Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Об образовании

Зачем нужна и что даёт аккредитация школе?

Екатерина Магомедова

2 мин. чтения
eye11
preview_image

Зачем нужна и что даёт аккредитация школе?

Сегодня всё больше семей выбирают онлайн-обучение для детей. Это удобно, гибко и современно. Но один из самых частых вопросов родителей — что такое аккредитация онлайн-школы и зачем она нужна? Разберёмся, почему это важно и как аккредитация помогает детям получать качественное образование, соответствующее государственным стандартам.

Что такое аккредитация школы

Аккредитация — это официальное подтверждение того, что школа соответствует требованиям ФГОС. Она выдаётся Министерством образования и позволяет ученикам получать аттестат государственного образца. То есть, учась в аккредитованной школе, ребёнок проходит программу, признанную на уровне государства.

Почему аккредитация важна для онлайн-школы

  • Аттестат государственного образца. После окончания аккредитованной онлайн-школы ребёнок получает тот же документ, что и ученики обычных школ. Он может поступать в любой вуз России и за рубежом.
  • Контроль качества образования. Министерство образования регулярно проверяет программы, методики и квалификацию педагогов.
  • Соответствие ФГОС. Учебный план аккредитованных школ полностью соответствует федеральным стандартам и гарантирует нужный уровень знаний.
  • Доверие родителей. Аккредитация — это гарантия, что обучение проходит официально и с соблюдением всех норм.

    • Как проходит обучение в аккредитованной онлайн-школе «Дом Знаний»

    Онлайн-школа «Дом Знаний» — это аккредитованная школа с 1 по 11 класс, где дети учатся в удобном формате и получают полноценное образование без стресса. Мы работаем по ФГОС и выдаём аттестат государственного образца.

    Наши преимущества:

    • Мини-классы до 10 человек — внимание каждому ученику;
    • Лучшие педагоги и победители всероссийских конкурсов;
    • Бесплатная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
    • Персональное расписание и индивидуальный темп обучения;
    • Тьютор и психологическая поддержка на всём пути;
    • Бесплатный доступ к кружкам и курсам;
    • Использование технологий искусственного интеллекта для анализа успеваемости;
    • 10 000 видеоматериалов и более 1 000 000 тестов для самопроверки.

      • Обучение проходит в живом формате с опытными учителями. Все занятия доступны в записи, поэтому ребёнок может повторить материал в любое время. Дом Знаний помогает детям учиться с интересом и без давления — ведь комфортная атмосфера и индивидуальный подход делают процесс обучения приятным и мотивирующим.

      Что даёт аккредитация родителям

      Родители могут быть уверены, что ребёнок получает официальное образование, а все документы и оценки будут учтены при переводе или поступлении в вуз. Кроме того, аккредитация защищает родителей от недобросовестных школ и гарантирует прозрачность процесса обучения.

      Почему выбирают «Дом Знаний»

      Онлайн-школу «Дом Знаний» выбирают более 5000 семей из 70 регионов России и других стран. Родители отмечают комфортный темп, дружелюбную атмосферу и реальный прогресс в учёбе. Мы помогаем детям поверить в себя, раскрыть способности и полюбить учёбу.

      ← Все посты
      author_avatar
      Екатерина Магомедова

      Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

      Перейти в профиль автора

      Начните учиться бесплатно!

      Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.

      Живые уроки с учителями в формате онлайн

      Доступ к учебным материалам до конца учебного года*

      Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения

      Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас

      *Уточняйте у менеджера

      Right Icon
      check
      Я даю согласие на получение рекламных материалов
      Нажимая кнопку «Начать учиться!», вы принимаете пользовательское соглашение и согласие на обработку персональных данных.
      Написать нам:
      WhatsApp
      Telegram