Мой ребёнок - ученик с трудным поведением. Что делать?

Поведение, которое мешает обучению и отношениям ребёнка с другими и при этом причиняет вред или создаёт риски для самого ребёнка, сверстников, взрослых, окружающему пространству и вещам, называют трудным.
Самое главное в этом определении — повторяемость поведения и вред самому ребёнку. Трудное поведение мешает ребенку взаимодействовать с другими людьми, учиться, развивать навыки. Ребёнок сам сильно страдает от таких реакций, но он не может сам справиться с трудным поведением, и это ответственность взрослого — помочь ему разобраться.
Причины трудного поведения
Часто сложное поведение — это реакция на стресс, проблемы и способ защититься от внешнего мира. Трудное поведение может возникнуть по разным причинам, но в целом предпосылки можно объединить в пять больших пунктов.
При этом, как бы родители не прививали ребёнку здоровые привычки в общении (нельзя бить, оскорблять, кричать), в первую очередь он будет копировать поведение членов семьи. Взрослым важно рассказывать и показывать, что правильно, а что — нет. Например, если один родитель перебегает дорогу в неположенном месте вместе с ребёнком, а другой — строго переходит по переходу, то у ребёнка не сложится чёткого понимания, как нужно поступать в таких ситуациях, сколько бы бесед с ним ни проводили.
Часто ребёнок может кричать или злиться как будто бы без видимой причины. Часто такая реакция связана с тем, что ребёнок испытывает недостаток внимания и таким образом пытается его привлечь. Если продолжить игнорировать это поведение или, наоборот, реагировать исключительно на него, то такое поведение может закрепиться, потому что оно сработало, и остаться у человека во взрослом возрасте.
За девочками намного сильнее присматривают, чем за мальчиками; девочек учат избегать опасности, а мальчиков поощряют к рискованным действиям, которые могут привести к правонарушениям. В мальчиках также чаще воспитывают агрессивность. Агрессивные и контактные виды спорта часто считаются более престижными среди мальчиков. В детстве насилие и агрессия становятся способами выражения эмоций у мальчиков. Затем насилие используется как инструмент укрепления власти.
Что делать родителям, если ребёнок проявляет трудное поведение?
В нашей культуре нет чёткого понимания перехода от ребёнка к подростку, о есть от ребёнка к почти взрослому, поэтому родители часто не могут вовремя зафиксировать эти изменения и поменять стиль общения. К тому же, не стоит забывать про гормональную перестройку.
Какие же конкретные действия может предпринять родитель, чтобы помочь подростку справиться с трудным поведением?
Инструкции для работы с трудным поведением
Важно сказать, что трудное поведение бывает разное и к каждому его проявлению нужно находить свой подход. Далее перечислим три самых распространённых проявления.
☝️ Что делать, если ребёнок вас обманул?
Дайте ребёнку договорить. После того, как он выговорился, обозначьте, что готовы послушать историю ещё раз, но разделите то, что кажется вам нереалистичным и реальным.
Задавайте вопросы, чтобы понять последствия обмана, но не обвиняйте и не допрашивайте.
Расскажите ребёнку, когда говорить неправду бывает допустимо, а когда это делать нежелательно.
Поблагодарите за честность.
☝️ Что делать, если обманы продолжаются некоторое время?
Помните о том, что мы не делаем, когда обнаруживаем обман.
Руководствуйтесь презумпцией невиновности, не обвиняйте человека «на всякий случай» или чтобы «припугнуть».
Задавайте вопросы и уточняйте факты.
Проговорите, на какую поддержку ребёнок может рассчитывать, обратившись к вам.
Сфокусируйтесь на том, чтобы вместе справиться с возникшей проблемой, а не наказать ребёнка. Проговорите это, иногда даже несколько раз.
Проговорите последствия нарушения.
Обсудите, как вы могли бы помочь, если бы узнали правду сразу.
Выберите конкретные формулировки, с которыми ребёнок может к вам прийти в трудный момент.
Если ребёнок придёт к вам с «горькой» правдой в следующий раз, скажите, что цените оказанное вам доверие.
Точно не нужно:
Наблюдайте. Отмечайте, от каких заданий ребёнок отказывается, как проявляет своё нежелание, а в какие моменты, наоборот, включается.
Обращайте внимание и на свои реакции тоже — вы ругаетесь, не замечаете, угрожаете или хвалите?
Сформулируйте план действий. Проанализируйте свои наблюдения и предположите, почему подросток так активно саботирует занятия. Начните действовать на основании этого.
