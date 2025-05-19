Что можно брать с собой на ЕГЭ — полный список и советы для выпускников

Что взять с собой на ЕГЭ: список разрешённых вещей и полезные советы
Волнительный день сдачи ЕГЭ требует не только знаний, но и правильной подготовки — в том числе того, что вы возьмёте с собой. Ошибка в выборе вещей может стоить вам лишних нервов, а в худшем случае — проблем на входе в пункт проведения экзамена (ППЭ). Рассказываем, что можно и нужно брать с собой на ЕГЭ, а что — категорически запрещено.
📄 Документы: самое главное
Без этих вещей вас просто не пустят в аудиторию:
📐 Что можно взять по предметам
Некоторые предметы допускают использование дополнительных принадлежностей:
Все приборы должны быть без возможности сохранения данных и подключения к интернету.
🥤 Еда и вода
Официально разрешается взять с собой:
Всё это должно быть без громкой упаковки, чтобы не мешать другим участникам.
⛔ Что нельзя брать с собой
Есть чёткий список запрещённых вещей:
За наличие запрещённых предметов может быть вынесено удаление с экзамена.
🎒 Что ещё может пригодиться
💡 Советы от выпускников
✅ Итог
Чтобы ЕГЭ прошёл спокойно, важно не только знать материал, но и грамотно подготовиться организационно. Возьмите с собой только разрешённые вещи, не забудьте документы, и уделите внимание мелочам — именно они часто влияют на настроение и концентрацию в важный день.
Желаем удачи на экзамене — вы справитесь!
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается