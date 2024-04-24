Дистанционное обучение (ДО) — это инновационный подход к образованию, позволяющий получать знания и навыки на расстоянии с помощью современных технологий. Оно включает в себя различные форматы и методы обучения, будь то чаты, веб-занятия, конференции и прочее. Разберемся в сегодняшней статье, что именно подразумевается под понятием «дистанционное обучение». Расскажем, какие есть разновидности ДО, а также поговорим о его основных преимуществах.

Виды хоумскулинга для учащихся школ

Дистанционное обучение (хоумскулинг) — это учеба, осуществляемая вне стен школы или другого учебного заведения. Задания выполняются посредством цифровых технологий, а сама учеба проходит в режиме онлайн с использованием видеоуроков, чатов с менторами и онлайн-тестирования. Школа должна иметь спецпрограммы для занятий и разработанную систему аттестации.

Есть две основные разновидности ДО для учеников:

заочная форма;

семейное обучение.

Оба этих вида предполагают, что ребенок будет обучаться дома и получать все необходимые материалы для учебы. Однако есть между ними и некоторые различия.

При заочной форме обучения ответственность за образование ребенка все еще несет учебное заведение. То есть оно обязано предоставлять учебные материалы, консультировать, проводить проверочные работы согласно графику. Заочную форму обучения используют по большей части те ученики, которые желают сохранить связь со школой или быть привязанными к программе.

На семейном обучении за учебу отвечают уже родители. Учебное заведение занимается исключительно проведением промежуточных аттестаций, чтобы проверить уровень знаний и удостовериться, что ребенок реально занимается учебой. Пособия, как правило, выбирают тоже родители, учитывая собственные предпочтения. График учебы гибкий, подбирается в каждом случае индивидуально.

До девятого класса решение о переходе на семейное образование принимают родители или опекуны, а начиная с десятого и одиннадцатого, согласно законодательству, ребёнок может решить самостоятельно, по какой именно форме ему обучаться. Родители должны лишь предоставить письменное согласие.

ДО особенно эффективно, если хотя бы один из родителей обладает педагогическими навыками и имеет достаточно свободного времени для проведения занятий. Также при домашнем обучении есть возможность воспользоваться услугами репетиторов по всем предметам или обратиться в онлайн-школы.

Особенности ДО, или как проходит учеба на «удаленке»

Дистанционное обучение школьников проходит с использованием современных технологий и без непосредственного присутствия ученика в школе. Учитель объясняет материал, ребёнок слушает, выполняет задания и по ходу задает вопросы преподавателю. Детям обязательно предлагаются тесты, контрольные работы и другие задания для оценки знаний.

К слову, многие государственные школы столкнулись с трудностями с внедрением дистанционных образовательных технологий. В 2020 году переход на «удаленку» в традиционных учебных заведениях вызвал довольно много проблем. Зато коммерческие организации в полной мере успели освоить современные технологии.

Например, у онлайн-школы «Дом знаний» имеется собственная библиотека, где собраны актуальные учебные пособия по каждому предмету. Не нужно терять время на поиски конкретного материала, чтобы глубже погрузиться и разобраться в теме. Если сравнивать с групповыми онлайн-занятиями, такой подход к обучению, когда у школьника уже есть доступ к готовым видеоурокам, позволяет избежать нервотрепки и потери времени с настройкой видеочатов.

Кроме того, в онлайн-школе преподают квалифицированные и привыкшие к удаленному формату менторы. Они спокойны, вежливы и, что самое главное, терпеливы. На дистанционном обучении нет задир-одноклассников, учеба проходит максимально комфортно и в более безопасной среде.

Все учебные пособия располагаются на единой платформе, что облегчает процесс обучения. Школьнику не придется переключаться между разными ресурсами, как это часто бывает при дистанционных уроках в государственных учебных заведениях. Ученики проходят занятия в удобном для них темпе, не зависят от других учащихся и не торопятся.

В качестве домашних заданий — тесты, различные письменные работы, проекты. Они тщательно оцениваются и комментируются преподавателем, после чего школьник задает интересующие его вопросы. Со сдачей «домашки» особых проблем тоже нет — можно все сделать сразу или в течение четверти, но в любом случае работы должны быть сданы до конца этого периода. У учеников, проходящих дистанционное обучение, также есть выходные и каникулы.

Положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения

Хотя дистанционное обучение становится всё более популярным, к нему все еще относятся с предубеждением. Например, многие считают, что его качество ниже, чем в традиционных школах. Хотя на деле ДО, как и учеба во многих других учебных заведениях, работающих в режиме офлайн, обладает как недостатками, так и преимуществами.

Достоинства удаленной учебы

Среди основных преимуществ дистанционного обучения выделяют эффективность, безопасность и удобство.

Эффективность

Главная цель дистанционного обучения в онлайн-школе — помочь детям успешно освоить учебную программу без лишнего стресса. Поэтому каждый курс не только создается с учетом Федерального государственного образовательного стандарта, но и на уровень превышает обычные школьные программы.

При составлении курсов на первое место ставится интерес самих школьников и возможность выбора нескольких форматов обучения. За счет этого уроки не дают заскучать и прививают любовь к учебному процессу.

Удобство

Каждый ученик проходит программу по индивидуальному графику. Школьники самостоятельно подбирают удобное для учебы время. Родителям нет необходимости подстраиваться под расписание ребенка, чтобы отвозить его в школу или забирать после уроков.

Программа ДО разработана таким образом, что обеспечивает эффективное усвоение материала без излишней нагрузки на хоумскулера. Благодаря этому детям не придется тратить много времени на выполнение «домашки». Большая часть материала будет изучаться на уроках, а самостоятельная работа лишь закрепит полученные знания.

Доступность

Преимущество дистанционного обучения заключается и в его доступности. Благодаря интернету и современным технологиям, люди могут учиться в лучших учебных заведениях, не выходя из дома и не ограничиваясь географическим положением. Это позволяет ребятам с ограниченными возможностями и тем, кто живёт в отдалённых районах, получить качественное образование.

Также ДО будет полезно тем семьям, которые часто переезжают. Хоумскулинг убережет школьников от многократных перепоступлений, бумажной волокиты и тяжелой адаптации в новых школах. Да и поездки на отдых станут не такими проблемными, нужно будет лишь захватить ноутбук для учебы.

Безопасность

Родители могут не беспокоиться о физическом и эмоциональном благополучии школьника. На домашнем обучении мама и папа знают, что их ребенка никто не обидит, что он будет хорошо питаться, одним словом, его ментальное развитие и здоровье будут в полном порядке.

Самодисциплина

Школьники, обучающиеся дистанционно, берут на себя больше ответственности за собственное образование и становятся более самостоятельными в изучении материала. Они сами определяют темп обучения, выбирают время для занятий и контролируют учебный процесс. Таким образом развиваются навыки планирования, управления временем и принятием решений, что будет полезно во взрослой жизни и для будущей карьеры.

Минусы дистанционного обучения

К сожалению, ДО не лишен и минусов. Например, некоторые школьники могут столкнуться с трудностями при подключении к интернету. Не исключены и предубеждения родителей, что дистанционное обучение не является нормальной формой образования.

Проблемы с социализацией

Один из главных недостатков хоумскулинга — отсутствие живого общения. Ребенку труднее социализироваться, заводить дружбу, правильно взаимодействовать с большими группами и решать конфликтные ситуации. Правда, ребенок может посещать кружки и студии, где найдет близких ему по духу людей. К тому же никто на домашнем обучении не отменял совместных прогулок. За социализацию хоумскулера отвечают мама и папа, что приводит нас ко второму недостатку семейного обучения.

Большая ответственность

Родителям, чьи дети находятся на дистанционном обучении, приходится уделять больше внимания и сил учебному процессу. Им приходится не только следить за их успеваемостью, но и помогать социализироваться. Кроме того, нужно постоянно мотивировать ребенка на учебу, если ему самому не хватает стимула к развитию, помогать с освоением материала и следить за соблюдением графика занятий.

Естественно, что обязанности родителей сопряжены с большой ответственностью. Но если подойти к этому осознанно, то все ваши старания станут огромным вкладом в счастливое будущее ребенка.

