Онлайн-школа «Дом Знаний» — победитель Всероссийского конкурса грантов с проектом «Виртуальный учитель»

Онлайн-школа «Дом Знаний» заняла 1 место на Всероссийском конкурсе грантов, представив инновационную разработку — мобильное приложение «Виртуальный учитель». Эта победа — признание того, что современные инновации в образовании способны не только улучшать качество знаний, но и вдохновлять детей учиться с удовольствием.

Что такое «Виртуальный учитель»?

«Виртуальный учитель» — интеллектуальное мобильное приложение, разработанное в «Доме Знаний» с применением искусственного интеллекта в обучении. Система создана для оперативной проверки готовности школьников к урокам и поддерживает несколько ключевых функций:

автоматические устные опросы и сбор ответов;

оценка полноты и точности ответов с аналитикой;

персонализированные рекомендации для повторения материала;

анализ прогресса и динамики успеваемости.

Благодаря таким цифровым технологиям в школе возможно внедрение эффективных практик персонализированного обучения, когда учебный маршрут подстраивается под потребности каждого ученика.

Проекты вроде «Виртуального учителя» решают сразу несколько задач: повышают качество образовательного процесса, уменьшают административную нагрузку на педагогов и делают обучение более понятным и интересным для детей. Наша ключевая задача — помочь детям полюбить учёбу, а не только повышать показатели в таблицах успеваемости.

«Мы создаём технологии, которые не заменяют педагога, а делают его работу комфортнее. Наша цель — чтобы каждый ребёнок учился с удовольствием, а не из-под палки», — Халипа Тагиров, генеральный директор «Дома Знаний».

Генеральный директор «Дома Знаний» — Халипа Тагиров — получил 1 место в номинации «Эффективное управление» за успешное внедрение ИИ-решений и системный подход к развитию онлайн-образования.

Организатор Всероссийского конкурса — некоммерческая организация «Обрсоюз». Цель конкурса — поддержать перспективные образовательные инициативы и ускорить распространение современных образовательных инноваций по всей стране.

Школа будущего — уже сегодня