Что можно брать с собой на ЕГЭ — полный список и советы для выпускников

Что взять с собой на ЕГЭ: список разрешённых вещей и полезные советы

Волнительный день сдачи ЕГЭ требует не только знаний, но и правильной подготовки — в том числе того, что вы возьмёте с собой. Ошибка в выборе вещей может стоить вам лишних нервов, а в худшем случае — проблем на входе в пункт проведения экзамена (ППЭ). Рассказываем, что можно и нужно брать с собой на ЕГЭ, а что — категорически запрещено.

📄 Документы: самое главное

Без этих вещей вас просто не пустят в аудиторию:

Паспорт гражданина РФ — обязательно.

Пропуск на ЕГЭ (если вы его получили заранее в школе или от организаторов).

Черная гелевая ручка (лучше взять 2–3 штуки на всякий случай).

📐 Что можно взять по предметам

Некоторые предметы допускают использование дополнительных принадлежностей:

Математика — линейка (без формул и надписей).

Физика — линейка, непрограммируемый калькулятор.

Химия — калькулятор (простой), линейка.

География — линейка, транспортир, калькулятор (простой).

Все приборы должны быть без возможности сохранения данных и подключения к интернету.

🥤 Еда и вода

Официально разрешается взять с собой:

Небольшую бутылку воды (без этикетки).

Шоколад или батончик (для энергии, особенно на длинных экзаменах).

Всё это должно быть без громкой упаковки, чтобы не мешать другим участникам.

⛔ Что нельзя брать с собой

Есть чёткий список запрещённых вещей:

Телефоны, умные часы, наушники, планшеты и любая электроника.

Списки, шпаргалки, любые носители информации.

Сумки, рюкзаки (их оставляют в отдельной комнате).

Калькуляторы с графическими функциями и памятью.

За наличие запрещённых предметов может быть вынесено удаление с экзамена.

🎒 Что ещё может пригодиться

Платок или салфетки.

Маска и антисептик (по желанию или по правилам конкретного региона).

Часы (не умные) — если нужно следить за временем.

💡 Советы от выпускников

Положите всё заранее в прозрачный файл или папку.

Проверьте ручки — лучше новые, с хорошим стержнем.

Не берите ничего лишнего — всё, что вызывает подозрения, могут попросить оставить.

Приходите заранее — хотя бы за 45 минут до начала.

✅ Итог

Чтобы ЕГЭ прошёл спокойно, важно не только знать материал, но и грамотно подготовиться организационно. Возьмите с собой только разрешённые вещи, не забудьте документы, и уделите внимание мелочам — именно они часто влияют на настроение и концентрацию в важный день.