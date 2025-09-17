Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Бесплатные консультации по ОГЭ и ЕГЭ: что обязан учитель, а что должен делать ученик самостоятельно

Екатерина Магомедова

2 мин. чтения
eye9
preview_image

Бесплатные консультации по ОГЭ и ЕГЭ: что обязан учитель, а что — нет

С приближением экзаменов у девятиклассников и одиннадцатиклассников часто возникает вопрос: обязан ли школьный учитель бесплатно готовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ? Родители и сами подростки хотят понимать, где заканчивается зона ответственности школы, а где начинается личная инициатива.

📘 Что входит в обязанности учителя

По закону и требованиям ФГОС, школа обязана обеспечить базовую подготовку к экзаменам в рамках учебной программы. Это означает, что учитель должен:

  • проводить уроки в полном объёме по утверждённой программе;
  • объяснять структуру экзаменационных заданий;
  • разбирать типовые задания в классе;
  • давать рекомендации по подготовке к контрольным и итоговым работам.

    • Кроме того, многие школы организуют дополнительные бесплатные консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Обычно они проходят в конце учебного года и носят факультативный характер.

    ⛔ Что учитель не обязан делать

    Важно понимать, что обязанности учителя имеют границы. Он не обязан:

    • проводить бесконечные индивидуальные занятия сверх рабочего времени;
    • разбирать весь экзаменационный банк заданий;
    • гарантировать результат (высокие баллы на экзамене);
    • заменять собой репетитора.

      • Школа даёт базовую подготовку, но углублённые знания и высокие баллы часто требуют дополнительных усилий — либо самостоятельных, либо с помощью курсов и репетиторов.

      💡 Советы родителям и школьникам

      • Уточните у классного руководителя или администрации школы расписание бесплатных консультаций.
      • Не стесняйтесь задавать вопросы учителю на уроках — это часть его обязанностей.
      • Помните: успех зависит не только от консультаций, но и от личной систематической подготовки.

        • 🏫 Как помогает онлайн-школа «Дом Знаний»

        Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает углублённые программы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. В отличие от стандартных школьных консультаций, здесь:

        • занятия проходят в мини-группах для максимального внимания каждому ученику;
        • учителя и тьюторы подробно разбирают задания разных уровней сложности;
        • есть психологическая поддержка, помогающая снизить стресс перед экзаменами;
        • обучение проходит онлайн — удобно совмещать с обычной школой.

          • ✨ Итог

          Учителя обязаны обеспечить базовую подготовку и провести консультации перед экзаменами, но для уверенных знаний и высоких баллов полезно дополнить этот процесс специализированными курсами. Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает школьникам готовиться к экзаменам спокойно, уверенно и результативно.

          ← Все посты
          author_avatar
          Екатерина Магомедова

          Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

          Перейти в профиль автора

          Начните учиться бесплатно!

          Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.

          Живые уроки с учителями в формате онлайн

          Доступ к учебным материалам до конца учебного года*

          Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения

          Расписание уроков на пробной неделе, адаптированное под вас

          *Уточняйте у менеджера

          Right Icon

          Я даю согласие на обработку персональных данных, согласно политике