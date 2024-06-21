Министры «Дома Знаний» хорошо потрудились в этом году и заслужили самую высокую оценку!
Большой вклад в интерес ребят к обучению внесло Министерство образования. Оно делало все, чтобы обучение одноклассников было комфортным и добавило новых знаний! Всей командой они помогали классу преодолеть трудности, искали сильные и слабые стороны учащихся и поддерживали их. Такая помощь улучшила оценки, ученики торопились поделиться своими успехами друг с другом. Вместе с тьюторами, учителями, завучем и директором ученики провели семинары и видеовстречи для того, чтобы обучение с каждым днем становилось легче и интереснее. А еще ученики стали использовать в обучении игры! Благодаря им уроки стали такими веселыми, что ученики не хотели уходить на перерыв! Команда работала над тем, чтобы ни один ученик не остался со своей проблемой один на один. “«Как только ученики ощутили поддержку, их оценки сразу стали гораздо выше, а класс стал дружнее, активнее и общительнее» - сказала Сабина, министр образования онлайн-школы «Дом Знаний».
Постаралось в этом году и Министерство СМИ. Его глава,Эльза, рассказала о том, что министерство вело блоги 10, 9 и 8 класса и школьный блог «Дом Знаний», пополнило его новостями и мемами. Вместе с ребятами из Министерства культуры провело кулинарные и музыкальные конкурсы, челлендж среди учителей, который проходил 5 октября. Все это помогло росту числа подписчиков на всех платформах, а в блоге 10 класса даже появились премиум-пользователи, отдавшие голос за школьный блог!
Министерство культуры отличилось множеством мероприятий - 8 класс создал видеопоздравление с Днём учителя, а на Новый год была проведена веселая игра «Тайный Санта» для учеников 8 и 10 классов, а также День рождения тьютора, музыкальный и кулинарный конкурс, а также конкурс косплеев.
Интересным получился год и у Министерства правопорядка. Его сотрудники проводили разговоры с учениками и тьюторами для увеличения успеваемости, составляли распорядок дня для учеников, чтобы они успевали выполнять все задачи на день, неделю, месяц, год и помогали ученикам самостоятельно следить за своими делами, отмечать удавшиеся и нет. Не обошлось без конфликтных ситуаций между учениками и преподавателями, которые удавалось с помощью бесед уладить, не применяя штрафов. «Еще министерство правопорядка ежедневно следило, чтобы ученики соблюдали правила школы, и речь не только о дисциплине, но и о культурном поведении» - рассказал Ислам, министр правопорядка «Дома Знаний».
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