинары интерактивны. Нередко преподаватели в ходе учебы опрашивают студентов и тут же приступают к обсуждению результатов. Прямое общение — главный плюс вебинаров. Среди минусов выделяют возможные технические проблемы.

Лонгриды

В основе лонгридов лежит большое количество текстовой информации, дополненной различными мультимедийными элементами, будь то фото или инфографика. Пособия доступны с любого устройства, зато они лишены интерактивности, а после прочтения у учащихся нет возможности практического применения изученной информации.

Подкасты

Чаще всего представлены в формате аудио. Подкасты идеально подходят для введения в новую тему, знакомства с новой лексикой, а также для оценки знаний учащихся. К их помощи прибегают, когда требуется повторить то или иное упражнение.

Правила выбора подходящего формата

Выбор формата ДО зависит от того, как воспринимается учащимися подаваемая информация. Например, если нужно наглядное пособие, то идеально подойдут видеокурсы, которые помогут в решении творческих задач. Для других важно личное общение с ментором, поэтому лучше всего выбрать синхронное обучение, допустим, вебинары. Самый оптимальный вариант — смесь синхронного и асинхронного форматов. Такой подход предоставляет возможность пользоваться большим количеством инструментов.

Что в итоге?

За последнее время появилось достаточно много форматов удаленного обучения. Это и привычные видеокурсы, которые нередко делят на части для большего удобства. Весьма популярны марафоны в соцсетях, какие-то игровые формы обучения, наставничество. Выбор достаточно обширен, нужно лишь потратить немного времени для ознакомления с ними, чтобы найти тот самый вариант.