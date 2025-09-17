Бесплатные консультации по ОГЭ и ЕГЭ: что обязан учитель, а что — нет
С приближением экзаменов у девятиклассников и одиннадцатиклассников часто возникает вопрос: обязан ли школьный учитель бесплатно готовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ? Родители и сами подростки хотят понимать, где заканчивается зона ответственности школы, а где начинается личная инициатива.
📘 Что входит в обязанности учителя
По закону и требованиям ФГОС, школа обязана обеспечить базовую подготовку к экзаменам в рамках учебной программы. Это означает, что учитель должен:
Кроме того, многие школы организуют дополнительные бесплатные консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Обычно они проходят в конце учебного года и носят факультативный характер.
⛔ Что учитель не обязан делать
Важно понимать, что обязанности учителя имеют границы. Он не обязан:
Школа даёт базовую подготовку, но углублённые знания и высокие баллы часто требуют дополнительных усилий — либо самостоятельных, либо с помощью курсов и репетиторов.
💡 Советы родителям и школьникам
🏫 Как помогает онлайн-школа «Дом Знаний»
Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает углублённые программы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. В отличие от стандартных школьных консультаций, здесь:
✨ Итог
Учителя обязаны обеспечить базовую подготовку и провести консультации перед экзаменами, но для уверенных знаний и высоких баллов полезно дополнить этот процесс специализированными курсами. Онлайн-школа «Дом Знаний» помогает школьникам готовиться к экзаменам спокойно, уверенно и результативно.
