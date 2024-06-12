Контрольная работа – важное мероприятие, которое оценивает уровень знаний, навыков и умений ученика. Она проводится для того, чтобы проверить эффективность образовательного процесса и выявить пробелы в знаниях учащихся. Балл за контрольную работу зачастую влияет на итоговую оценку по предмету, поэтому к ее выполнению стоит подойти со всей серьезностью. Сегодня поговорим о том, как написать контрольную работу на отлично. Поделимся с секретами написания, а также расскажем об основных шагах, которые помогут подготовиться к проверке и сделать практические задания на пять.

Нужно ли готовиться к проверочной работе

Зачем готовиться к проведению контрольной работы? В первую очередь для того, чтобы освежить имеющиеся знания, плюс во время подготовки к контрольной ученик может найти что-то новое для себя, то, что он, возможно, упустил при прохождении той или иной темы.

Вот основной список целей подготовки к контрольной:

повторение главного из теории;

отработать практику – порешать упражнения, ответить на ключевые вопросы, выполнить задания и так далее;

разложить изученный материал по полочкам;

морально готовиться, чтобы не волноваться во время сдачи контрольного теста.

Если в течение учебного года уделить учебе должное внимание и время, особо подготовиться к контрольной и не понадобится. А вот если в ходе обучения было много пропусков, то без тренировок попросту не обойтись.

Начальная подготовка к проверке

Подготовка к контрольной работе проходит в несколько шагов:

1. Организация рабочей обстановки. Место подготовки к проведению контрольной, должно быть максимально комфортным и удобным. Убедитесь, что учебники, конспекты, справочники под рукой.

2. Первоначальное ознакомление с материалами. Как туристы изучают карты перед маршрутом, изучите параграфы учебника, пересмотрите конспекты лекций. Отметьте ключевые понятия, формулы – они станут вашими ориентирами.

3. Записи. Составьте краткий путеводитель – конспект с основными формулами, определениями, примерами решения задач. Так вы всегда сможете быстро освежить знания.

4. Решение заданий. Начните с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность. Чем больше практики, тем увереннее вы будете чувствовать себя на настоящем экзамене.

5. Практика. Оттачивайте базовые математические операции – сложение, вычитание, умножение, деление – до автоматизма. Это улучшит вашу «математическую форму» и поможет решать задачи быстрее и точнее.

6. Планирование. Разработайте план подготовки, распределив время на повторение и решение задач. Помните: короткие, но регулярные тренировки эффективнее одного штурма перед самым восхождением.

Завершающий шаг – проверка. Решайте пробные тесты и задачи из разных источников. Это поможет оценить уровень вашей подготовки и выявить слабые места. Следуйте столь простым советам, и подготовка к контрольной превратится из наказания в увлекательное приключение.

Составляем план

Наличие плана позволит систематизировать учебный процесс и повысить эффективность подготовительной работы. За счет него можно найти слабые места, определить, на что именно обратить внимание. План – это, можно сказать, страховка, которая позволит избежать паники и повысить шанс на успешное выполнение экзамена.

В плане следует учесть десять пунктов:

1. Знай врага в лицо. Внимательно изучите программу контрольной работы и критерии оценки. Это позволит сфокусироваться на ключевых темах и не тратить время на второстепенные детали.

2. Вернитесь к истокам. Тщательно проработайте конспекты, записи с лекций и соответствующие главы учебника. Вспомните, что именно подчеркивал преподаватель – эти моменты могут оказаться ключевыми на контрольной.

3. Повторение – мать учения. Не ограничивайтесь пассивным чтением. Решайте примеры и упражнения из учебника, чтобы закрепить теорию на практике и как следует подготовиться к контрольному тесту.

4. Расширяйте горизонты. Хотите блеснуть знаниями? Обратитесь к дополнительным учебникам, онлайн-курсам или видеолекциям. Они помогут глубже погрузиться в тему и открыть для себя новые грани предмета.

5. Практика, практика и еще раз практика. Решайте задачи различных уровней сложности. Это разовьет ваши навыки, укрепит уверенность в себе и поможет справиться с любыми практическими заданиями на контрольной.

6. Создайте свой конспект знаний. Записывайте основные формулы, определения и примеры в отдельный конспект. Так вы быстро освежите знания перед самой контрольной.

7. Сила в единстве. Объединяйтесь с одноклассниками для совместной подготовки. Обсуждение материала, решение задач в группе и объяснение друг другу сложных моментов сделают процесс обучения более эффективным и увлекательным.

8. Не стесняйтесь спрашивать. Если у вас возникли вопросы или трудности, не бойтесь обратиться за помощью к преподавателю. Он с радостью предоставит дополнительные разъяснения и поможет разобраться в сложных моментах.

9. Проверьте свои силы. Регулярно решайте практические тесты и пробные контрольные работы. Это позволит отслеживать прогресс, выявлять слабые места и вовремя подтянуть знания.

10. Финальный рывок. Накануне контрольной не забывайте повторять пройденный материал, чтобы освежить знания и чувствовать себя уверенно во время испытания.

Помните, успех на контрольной – это результат планомерной работы, уверенности в своих силах и позитивного настроя.