Создавайте опыт успеха. Выясните, какие задания лучше всего получаются, и начните в них вовлекать ребёнка. Хвалите его за успехи!
Предложите ребёнку то, что ему интересно. Может, он любит рисовать? Или рассказывать что-то? Включите эти элементы в задание или внеучебные обязанности, особенно в те части, где отказ проявляется чаще всего, и посмотрите, как это повлияет на поведение.
Точно не нужно:
Остановите подростка, когда он проявляет агрессию. Если нужно, сделайте это физически: удерживайте человека так, чтобы у него не получалось сделать больно ни себе, ни окружающим.
Поддержите того, кто пострадал, если такой человек есть. Скажите, что вам жаль, что такое произошло и что вы сделаете всё, чтобы это не повторилось.
Разделите участников конфликта, но не оставляйте агрессора одного. Ему нужен взрослый рядом.
Дайте агрессору время успокоиться и прийти в себя. Например, предложите варианты действий, которые могут помочь ребёнку во время сильных переживаний. Например, попить воды, сделать несколько глубоких вдохов.
Предложите вернуться к разговору с вами, когда ребёнок будет к этому готов.
Обязательно проведите разговор, когда ребёнок будет спокоен и готов слышать вас.
Точно не нужно:
Самое главное в этом определении — повторяемость поведения и вред самому ребёнку. Трудное поведение мешает ребенку взаимодействовать с другими людьми, учиться, развивать навыки. Ребёнок сам сильно страдает от таких реакций, но он не может сам справиться с трудным поведением, и это ответственность взрослого — помочь ему разобраться.
Причины трудного поведения
Часто сложное поведение — это реакция на стресс, проблемы и способ защититься от внешнего мира. Трудное поведение может возникнуть по разным причинам, но в целом предпосылки можно объединить в пять больших пунктов.
- Семья
При этом, как бы родители не прививали ребёнку здоровые привычки в общении (нельзя бить, оскорблять, кричать), в первую очередь он будет копировать поведение членов семьи. Взрослым важно рассказывать и показывать, что правильно, а что — нет. Например, если один родитель перебегает дорогу в неположенном месте вместе с ребёнком, а другой — строго переходит по переходу, то у ребёнка не сложится чёткого понимания, как нужно поступать в таких ситуациях, сколько бы бесед с ним ни проводили.
Часто ребёнок может кричать или злиться как будто бы без видимой причины. Часто такая реакция связана с тем, что ребёнок испытывает недостаток внимания и таким образом пытается его привлечь. Если продолжить игнорировать это поведение или, наоборот, реагировать исключительно на него, то такое поведение может закрепиться, потому что оно сработало, и остаться у человека во взрослом возрасте.
- Школа
- Влияние сверстников и подходящие ситуации
- Особенности социализации
За девочками намного сильнее присматривают, чем за мальчиками; девочек учат избегать опасности, а мальчиков поощряют к рискованным действиям, которые могут привести к правонарушениям. В мальчиках также чаще воспитывают агрессивность. Агрессивные и контактные виды спорта часто считаются более престижными среди мальчиков. В детстве насилие и агрессия становятся способами выражения эмоций у мальчиков. Затем насилие используется как инструмент укрепления власти.
- Черты личности, неврологическое развитие
Что делать родителям, если ребёнок проявляет трудное поведение?
В нашей культуре нет чёткого понимания перехода от ребёнка к подростку, о есть от ребёнка к почти взрослому, поэтому родители часто не могут вовремя зафиксировать эти изменения и поменять стиль общения. К тому же, не стоит забывать про гормональную перестройку.
Какие же конкретные действия может предпринять родитель, чтобы помочь подростку справиться с трудным поведением?
- Позаботьтесь о себе. Найдите людей, которые смогут вас поддержать, не будут осуждать и говорить, что вы сами в этом виноваты и больше ничего сделать с ребёнком нельзя. Это могут быть специалисты, которые смогут выслушать ваши страхи и тревоги и направить на верный путь. Если нет возможности найти специалиста, то это могут быть родственники или друзья, те, с кем можно разделить ответственность или получить поддержку. Например, бабушки и дедушки, которые могут присмотреть за ребёнком, пока вы отдыхаете. Или друзья, которые могут приехать и побыть с вами, пока вы приходите в себя или опять же присмотреть за ребёнком.
