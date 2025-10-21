Узнавать об успеваемости ребенка, расписании уроков и оценках удобно с помощью электронных дневников. Этими ресурсами можно пользоваться в любое время. Электронные дневники упрощают взаимодействие между преподавателями, учениками и родителями, повышают эффективность образовательного процесса. Если вы не до конца понимаете, что представляет собой этот инструмент и чем он может быть полезен, изучите представленную ниже информацию. Она поможет вам ознакомиться с сервисами и научиться правильно ими пользоваться.

Для чего разрабатывались электронные дневники

Такие сервисы используются преподавателями, учениками и родителями для получения информации о расписании, домашних заданиях, успеваемости. По функциям электронные дневники практически не отличаются от классических. Однако есть и некоторые дополнительные возможности. Например, можно общаться с учителями или одноклассниками.

В электронном журнале появляются оценки учеников, расписание уроков, важная информация от руководства школы. Им пользуются только преподаватели. После внесения расписания и записей об успеваемости в журнал эти данные автоматически появляются в электронном дневнике. Оба сервиса работают на базе интернет-платформы «Моя школа», используются для фиксации результатов обучения и имеют общий принцип функционирования. Просматривать электронный журнал могут все участники образовательного процесса. Доступ к дневникам предоставляется только школьникам и их родителям.

Почему пользоваться онлайн-дневником удобно

Электронный дневник имеет целый ряд преимуществ перед стандартным бумажным:

Достоверность информации Электронный дневник нельзя потерять или испортить, записи в нем невозможно удалять или подделывать Удобный интерфейс Лишние напоминания и функции при необходимости легко отключаются. Непрерывный доступ При наличии подключения к интернету ученик, родитель или учитель может открыть электронный дневник в любое время и посмотреть содержащуюся в нем информацию. Автоматический сбор данных Система анализирует информацию об успеваемости и посещаемости в течение всего года, автоматически выводит средние баллы по всем предметам. Мультимедийные возможности Некоторые частные сервисы снабжаются дополнительными функциями, например, обучающими играми, просмотром картинок и видео.

Электронные дневники помогают родителям своевременно узнавать данные об успеваемости ребенка. Больше не приходится расспрашивать об изученных темах и полученных оценках. Вся необходимая информация находится на сайте. Вместо школьных вопросов с детьми можно обсуждать более интересные моменты: планы на выходные, увлечения и интересы.

Также электронные сервисы делают учебные процессы более эффективными. Проблемы с посещаемостью, успеваемостью и поведением обнаруживаются сразу. Родители получают возможность своевременно отреагировать на них и помочь ребенку с их решением.

Введение электронных дневников не означает полного отказа от бумажных. Ребенок может самостоятельно записывать расписание и домашнее задание, получать оценки. Электронный дневник в этом случае становится дополнительным инструментом, делающим родительский контроль ненавязчивым.

Порядок оформления электронного дневника

Содержащаяся в электронном дневнике информация требует надежной защиты. Для получения доступа к данным недостаточно создания простого личного кабинета и привязки номера телефона к интернет-платформе «Моя школа». Придется выполнить еще несколько действий.

Обратиться к руководству школы

Только руководство школы может выдать логин и пароль для входа в личный кабинет. Для их получения необходимо представить документы, подтверждающие личность родителя и ребенка, написать соответствующее заявление.

Выданные администрацией школы логин и пароль в исходном виде используются только при регистрации. Вы можете изменить авторизационные данные для удобства входа. Если вы забудете их в дальнейшем, просто восстановите с помощью привязанного номера телефона или обратитесь к руководству школы.

Создать аккаунт на портале Госуслуги

Это действие можно выполнить, если ученик старше 14 лет. Дети, не достигшие этого возраста, получают доступ к электронному дневнику другими способами. Перед регистрацией на портале Госуслуг уточните, прикреплена ли школа к данному сервису. Если нет, регистрироваться не нужно.

Для регистрации на портале потребуются СНИЛС и паспорт ребенка. После создания аккаунта и подтверждения данных перейдите в раздел «Образование», найдите пункт «Данные об успеваемости». Нажмите на ссылку «Получить информацию», введите выданные администрацией школы логин и пароль.

Создать аккаунт на региональной платформе

В большинстве регионов есть отдельные сайты, на которых школы ведут электронные дневники. Например, school.mos.ru в Москве или «Петербургское образование» в Санкт-Петербурге. После регистрации на таком портале передайте данные аккаунта учителю. Он прикрепит его к электронному журналу и сможет вносить необходимую информацию.

Регистрация детей младше 14 лет

Для детей, не имеющих паспорта, учетную запись на портале Госуслуг создают родители. Для этого потребуется свидетельство о рождении ученика, а также СНИЛС. При отсутствии гражданства РФ необходимо обратиться в МФЦ. Учетная запись для ребенка младше 14 лет создается в несколько этапов:

Родитель вводит данные ребенка в соответствующем разделе своего профиля. Для этого необходимо перейти в раздел «Семья и дети», добавить нужную информацию.

Подлинность документов проверяется системой. Обычно подтверждение приходит в течение 15 минут.

Родитель создает профиль ребенка. Для этого нужно нажать кнопку «Создать» в блоке информации о детях, ввести нужные данные, придумать пароль.

Как пользоваться электронным дневником: распространенные вопросы

Расписание, отметки за ответы на уроках и домашнюю работу, статистика за определенные периоды, четвертные и годовые оценки находятся в разделе «Успеваемость». Здесь же вы сможете узнать, в какие дни ребенок не посещал школу.

Как узнать домашние задания?

Посмотреть эту информацию вы сможете в разделе «Успеваемость». Выберите домашние задания, заданные в определенный период или по определенным предметам. Также можно просмотреть сразу все записи. Помимо текстов заданий, в дневнике могут иметься прикрепленные учителем файлы.

Как отправить задание на проверку?

При необходимости отправки файла с готовой домашней работой необходимо прикрепить его в дневнике. Для этого создайте отдельный документ, впишите в него выполненные задания. Откройте раздел «Домашние задания» в электронном дневнике. Во вкладке «Результаты работ» загрузите свой файл.

Есть ли у электронного дневника дополнительные функции?

К профилю можно прикреплять сертификаты, грамоты и другие подтверждения личных достижений. Также возможно подключение к чату для общения с одноклассниками.

Какие устройства можно использовать для входа в электронный дневник?

Просматривать информацию можно со смартфона, компьютера и планшета. Для мобильных устройств предусмотрены приложения, которые можно скачать через Google Play, App Store и RuStore. Специальных программ для компьютера нет, поэтому вход в электронный дневник выполняется через браузер.

Заключение

Электронный дневник — полезный инструмент, помогающий родителям своевременно получать достоверную информацию об успеваемости, посещаемости и домашних заданиях. Для регистрации потребуется логин и пароль, выданный администрацией школы, или учетная запись на портале Госуслуг.