Можно ли учиться онлайн и получать аттестат государственного образца?

Многие родители, выбирая формат дистанционного обучения для ребёнка, задаются вопросом: «Можно ли получить аттестат государственного образца, если ребёнок учится онлайн?». Ответ — да, если онлайн-школа имеет государственную аккредитацию. Разберёмся подробнее, как это работает и на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения.

Что такое государственный аттестат?

Государственный аттестат — это официальный документ, подтверждающий, что ученик освоил образовательную программу в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Такой аттестат необходим для поступления в колледжи, вузы и для признания образования в России и за рубежом.

Он выдаётся только тем ученикам, которые учатся в школах, прошедших государственную аккредитацию. Поэтому если дистанционная школа не имеет аккредитации, она не имеет права выдавать документы государственного образца.

Онлайн-школа с аккредитацией: как это работает

Современные аккредитованные онлайн-школы полностью соответствуют государственным стандартам. Ученики проходят те же учебные программы, что и в традиционных школах, но делают это в комфортной, гибкой и безопасной онлайн-среде.

Например, онлайн-школа «Дом Знаний» имеет официальную аккредитацию и право выдавать государственный аттестат. После окончания 9-го и 11-го классов ученики получают те же документы, что и выпускники обычных школ. Аттестат вносится в федеральный реестр, а значит, признаётся всеми вузами России.

Какие преимущества даёт аккредитованная онлайн-школа

Государственный аттестат — гарант законности и признания вашего образования.

Программы в соответствии с ФГОС — полное соответствие стандартам Министерства просвещения РФ.

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ — ученики проходят углублённые курсы и практикуются на реальных экзаменационных заданиях.

Мини-классы до 10 человек — индивидуальный подход к каждому ребёнку.

Психологическая и тьюторская поддержка — помогаем учиться без стресса и с удовольствием.

Почему родители выбирают «Дом Знаний»

Онлайн-школа «Дом Знаний» — это аккредитованное образовательное учреждение с 1 по 11 класс, в котором учатся дети из более чем 70 регионов России и других стран. Здесь ребёнок получает качественное образование, поддержку педагогов и индивидуальный подход.

Особенности школы:

Государственный аттестат — после 9 и 11 класса;

Бесплатная углублённая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;

Современные цифровые технологии и ИИ для анализа успеваемости;

Бесплатные кружки и творческие курсы;

Профориентация и помощь в выборе будущей профессии;

Обучение без стресса — с интересом, поддержкой и пониманием.

Документы после онлайн-обучения

После окончания обучения в «Доме Знаний» ученики получают все необходимые документы:

государственный аттестат (9 или 11 класс);

выписку с итоговыми оценками;

при необходимости — справку о текущей успеваемости.

Все документы формируются официально, заверяются и заносятся в систему Рособрнадзора, что подтверждает их подлинность и легальность.

Преимущества онлайн-обучения для детей

Онлайн-школа — это не только удобный формат, но и возможность учиться в собственном темпе, без перегрузок и стрессов. Ученики «Дома Знаний» могут совмещать учёбу с хобби, спортом или творчеством, не теряя в качестве знаний.

Дети чувствуют себя уверенно, ведь каждое занятие проходит в доброжелательной атмосфере, а педагоги действительно слышат и поддерживают учеников.

Заключение

Да, учиться онлайн и получить государственный аттестат — абсолютно реально. Главное — выбрать надёжную, аккредитованную школу, такую как «Дом Знаний». Здесь дети получают качественное образование, поддержку педагогов и уверенность в будущем.