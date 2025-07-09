Будущее образования в России: какие изменения ждут школьников и учителей

План реформ образования до 2036 года: повышение качества, доступность, новые правила для ЕГЭ и зарплат учителей.

Курс на доступность и качество образования

В России готовится масштабная реформа системы образования. Согласно новой стратегии, утвержденной до 2036 года, акцент будет сделан на доступность качественного образования, снижение зависимости от репетиторов и повышение престижности профессии педагога.

Главные изменения в образовании

Внедрение единых стандартов обучения во всех регионах;

Пересмотр школьных учебников;

Бесплатная и обязательная профориентация для учеников;

Поддержка традиционных семейных ценностей;

Оснащение школ современным оборудованием;

Повышение зарплат педагогов;

Упрощение документооборота и сокращение бумажной отчетности;

Расширение среднего профессионального образования.

Решение проблемы нехватки учителей

Ключевая задача реформы — решить проблему нехватки педагогов. Запланированы:

Актуализация программ подготовки учителей;

Усиление практической подготовки будущих педагогов;

Внедрение безопасных условий труда;

Сокращение количества обязательных документов до 5;

Создание цифрового портала жалоб на перегрузки.

Пересмотр системы оплаты труда учителей

Чтобы повысить престиж профессии, планируется:

Поднять зарплаты педагогам;

Увеличить выплаты по программе «Земский учитель» до 2–4 млн рублей;

Ввести дополнительные бонусы за успехи в работе.

Борьба с зависимостью от репетиторов

Новая стратегия направлена на сокращение необходимости дополнительных занятий вне школы:

Расширение учебного времени для закрепления материала;

Акцент на морально-этическое воспитание педагогов.

Реформа курсов переподготовки учителей

Планируется исключить неэффективные курсы и оставить только государственные аккредитованные программы. Возможно введение только специалитета для подготовки педагогов вместо бакалавриата.

Изменения в ЕГЭ и школьной программе

ЕГЭ будет постепенно реформироваться:

Расширение заданий на творческое мышление;

Сближение программ школьного и высшего образования;

Снижение стрессовой нагрузки на школьников.