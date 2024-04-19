Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это мероприятия, позволяющие контролировать качество образования и проверять уровень знаний учащихся. В нынешнем году они проходят в соответствии с графиком, утверждённым Рособрнадзором. При этом ВПР не учитываются при итоговой аттестации. Они используются в качестве инструмента мониторинга, но все равно вызывают беспокойство у учащихся и их родителей.

Зачем проводят ВПР

Всероссийские проверочные работы по большей части ориентированы на учеников 4-8 классов. С их помощью решают несколько задач:

оценивают уровень знаний школьников;

контролируют качество обучения, чтобы выявить пробелы в знаниях;

обеспечивают обратную связь для школ и учителей по результатам образовательного процесса.

Работы составляются методистами и специалистами, работающими в сфере образования. При выполнении заданий школьникам самостоятельно приходится вписывать ответы, а не выбирать из готовых. Время, отведенное на выполнение ВПР, составляет 45-90 минут. Работы проводятся с первого марта по двадцатое мая. Точные даты определяются Минпросвещением.

Правила проведения

Для получения оптимальных результатов проверочных работ необходимо:

заранее разослать в учебные заведения бланки с уже закодированными персональными данными школьников;

провести ВПР только на втором, третьем или четвертом уроках;

исключить использование учебников, конспектов и прочих учебных материалов при выполнении заданий;

проверить работы в день их выполнения.

Специальная подготовка перед выполнением работ не требуется. Задания составлены с упором на базовый уровень знаний учащихся. Главное — уделять внимание учебе в течение всего года, регулярно повторять изученный материал и проходить тесты.

Предметы, по которым проводятся ВПР

Есть два основных предмета, сдача которых обязательна в любом случае — математика и русский язык. К этим двум добавляется еще несколько:

4 класс — окружающий мир;

5 класс — история и биология;

6 класс — начиная с этого момента, выбираются два дополнительных предмета из четырех (география, биология, обществознание и история);

7 класс — перечень дополняется иностранными языками и физикой;

8 класс — появляется химия.

Чтобы сделать проверку знаний более полной и эффективной, Рособрнадзор не сообщает школам, по каким именно предметам будут проводиться проверочные работы. Педагоги и директора узнают о списке выбранных дисциплин в самый последний момент. По этой причине школьникам приходится проходить подготовку по всем предметам одновременно, что, естественно, создает некоторые трудности.

Ставится ли оценка в журнал по итогам проверочных работ

Как правило, учебные заведения сами определяют данный момент. Если такая отчетность необходима, то оценки проставляются в журнал.

Насколько серьезно влияние ВПР

ВПР — это проверочные работы. Они не оказывают влияния на решение о переводе учащихся из класса в класс. Поэтому, если ученик сдал работу на низкую оценку, то она никоим образом не повлияет на итоговый бал за предмет. Ученику не придется ничего пересдавать. Единственное, что нужно будет учесть по итогам плохо выполненной работы, — подтянуть знания по предмету, чтобы успешно пройти итоговую аттестацию.