Интернет и современные технологии

Далеко не все школьники имеют доступ к быстрому и стабильному интернету, а также необходимым устройствам (компьютерам, планшетам, смартфонам) для полноценного участия в образовательном процессе. А те, у кого есть все необходимое для дистанционного обучения, нередко сталкиваются с проблемами со здоровьем — длительное и неправильное сидение за компьютером приводит к ухудшению зрения, осанки и прочим проблемам со здоровьем. Просто выделяйте время на регулярные физические нагрузки, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Кто чаще всего выбирает дистанционное обучение

Дистанционное обучение отлично подойдет следующим группам школьников:

те, кто много путешествует или часто переезжает с места на место;

спортсменам, музыкантам и другим учащимся, сделавшим упор на какую-то конкретную профессию;

кто не может по тем или иным причинам посещать учебное заведение;

кто живет за границей.

Многие выбирают онлайн-школы из-за экономии. На первый взгляд может, конечно, показаться, что за дистанционное обучение приходится платить много денег. Но и традиционное образование далеко не такое бесплатное. Достаточно подсчитать, сколько уходит на канцтовары, форму, ремонт, праздники, организационные взносы, учебные пособия, взносы на нужды класса, — и вот дистанционное образование не кажется таким уж дорогим.

Выбираем онлайн-школу

Выбор онлайн-школы — важный шаг на пути к успешному образованию ребенка. Нельзя просто взять и записаться на учебу на первой попавшейся платформе. При выборе учебного заведения следует брать во внимание следующие нюансы:

Формат. Есть стандартное обучение, самостоятельное и экспресс-курсы. В первом случае занятия проводятся так, как в обычных школах, но по продвинутой программе. Самостоятельное обучение подразумевает учебу без преподавателя, при этом все возможности платформы полностью доступны школьнику. Экспресс-курсы обычно выбирают те, кому просто хочется подтянуть тот или иной предмет. Отзывы. Постарайтесь ознакомиться с отзывами не только на сайте самой школы, но и на форумах, в социальных сетях и на прочих ресурсах. Излишне хвалебные комментарии, да еще и в большом количестве, должны насторожить. Также обратите внимание, какова реакция представителей платформы на мнение тех, кто прошел у них обучение. Наличие куратора. Довольно неплохая опция. Куратор поможет с организацией учебного процесса, ответит на интересующие вопросы, поможет разобраться в спорных ситуациях. Квалификация преподавателей. Проверьте, насколько квалифицированные учителя работают в школе, какие сертификаты они имеют, каков преподавательский опыт, участвовали ли они в стажировках, разрабатывали ли методички. И обязательно оцените их отношение к ученикам. Умеренная строгость, терпеливость и уважительное отношение — вот что отличает профессионала от профана. Стоимость. Как говорили выше, дистанционное обучение не может быть бесплатным, а в самых популярных школах, которые выбирают сотни тысяч учеников ежегодно, цены достаточно высоки. Поэтому, если вам предлагают постоянную поддержку, круглосуточную связь с преподавателем, лучшие обучающие материалы по совсем копеечным ценам, стоит спросить себя — а не мошенники ли это?

Не стоит забывать и о дополнительных «плюшках». Многие онлайн-школы оказывают помощь с домашними заданиями, проводят курсы психологии для старшеклассников и предлагают другие возможности.

Традиционное и дистанционное образование: что лучше

На дистанционном обучении каждый школьник может в любое время вернуться к теме и повторить ее или разобраться в непонятных для себя вопросах. В традиционных школах подобного нет, там редко когда возвращаются к пройденному.

Онлайн-образование хорошо еще и тем, что позволяет общаться не с одноклассниками, а с единомышленниками, что существенно улучшает качество обучения и делает учебу приятной. И главный аргумент в пользу дистанционного обучения — наем репетиторов для ребенка, ходящего в школу. Если традиционные школы настолько хороши, то почему огромное количество семей нанимают для своих детей репетиторов и платят им немалые суммы?

Конечно, онлайн-образование не вытесняет офлайн-формат. Зато оно выступает отличной альтернативой и дополнением к традиционной учебе. Стоит попробовать лично пройти хотя бы один курс и уже с имеющимся опытом делать выводы.