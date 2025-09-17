Бесплатные консультации по ОГЭ и ЕГЭ: что обязан учитель, а что — нет

С приближением экзаменов у девятиклассников и одиннадцатиклассников часто возникает вопрос: обязан ли школьный учитель бесплатно готовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ? Родители и сами подростки хотят понимать, где заканчивается зона ответственности школы, а где начинается личная инициатива.

📘 Что входит в обязанности учителя

По закону и требованиям ФГОС, школа обязана обеспечить базовую подготовку к экзаменам в рамках учебной программы. Это означает, что учитель должен:

проводить уроки в полном объёме по утверждённой программе;

объяснять структуру экзаменационных заданий;

разбирать типовые задания в классе;

давать рекомендации по подготовке к контрольным и итоговым работам.

Кроме того, многие школы организуют дополнительные бесплатные консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Обычно они проходят в конце учебного года и носят факультативный характер.

⛔ Что учитель не обязан делать

Важно понимать, что обязанности учителя имеют границы. Он не обязан:

проводить бесконечные индивидуальные занятия сверх рабочего времени;

разбирать весь экзаменационный банк заданий;

гарантировать результат (высокие баллы на экзамене);

заменять собой репетитора.

Школа даёт базовую подготовку, но углублённые знания и высокие баллы часто требуют дополнительных усилий — либо самостоятельных, либо с помощью курсов и репетиторов.

💡 Советы родителям и школьникам

Уточните у классного руководителя или администрации школы расписание бесплатных консультаций.

Не стесняйтесь задавать вопросы учителю на уроках — это часть его обязанностей.

Помните: успех зависит не только от консультаций, но и от личной систематической подготовки.

✨ Итог