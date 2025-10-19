При поступлении в колледж или университет выпускник должен предъявить аттестат государственного образца. Школа, не прошедшая аккредитацию, не может выдать такой документ. Расскажем, что это за процедура, как она проводится и почему не стоит обучаться в образовательном учреждении, не имеющем соответствующего свидетельства.

Общие сведения

Аккредитация позволяет официально подтвердить, что школа работает по учебным программам, соответствующим требованиям государственных стандартов. Это значит, что, обучаясь в данном учреждении, ребенок получает не только аттестат государственного образца, но и знания, необходимые для дальнейшего поступления в среднее специальное или высшее учебное заведение.

Все организации начального, основного и среднего образования должны быть аккредитованными. Это регулируется требованиями Федерального закона №273-ФЗ. Процесс не является обязательным, однако аккредитация требуется, если школа планирует выдавать аттестаты государственного образца.

Иногда аккредитацию путают с получением лицензии. Последнее является лишь одним из этапов аккредитации, но не заменяет ее. Лицензию перед началом деятельности оформляют все образовательные учреждения. Она дает право на ведение соответствующей деятельности.

Для чего проводится аккредитация

Аккредитованные школы имеют целый ряд преимуществ перед заведениями, не прошедшими данную процедуру:

Выдача аттестатов государственного образца Выпускнику аккредитованной школы выдается документ, который предъявляется при поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения, устройстве на работу. Право проведения экзаменов Промежуточные проверочные работы, ОГЭ и ЕГЭ для находящихся на семейном обучении учеников могут проводить только аккредитованные школы. Участие в программах государственной поддержки Аккредитация дает школе право на льготы, получение бюджетного финансирования. Высокий уровень доверия Свидетельство об аккредитации важно не только для родителей будущих учеников, но и для педагогов, выбирающих конкретную школу для трудоустройства.

Школа может начать работу без прохождения аккредитации, однако ее возможности будут ограничены. Любое нарушение границ влечет административную ответственность.

Порядок проведения аккредитации

Процедура проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства, занимает около 25 рабочих дней. Аккредитацию проходят как классические, так и онлайн-школы, частные и государственные образовательные организации. Процедура включает несколько этапов.

Составление и подача заявки

Директор школы подает заявление в занимающуюся аккредитацией организацию. Государственные учебные заведения обращаются в региональное управление образованием или Рособрнадзор. К заявлению прикладывают лицензию, табель успеваемости учеников, учебные программы и планы, дипломы учителей и прочие документы.

Изучение документов

Специалисты организации, занимающейся аккредитацией, изучают предоставленные школой документы. Все они должны соответствовать требованиям. Недостающие документы необходимо предоставить в указанные сроки, в противном случае в аккредитации будет отказано.

Экспертная проверка

Это главный и самый сложный этап. Для проведения проверки создается экспертная группа, состоящая из методистов, опытных преподавателей и других специалистов. Они выполняют следующие действия:

Исследуют документы. Эксперты анализируют учебные программы, школьное расписание, результаты промежуточных аттестаций. Посещают образовательную организацию. В школе эксперты оценивают уровень знаний учеников, особенности работы преподавателей, инфраструктуру. Они убеждаются в наличии учебных материалов, технического оснащения и других ресурсов, необходимых для качественного обучения детей. Оценивают результаты экзаменов и конкурсов. Проверяют средние баллы по ОГЭ и ЕГЭ, обращают внимание на участие учеников в исследовательских проектах и олимпиадах.

Эксперты не ставят ученикам оценки, они проверяют качество работы образовательного учреждения.

Оценка результатов экспертизы и выдача свидетельства

Эксперты составляют подробный отчет по итогам проверки. При отсутствии нарушений образовательное учреждение получает свидетельство об аккредитации. В нем прописывается наименование школы, перечень учебных программ, уровни образования. В остальных случаях составляются списки выявленных несоответствий, устанавливаются сроки их устранения, после завершения которых проводится повторная экспертиза. Окончательное решение остается за аккредитационной комиссией.

Срок действия свидетельства

Если аккредитация проводилась до 2022 года, повторно она потребуется через 12 лет. В случае проведения процедуры после 2022 года выдается бессрочное свидетельство, которое аннулируется после прекращения срока действия лицензии. Аккредитованные школы проходят проверку качества образования 1 раз в год и аккредитационный мониторинг 1 раз в 3 года.

Что будет, если учиться в не имеющей аккредитации школе

Учиться в таком заведении можно, если у него имеется лицензия. Однако в этом случае вы столкнетесь с рядом ограничений:

Программы могут не соответствовать требованиям государственных стандартов. Неаккредитованные учебные заведения часто разрабатывают собственные методические материалы. При переводе в аккредитованную школу и сдаче государственных экзаменов могут возникнуть проблемы. Вы не получите аттестат государственного образца. С выданным неаккредитованной школой документом вы не поступите в колледж или университет. Аттестации придется проходить в другой школе. ВПР и годовые контрольные сдаются только в аккредитованных образовательных учреждениях. Этот процесс может создавать сложности как для учеников, так и для учителей.

Чтобы у ребенка не возникало проблем с аттестациями, получением документов и переводом в другое учебное заведение, выбирайте только аккредитованные школы.

Как узнать, аккредитована ли школа

Необходимую информацию вы найдете:

В базе данных Рособрнадзора. Для получения сведений об аккредитации достаточно ввести регистрационный номер или ИНН школы. На экране появится необходимая информация. В департаменте образования. Для получения информации необходимо позвонить или написать письмо, в котором будет указано полное название школы. На сайте образовательного учреждения. Все аккредитованные школы размещают свидетельства на своих страницах в интернете.

Вывод

При выборе школы необходимо узнать, имеется ли у нее аккредитация. Она должна распространяться на все образовательные программы: от начальной до старшей школы. Это поможет избежать проблем со сдачей экзаменов, получением аттестата, поступлением в колледж или вуз.