Можно ли учиться онлайн и получать аттестат государственного образца?
Многие родители, выбирая формат дистанционного обучения для ребёнка, задаются вопросом: «Можно ли получить аттестат государственного образца, если ребёнок учится онлайн?». Ответ — да, если онлайн-школа имеет государственную аккредитацию. Разберёмся подробнее, как это работает и на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения.
Что такое государственный аттестат?
Государственный аттестат — это официальный документ, подтверждающий, что ученик освоил образовательную программу в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Такой аттестат необходим для поступления в колледжи, вузы и для признания образования в России и за рубежом.
Он выдаётся только тем ученикам, которые учатся в школах, прошедших государственную аккредитацию. Поэтому если дистанционная школа не имеет аккредитации, она не имеет права выдавать документы государственного образца.
Онлайн-школа с аккредитацией: как это работает
Современные аккредитованные онлайн-школы полностью соответствуют государственным стандартам. Ученики проходят те же учебные программы, что и в традиционных школах, но делают это в комфортной, гибкой и безопасной онлайн-среде.
Например, онлайн-школа «Дом Знаний» имеет официальную аккредитацию и право выдавать государственный аттестат. После окончания 9-го и 11-го классов ученики получают те же документы, что и выпускники обычных школ. Аттестат вносится в федеральный реестр, а значит, признаётся всеми вузами России.
Какие преимущества даёт аккредитованная онлайн-школа
Почему родители выбирают «Дом Знаний»
Онлайн-школа «Дом Знаний» — это аккредитованное образовательное учреждение с 1 по 11 класс, в котором учатся дети из более чем 70 регионов России и других стран. Здесь ребёнок получает качественное образование, поддержку педагогов и индивидуальный подход.
Особенности школы:
Документы после онлайн-обучения
После окончания обучения в «Доме Знаний» ученики получают все необходимые документы:
Все документы формируются официально, заверяются и заносятся в систему Рособрнадзора, что подтверждает их подлинность и легальность.
Преимущества онлайн-обучения для детей
Онлайн-школа — это не только удобный формат, но и возможность учиться в собственном темпе, без перегрузок и стрессов. Ученики «Дома Знаний» могут совмещать учёбу с хобби, спортом или творчеством, не теряя в качестве знаний.
Дети чувствуют себя уверенно, ведь каждое занятие проходит в доброжелательной атмосфере, а педагоги действительно слышат и поддерживают учеников.
Заключение
Да, учиться онлайн и получить государственный аттестат — абсолютно реально. Главное — выбрать надёжную, аккредитованную школу, такую как «Дом Знаний». Здесь дети получают качественное образование, поддержку педагогов и уверенность в будущем.
Попробуйте обучение бесплатно! Запишитесь на пробную неделю обучения в онлайн-школе «Дом Знаний» — и убедитесь, что учёба может быть интересной, комфортной и результативной.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается