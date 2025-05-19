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Что взять с собой на ЕГЭ: список разрешённых вещей и полезные советы

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
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Что можно брать с собой на ЕГЭ — полный список и советы для выпускников

Что взять с собой на ЕГЭ: список разрешённых вещей и полезные советы

Волнительный день сдачи ЕГЭ требует не только знаний, но и правильной подготовки — в том числе того, что вы возьмёте с собой. Ошибка в выборе вещей может стоить вам лишних нервов, а в худшем случае — проблем на входе в пункт проведения экзамена (ППЭ). Рассказываем, что можно и нужно брать с собой на ЕГЭ, а что — категорически запрещено.

📄 Документы: самое главное

Без этих вещей вас просто не пустят в аудиторию:

  • Паспорт гражданина РФ — обязательно.
  • Пропуск на ЕГЭ (если вы его получили заранее в школе или от организаторов).
  • Черная гелевая ручка (лучше взять 2–3 штуки на всякий случай).

    • 📐 Что можно взять по предметам

    Некоторые предметы допускают использование дополнительных принадлежностей:

    • Математика — линейка (без формул и надписей).
    • Физика — линейка, непрограммируемый калькулятор.
    • Химия — калькулятор (простой), линейка.
    • География — линейка, транспортир, калькулятор (простой).

      • Все приборы должны быть без возможности сохранения данных и подключения к интернету.

      🥤 Еда и вода

      Официально разрешается взять с собой:

      • Небольшую бутылку воды (без этикетки).
      • Шоколад или батончик (для энергии, особенно на длинных экзаменах).

        • Всё это должно быть без громкой упаковки, чтобы не мешать другим участникам.

        ⛔ Что нельзя брать с собой

        Есть чёткий список запрещённых вещей:

        • Телефоны, умные часы, наушники, планшеты и любая электроника.
        • Списки, шпаргалки, любые носители информации.
        • Сумки, рюкзаки (их оставляют в отдельной комнате).
        • Калькуляторы с графическими функциями и памятью.

          • За наличие запрещённых предметов может быть вынесено удаление с экзамена.

          🎒 Что ещё может пригодиться

          • Платок или салфетки.
          • Маска и антисептик (по желанию или по правилам конкретного региона).
          • Часы (не умные) — если нужно следить за временем.

            • 💡 Советы от выпускников

            • Положите всё заранее в прозрачный файл или папку.
            • Проверьте ручки — лучше новые, с хорошим стержнем.
            • Не берите ничего лишнего — всё, что вызывает подозрения, могут попросить оставить.
            • Приходите заранее — хотя бы за 45 минут до начала.

              • ✅ Итог

              Чтобы ЕГЭ прошёл спокойно, важно не только знать материал, но и грамотно подготовиться организационно. Возьмите с собой только разрешённые вещи, не забудьте документы, и уделите внимание мелочам — именно они часто влияют на настроение и концентрацию в важный день.

              Желаем удачи на экзамене — вы справитесь!

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              Екатерина Магомедова

              Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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