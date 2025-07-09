Будущее образования в России: какие изменения ждут школьников и учителей
План реформ образования до 2036 года: повышение качества, доступность, новые правила для ЕГЭ и зарплат учителей.
Курс на доступность и качество образования
В России готовится масштабная реформа системы образования. Согласно новой стратегии, утвержденной до 2036 года, акцент будет сделан на доступность качественного образования, снижение зависимости от репетиторов и повышение престижности профессии педагога.
Главные изменения в образовании
Решение проблемы нехватки учителей
Ключевая задача реформы — решить проблему нехватки педагогов. Запланированы:
Пересмотр системы оплаты труда учителей
Чтобы повысить престиж профессии, планируется:
Борьба с зависимостью от репетиторов
Новая стратегия направлена на сокращение необходимости дополнительных занятий вне школы:
Реформа курсов переподготовки учителей
Планируется исключить неэффективные курсы и оставить только государственные аккредитованные программы. Возможно введение только специалитета для подготовки педагогов вместо бакалавриата.
Изменения в ЕГЭ и школьной программе
ЕГЭ будет постепенно реформироваться:
Итог: Все изменения направлены на то, чтобы сделать образование качественным, справедливым и доступным для каждого ребёнка в стране, без лишних затрат на репетиторов и постоянные стрессовые экзамены.