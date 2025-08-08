Что изучают в школе с 1 по 11 класс — Полный гид по программе обучения

Что изучают в школе с 1 по 11 класс: Полный гид по предметам и подготовке

Школа — это не просто место для получения знаний. Это мир открытий, общения, первых побед и ошибок. Разберём, какие предметы изучают ученики на каждом этапе — от 1 до 11 класса, и что важно знать родителям, чтобы поддержать детей в учёбе.

Содержание

Начальная школа (1–4 класс) Главная цель — научить ребёнка читать, писать, считать и формировать интерес к познанию. На этом этапе закладывается фундамент всех будущих знаний.

Программа по годам

1 класс: русский язык (обучение грамоте), математика (счёт до 20), окружающий мир, музыка, ИЗО, физкультура, технология.

2 класс: русский язык (грамматика, сочинения), математика (счёт до 100, умножение), окружающий мир (природа и история России), музыка, ИЗО, физкультура, технология.

3 класс: русский язык (части речи), математика (таблица умножения, дроби), окружающий мир (природные зоны), английский язык, музыка, ИЗО, физкультура, технология.

4 класс: русский язык (повторение), математика (многозначные числа, основы геометрии), окружающий мир, английский язык, музыка, ИЗО, физкультура, технология.

Совет родителям: читайте вместе с ребёнком, помогайте в домашних заданиях, посещайте музеи и кружки — так ребёнок будет учиться с интересом.

Средняя школа (5–9 класс). Этот этап — время углублённого изучения предметов и подготовки к первому серьёзному экзамену — ОГЭ. У детей формируются академические интересы и предпочтения.

Программа по годам

5 класс: русский язык (морфология), литература, математика (дроби, геометрия), история (Древний мир), биология, география, английский язык, музыка, ИЗО, физкультура, технология.

6 класс: история (Средние века), математика (уравнения), биология (растения), география (материки), английский язык и др.

7 класс: алгебра (уравнения), геометрия (треугольники), история России, биология (животные), физика (основы), информатика.

8 класс: алгебра (квадратные корни), геометрия (четырёхугольники), химия (введение), физика (тепло, электричество), английский язык, информатика.

9 класс: подготовка к ОГЭ по русскому, математике, обществознанию; физика, химия, биология, информатика.

Совет родителям:

Помогайте выбрать предметы для сдачи ОГЭ, организуйте дополнительные занятия, следите за балансом учёбы и отдыха.

Старшая школа (10–11 класс)

Финальный этап — подготовка к ЕГЭ и выбор будущей профессии. Учебная программа становится максимально целенаправленной.

Программа по годам

10 класс: русский язык, литература (XX век), алгебра и начала анализа, геометрия (стереометрия), история, обществознание, физика, химия (органическая), биология, английский язык, информатика, ОБЖ.

11 класс: повторение и подготовка к ЕГЭ по всем предметам, отработка экзаменационных заданий, консультации по выбору вуза.

Совет родителям

Создайте дома спокойную атмосферу, помогайте с выбором вузов, поддерживайте ребёнка морально, особенно в стрессовые периоды подготовки.