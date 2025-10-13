Онлайн-школа «Дом Знаний» — победитель Всероссийского конкурса грантов с проектом «Виртуальный учитель»
Онлайн-школа «Дом Знаний» заняла 1 место на Всероссийском конкурсе грантов, представив инновационную разработку — мобильное приложение «Виртуальный учитель». Эта победа — признание того, что современные инновации в образовании способны не только улучшать качество знаний, но и вдохновлять детей учиться с удовольствием.
Что такое «Виртуальный учитель»?
«Виртуальный учитель» — интеллектуальное мобильное приложение, разработанное в «Доме Знаний» с применением искусственного интеллекта в обучении. Система создана для оперативной проверки готовности школьников к урокам и поддерживает несколько ключевых функций:
Благодаря таким цифровым технологиям в школе возможно внедрение эффективных практик персонализированного обучения, когда учебный маршрут подстраивается под потребности каждого ученика.
Проекты вроде «Виртуального учителя» решают сразу несколько задач: повышают качество образовательного процесса, уменьшают административную нагрузку на педагогов и делают обучение более понятным и интересным для детей. Наша ключевая задача — помочь детям полюбить учёбу, а не только повышать показатели в таблицах успеваемости.
Генеральный директор «Дома Знаний» — Халипа Тагиров — получил 1 место в номинации «Эффективное управление» за успешное внедрение ИИ-решений и системный подход к развитию онлайн-образования.
Организатор Всероссийского конкурса — некоммерческая организация «Обрсоюз». Цель конкурса — поддержать перспективные образовательные инициативы и ускорить распространение современных образовательных инноваций по всей стране.
Школа будущего — уже сегодня
Онлайн-школа «Дом Знаний» продолжает развивать проекты, которые делают учебу живой: сочетание современных технологий и заботливого педагогического подхода помогает формировать у детей интерес к знаниям и уверенность в собственных силах. Мы верим, что онлайн-образование может быть не только удобным, но и вдохновляющим.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается