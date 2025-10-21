Зачем нужна и что даёт аккредитация школе?

Сегодня всё больше семей выбирают онлайн-обучение для детей. Это удобно, гибко и современно. Но один из самых частых вопросов родителей — что такое аккредитация онлайн-школы и зачем она нужна? Разберёмся, почему это важно и как аккредитация помогает детям получать качественное образование, соответствующее государственным стандартам.

Что такое аккредитация школы

Аккредитация — это официальное подтверждение того, что школа соответствует требованиям ФГОС . Она выдаётся Министерством образования и позволяет ученикам получать аттестат государственного образца. То есть, учась в аккредитованной школе, ребёнок проходит программу, признанную на уровне государства.

Почему аккредитация важна для онлайн-школы

Аттестат государственного образца. После окончания аккредитованной онлайн-школы ребёнок получает тот же документ, что и ученики обычных школ. Он может поступать в любой вуз России и за рубежом.

Контроль качества образования. Министерство образования регулярно проверяет программы, методики и квалификацию педагогов.

Соответствие ФГОС. Учебный план аккредитованных школ полностью соответствует федеральным стандартам и гарантирует нужный уровень знаний.

Доверие родителей. Аккредитация — это гарантия, что обучение проходит официально и с соблюдением всех норм.

Как проходит обучение в аккредитованной онлайн-школе «Дом Знаний»

Онлайн-школа «Дом Знаний» — это аккредитованная школа с 1 по 11 класс, где дети учатся в удобном формате и получают полноценное образование без стресса. Мы работаем по ФГОС и выдаём аттестат государственного образца.

Наши преимущества:

Мини-классы до 10 человек — внимание каждому ученику;

Лучшие педагоги и победители всероссийских конкурсов;

Бесплатная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;

Персональное расписание и индивидуальный темп обучения;

Тьютор и психологическая поддержка на всём пути;

Бесплатный доступ к кружкам и курсам;

Использование технологий искусственного интеллекта для анализа успеваемости;

10 000 видеоматериалов и более 1 000 000 тестов для самопроверки.

Обучение проходит в живом формате с опытными учителями. Все занятия доступны в записи, поэтому ребёнок может повторить материал в любое время. Дом Знаний помогает детям учиться с интересом и без давления — ведь комфортная атмосфера и индивидуальный подход делают процесс обучения приятным и мотивирующим.

Что даёт аккредитация родителям

Родители могут быть уверены, что ребёнок получает официальное образование, а все документы и оценки будут учтены при переводе или поступлении в вуз. Кроме того, аккредитация защищает родителей от недобросовестных школ и гарантирует прозрачность процесса обучения.

