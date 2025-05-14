Домашнее и семейное обучение: в чём разница и что лучше для ребёнка?

Родители всё чаще отказываются от традиционной школы в пользу альтернативных форматов. Но не все понимают, чем домашнее обучение отличается от семейного. Путаница в терминах может привести к проблемам с аттестацией и даже к юридическим сложностям. Давайте разбираться, какой вариант подходит именно вам!