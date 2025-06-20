Мы часто слышим истории о детях, которые стали жертвами буллинга. Знаем, как сильно это ранит, но задумываемся ли мы о другой стороне, то есть о тех, кто обижает. Почему некоторые дети причиняют боль сверстникам? Значит ли это, что они плохие? Можно ли изменить их? Давайте посмотрим на эту проблему не с точки зрения обвинения, а с позиции понимания причин такого поведения. И поищем пути решения проблемы.

Корень зла или в чем причина озлобленности

То или иное поведение ребенка никогда не возникает на пустом месте. Агрессия — это часто сигнал о внутренних трудностях или влиянии внешней среды. Есть несколько ключевых факторов, которые могут толкнуть ребенка на путь биллинга.

Семья как модель. Если в семье есть агрессия — крики, насилие, унижение — ребенок воспринимает это как норму. Он учится такому поведению. Или, если родители игнорируют агрессию ребенка, они как бы разрешают ее. Нехватка тепла и внимания. Дети, которым не хватает контакта с близкими, любви, поддержки родителей, могут чувствовать себя одинокими и неудовлетворенными. Агрессия становится способом «добрать» то, чего не хватает. Это попытка почувствовать себя сильным или важным. Низкая самооценка. Это, пожалуй, одна из самых частых причин. Ребенок неуверен в себе. Ему кажется, что он «недостаточно хорош». Он пытается утвердиться за счет других. Обижая слабого, он чувствует себя сильнее. Привлечение внимания через агрессию тоже связано с этим, особенно если у ребенка трудности, например в учебе или спорте.

Порой достаточно изменить окружение, и ребенок начнет меняться в лучшую сторону. Хотя не стоит отбрасывать в сторону характер самого ребенка.

Когда окружение подталкивает к буллингу

Не только семья формирует поведение. Школа, друзья, даже интернет играют огромную роль.

Среда в школе критически важна. Если учителя позволяют себе унижать учеников, высмеивать их ошибки или внешность, выставлять их неудачи напоказ, то это создает токсичную атмосферу. Буллинг в таких школах процветает. Дети видят, что так можно, поэтому начинают копировать поведение взрослых и становятся обидчиками.

Давление со стороны группы также приводит к буллингу. В нездоровой среде ребенок вынужден выбирать сторону. Остаться одному страшно. Присоединиться к жертвам — значит стать объектом насилия. Присоединиться к агрессорам — путь к «безопасности» через силу. Этот выбор часто делается из страха, а вовсе не из злого умысла. Ребенок просто ищет способ выжить в этой среде.

Обидчик — не только виновник, но и жертва

Важно понять: ребенок, который обижает других, не всегда осознанно «злой». Часто он и сам страдает, например, от нехватки любви, от проблем в семье, от низкой самооценки, от неумения найти свое место. Его агрессия — это крик о помощи или попытка справиться с собственной болью.

Поэтому изоляция и наказание без понимания причин не решают проблему. Наоборот, они могут усугубить ее. Цель — не наказать, а понять и помочь изменить поведение.

Что делать, если ваш ребенок обижает других

Узнать, что ваш ребенок стал агрессором в ситуации с буллингом — тяжело. Это вызывает сильные эмоции: стыд, злость, страх. Но это не конец света. Это сигнал к действию. Ваша поддержка сейчас нужна ему как никогда.

Вот шаги, которые помогут изменить ситуацию:

Примите факт без осуждения. Не отрицайте случившееся. Буллинг — серьезная проблема. Но не вешайте на ребенка ярлык «плохой». Он не злой по природе, он просто действует неправильно. Ваша агрессия или разочарование только подтвердят ему мысль, что он действительно плох. Создайте атмосферу доверия. Говорите с ребенком. Спокойно спросите, что происходит, почему он так себя ведет. Слушайте его без критики и обвинений. Причины могут быть неочевидны: страх, неуверенность, желание быть «своим» в группе. Часто ребенок сам не понимает своих мотивов. Если разговор не клеится или вы чувствуете, что не можете разобраться, обратитесь к детскому психологу. Говорите о последствиях и чувствах. Ребенок должен ясно понимать: его действия причиняют боль. Объясните, почему обижать других неправильно. Не просто нельзя, а нельзя, потому что другому человеку больно, страшно, обидно. Спросите, как бы он чувствовал себя на месте того, кого обижают. Вспоминайте ситуации, когда он сам проявлял доброту, помогал, сочувствовал. Это показывает ему, что он может быть другим. Работайте над эмоциональным интеллектом. Учите ребенка распознавать свои эмоции. Что он чувствует, когда злится, когда ему страшно или обидно. Помогите найти слова для этих чувств. Учите выражать их приемлемым способом, то есть не криком или агрессией, а разговором. Навыки самоконтроля и мирного решения конфликтов очень важны. Это долгий путь, и быстрых чудес не будет, но работа над собой всегда дает результат. Предложите позитивные занятия. Часто агрессия — это нереализованная энергия. Найдите ребенку занятие, где он может проявить себя с хорошей стороны. Спорт, творчество, кружки по интересам. То, что ему нравится, где он может почувствовать успех, получить признание за свои реальные достижения. Это дает здоровую альтернативу агрессивному поведению. Взаимодействуйте со школой. Учителя могут быть важными союзниками. Обсудите ситуацию, ищите с ними совместные пути помощи. Работайте вместе над тем, чтобы ребенок лучше чувствовал себя в классе. Однако, если школа не готова помочь или учителя сами проявляют негатив к ребенку, не настаивайте на их участии. Ищите поддержку вне школы. Психолог может помочь, в том числе оценить обстановку в классе. Главное — не оставить ребенка наедине с проблемой, особенно если школьная среда враждебна. Отмечайте и поддерживайте изменения. Менять поведение, ставшее привычкой, очень сложно, особенно если есть страх потерять старых «друзей». Замечайте и хвалите даже маленькие шаги ребенка к лучшему — когда он смог сдержаться, когда поступил иначе, когда признал ошибку. Умение признать свою неправоту — это огромная сила, которую не все взрослые имеют.

На заметку. При буллинге страдают не только жертвы, но и свидетели. Причем пассивное наблюдение за травлей травмирует детей ничуть не меньше, а в некоторых ситуациях даже больше.

Верить в перемены

Нет волшебной таблетки от буллинга ни для жертвы, ни для агрессора. Изменения требуют времени, усилий и терпения. Но важно помнить: ребенок, который сегодня обижает, завтра может стать совсем другим. Он может научиться отвечать за свои поступки и признавать ошибки. Более того, он может стать тем, кто защищает других. Ребенку нужна ваша вера и поддержка на этом сложном пути. Каждый ребенок заслуживает шанс на изменения. Не забывайте об этом.