Ключевые шаги

Если придерживаться шагов, которые описаны ниже, шанс, сдать контрольную работу на отлично, возрастет еще больше.

Успешная сдача контрольной работы

Чтобы успешно сдать контрольный тест, следует для начала готовиться ментально, настроиться, так сказать, на положительный результат. Для этого можно взять бумажный листок и записать на нем фразу: «Я все сдам» или «Я успешно отвечу на все вопросы». После этого встаньте перед зеркалом и попытайтесь улыбнуться. Если не выходит, представьте в голове какую-нибудь забавную историю.

Есть еще несколько рекомендаций, которые помогут успешно выполнить практические задания:

глубоко дышите – глубокое дыхание поможет расслабиться, повысить уровень кислорода в крови, что снимет напряжение и активизирует функции головного мозга, поэтому в течение десяти секунд делайте вдохи/выдохи через нос, после чего медленно выпустите весь воздух из легких, задержите дыхание и снова все повторите;

ознакомьтесь с практическими заданиями – не приступайте к выполнению упражнений сразу же, вместо этого выделите пару минут, чтобы посмотреть структуру контрольной работы и понять, как лучше распределить время на ее выполнение;

не торопитесь – перед тем как ответить на тот или иной вопрос в задание, перечитайте его несколько раз и вникните в суть, чтобы не допустить ошибки;

используйте метод исключения – если вопрос сложный, исходите не из того, какой ответ правильный, а какой неправильный, чтобы исключить неверные и облегчить, таким образом, себе поиск верного.

Как только ответите на все вопросы, не спешите сдавать тест. Еще раз пробегитесь по всем пунктам, посмотрите, на все ли вопросы ответили. Если же остались невыполненные задания, попробуйте вспомнить информацию, которая поможет. В крайнем случае поставьте ответ наугад – вдруг повезет.

Готовимся к дате проведения экзамена

Чем ближе день проведения контрольной, тем сильнее чувство тревоги. И тем больше риск переволноваться и забыть вообще все, что с таким трудом запоминалось за прошедшие дни. Чтобы такого не допустить, следуйте рекомендациям:

1. Крепкий сон. Чтобы мозг работал на полную силу, нужно хорошенько выспаться – минимум восемь часов. Если нервничаете и не можете уснуть, примите ванну, послушайте музыку или почитайте книгу для удовольствия.

2. Хороший завтрак. Перед школой обязательно поешьте, чтобы не испытывать голод и иметь возможность сосредоточиться на выполнении заданий. Берите продукты, богатые белком и углеводами. Если контрольная запланирована на обед или позже, не забудьте перекусить в обед. Если контрольная будет в промежутке между приемами пищи, возьмите с собой перекус.

3. Подготовка принадлежностей. Подготовьте все необходимое, включая ручки, карандаши, калькулятор, бумагу для заметок. Сложите вещи в рюкзак заранее. При наличии свободного времени повторяйте материал, например, в автобусе, на перемене или в ожидании друга.

Казалось бы, такие простые рекомендации, но они способны внести существенный вклад в подготовку к контрольным тестам.

Развиваем обучающие навыки

Возлагаться на одну лишь зубрежку глупо и непрактично. Подойти к обучению нужно серьезно и с максимальной ответственностью. Поэтому соблюдайте следующие правила:

1. Не откладывайте подготовку. Если думаете, что за одну ночь можно выучить весь материал, а наутро лишь повторить, то вы сильно ошибаетесь. Чтобы успешно написать контрольную, начинайте готовиться к заданиям заранее, как только узнаете о ней. Иначе все запомнить за короткий промежуток времени не получится, да еще и переволнуетесь.

2. Готовимся по составленному плану. Отметьте дату проведения проверки и выделите время на тренировку заранее. Учитесь понемногу, но регулярно. Не просто читайте, а делайте заметки и задавайте себе вопросы – так лучше запомните и сможете лучше подготовиться к контрольному тесту.

3. Исключите отвлекающие факторы. Выберите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Отключите телефон и телевизор. Удобный стол и стул помогут сосредоточиться. Старайтесь выбирать спокойную обстановку, например, библиотека, кафе или даже кухня могут стать отличным местом для подготовки к контрольной.

4. Проводите подготовительную работу с другом. Найдите одноклассника, который тоже настроен серьезно. Задавайте друг другу вопросы и объясняйте непонятные моменты. Не можете найти напарника? Попросите помощи у родственника или даже учителя.

5. Внимательно слушайте на уроках. Не отвлекайтесь на телефон и не спите на занятиях. Задавайте вопросы, если что-то непонятно. Оформляйте заметки, чтобы лучше запомнить материал.

Также не забывайте делать все практические задания. Так вы лучше поймете материал и будете готовы к вопросам на контрольной. Не стесняйтесь просить у учителя дополнительные задачи.

Что делать, если не готов к контрольной

Бывают ситуации, что приготовиться к контрольной работе по тем или иным причинам не получилось. Что делать в таком случае? Прежде всего – не паниковать. Попробуй найти знакомые термины в вопросах и мысли логически. Можешь попытаться написать хоть что-то, даже если знаешь совсем немного. В крайнем случае аккуратно подсмотри у соседа или в интернете, чтобы понять суть вопроса.