- Если есть возможность, пойдите к семейному терапевту или психологическому медиатору. Важен именно семейный подход. Это показывает подростку, что вы понимаете проблему и готовы вместе с ребёнком разбираться в ней и вместе меняться. Очень важно проговаривать с подростком свои переживания и рассказывать, что вы любите его, беспокоитесь о нём и хотите помочь ему преодолеть трудности. Часто родители паникуют и пытаются найти кого-то, кто сможет «спасти» их ребёнка — военное училище, спорт, детские психологи. Но такой подход больше травмирует и усложняет отношения родителя и ребёнка. Подросток слышит, что у него проблемы и ему нужно пойти с ними разобраться, поэтому такая помощь воспринимается как своеобразный отказ от него.
- Найдите именно те правила, которые все будут соблюдать.
Инструкции для работы с трудным поведением
Важно сказать, что трудное поведение бывает разное и к каждому его проявлению нужно находить свой подход. Далее перечислим три самых распространённых проявления.
☝️ Что делать, если ребёнок вас обманул?
Дайте ребёнку договорить. После того, как он выговорился, обозначьте, что готовы послушать историю ещё раз, но разделите то, что кажется вам нереалистичным и реальным.
Задавайте вопросы, чтобы понять последствия обмана, но не обвиняйте и не допрашивайте.
Расскажите ребёнку, когда говорить неправду бывает допустимо, а когда это делать нежелательно.
Поблагодарите за честность.
☝️ Что делать, если обманы продолжаются некоторое время?
Помните о том, что мы не делаем, когда обнаруживаем обман.
Руководствуйтесь презумпцией невиновности, не обвиняйте человека «на всякий случай» или чтобы «припугнуть».
Задавайте вопросы и уточняйте факты.
Проговорите, на какую поддержку ребёнок может рассчитывать, обратившись к вам.
Сфокусируйтесь на том, чтобы вместе справиться с возникшей проблемой, а не наказать ребёнка. Проговорите это, иногда даже несколько раз.
Проговорите последствия нарушения.
Обсудите, как вы могли бы помочь, если бы узнали правду сразу.
Выберите конкретные формулировки, с которыми ребёнок может к вам прийти в трудный момент.
Если ребёнок придёт к вам с «горькой» правдой в следующий раз, скажите, что цените оказанное вам доверие.
Точно не нужно:
- Заводить подростка в тупик, чтобы он был вынужден признать правду;
- Стыдить за обман;
- Называть ребёнка/подростка лжецом, лгуньей;
- Резко прерывать и говорить, что то, что он говорит, — неправда.
Наблюдайте. Отмечайте, от каких заданий ребёнок отказывается, как проявляет своё нежелание, а в какие моменты, наоборот, включается.
Обращайте внимание и на свои реакции тоже — вы ругаетесь, не замечаете, угрожаете или хвалите?
Сформулируйте план действий. Проанализируйте свои наблюдения и предположите, почему подросток так активно саботирует занятия. Начните действовать на основании этого.
Создавайте опыт успеха. Выясните, какие задания лучше всего получаются, и начните в них вовлекать ребёнка. Хвалите его за успехи!
Предложите ребёнку то, что ему интересно. Может, он любит рисовать? Или рассказывать что-то? Включите эти элементы в задание или внеучебные обязанности, особенно в те части, где отказ проявляется чаще всего, и посмотрите, как это повлияет на поведение.
Точно не нужно:
- Обвинять в лени и неспособности сделать что-то самостоятельно;
- Сравнивать с успехами других детей и подростков;
- Заставлять насильными способами: ставить ультиматумы, лишать чего-либо, наказывать.
Остановите подростка, когда он проявляет агрессию. Если нужно, сделайте это физически: удерживайте человека так, чтобы у него не получалось сделать больно ни себе, ни окружающим.
Поддержите того, кто пострадал, если такой человек есть. Скажите, что вам жаль, что такое произошло и что вы сделаете всё, чтобы это не повторилось.
Разделите участников конфликта, но не оставляйте агрессора одного. Ему нужен взрослый рядом.
Дайте агрессору время успокоиться и прийти в себя. Например, предложите варианты действий, которые могут помочь ребёнку во время сильных переживаний. Например, попить воды, сделать несколько глубоких вдохов.
Предложите вернуться к разговору с вами, когда ребёнок будет к этому готов.
Обязательно проведите разговор, когда ребёнок будет спокоен и готов слышать вас.
Точно не нужно:
- Кричать, оскорблять, нагнетать обстановку;
- Оставлять ребёнка наедине со своими эмоциями.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается