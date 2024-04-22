Запоминание информации — это важный навык, который помогает нам быть успешными в различных сферах жизни. Сегодня, когда проблем с доступом к данным нет, количество потребляемой информации возросло в разы. Поэтому вопрос развития памяти стоит особо остро. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим эффективные способы развития навыков быстрого запоминания. Эти методы помогут вам улучшить память, научиться анализировать информацию, структурировать ее и применять полученные знания на практике.

Особенности работы мозга — как мы запоминаем?

Мозг запоминает прочитанное с помощью ассоциаций. Когда мы читаем, наш мозг связывает новые знания с уже существующими, создавая связи между ними. Это помогает нам лучше запоминать информацию и применять её в разных ситуациях.

Однако полностью запомнить всё прочитанное не получится, так как объём памяти мозга далеко не безграничен. Мы легко можем описать сюжет, характер героев или ключевые сцены из книг, но с трудом вспомним то, что прочитали несколько месяцев назад. При этом активнее всего запоминается многократно повторяющаяся информация, какие-то необычные данные, а также информация, которая интенсивно на нас воздействует.

Почему и как мы забываем?

Забывание — это естественный процесс, который происходит, как было сказано выше, из-за ограниченного объёма памяти мозга. Немецкий психолог Герман Эббингауз достаточно долгое время занимался экспериментальным изучением памяти.

Он выявил одну закономерность, согласно которой более половины заученного материала забывается уже по истечении часа, а спустя месяц мы не вспомним и восьмидесяти процентов. Помимо ограниченности объема памяти, забывание происходит также и из-за недостаточного повторения или интерференции, когда новая информация хуже запоминается по причине имеющихся старых знаний.

Тестирование — эффективный способ запоминания

Если опираться на исследования все того же Германа Эббингауза, то в течение первых двадцати минут после изучения материала усваивается большая часть информации — свыше восьмидесяти процентов. Именно в этом временном интервале и обеспечивается наилучшее запоминание. Для получения таких результатов не обязательно досконально изучать заметки и стараться запомнить каждую ключевую идею. Достаточно простого тестирования, чтобы вы лучше запомнили материал.

Регулярное прохождение тестов и контрольных работ способствует улучшению запоминания информации. Поэтому эффект тестирования — отличный способ быстро и, что самое главное, надолго запомнить изученный материал. Яркий пример тому — эксперимент американского исследователя Фрэнка Лиминга.

Будучи преподавателем психологии в одном из университетов, Фрэнк Лиминг решил провести небольшое исследование. Вместо традиционных четырёх экзаменов за семестр он проводил своих подопечных через постоянные мини-экзамены. По окончании эксперимента студенты показали лучшие результаты и лучше усвоили материал, чем те, кто учился по традиционной программе.

Дело в том, что мозг обрабатывает информацию по-разному. Например, при простом чтении в работу включаются одни отделы мозга, а при переосмыслении и реструктурировании прочитанного — уже другие. И в последнем случае качество запоминания значительно выше. И опять пример.

В Университете Вашингтона был проведен эксперимент. В рамках исследования его участникам было предложено изучить тексты. Одна группа готовилась к тесту, а другая должна была подготовить обучающее занятие на основе прочитанного. Затем обеим группам был предложен тест, и «учителя» продемонстрировали более высокие результаты, сумев дать правильные ответы почти на все вопросы. Секрет такого успеха кроется в том, что они систематизировали материал, что позволило им лучше запоминать важные детали.

Правила чтения — читаем и запоминаем

Одной из самых популярных техник для легкого и быстрого усвоения текста считается метод SQ3R. С его помощью удается извлечь максимум из чтения. Методика просто и обычно применяется в процессе обучения и самообучения. Включает в себя пять этапов:

S — survey/обзор;

Q — question/вопрос;

R — read/читай;

R — recite/конспектируй;

R — review/повторяй.

Первым, кто предложил использовать такую технику, стал американский психолог Фрэнсис Робинсон. С ее помощью вы не просто читаете и заучиваете текст, вы его максимально подробно анализируете.

Первый этап — просматриваем

Перед чтением необходимо в первую очередь изучить структуру материала. Пробежаться по заголовкам, ознакомиться с вводной частью, просмотреть графические данные, заключение. Так вы поймете, о чем именно идет речь в статье, главе учебника или книге.

Второй этап — задаемся вопросами

Здесь нужно разобрать каждый заголовок в отдельности и подставить к нему подходящий вопрос. К примеру, нам нужно ознакомиться со статьей, в которой описан вклад Марра в философию. Чтобы определить основную идею статьи, мы задаем вопрос: «А каков вклад Марра в философию?». И так с каждым заголовком. Подобный подход позволит сосредоточиться на поиске ответов на поставленный перед началом чтения вопрос.

Третий и четвертый этап — читаем и конспектируем

Процесс чтения можно разделить на два блока:

беглое чтение;

внимательное чтение с заметками.

Для начала выберите небольшой кусок текста, например, главу. После этого еще раз повторите вопрос и прочтите фрагмент без записей. При первом прочтении обратите внимание, что память начинает работать только после погружения в процесс. Обычно требуется от пяти до десяти минут, чтобы читать стало комфортно.

Как только закончите читать, попробуйте пересказать ключевые положения текста. Если получилось, прочитайте материал во второй раз, но теперь дополнительно еще и законспектируйте его. Будет неплохо, если вместо бездумного записывания конспекта вы попробуете себя протестировать. Как пример, составляете вопросы, пронумеровываете их с учетом абзацев, а потом, когда найдете в тексте ответ, ставите возле того куска цифру, которая соответствует вопросу. Не возбраняется пользоваться собственными системами пометок и комментариев. Главное — они должны быть удобными для вас.

Пятый этап — повторяем

Делаем выводы, чтобы закрепить прочитанное. Помните, что вашей задачей является вовсе не заучивание самого текста, а выделение основных моментов и их запоминание. Поэтому еще раз отвечаем на поставленные вопросы и в идеале сразу же проводим мини-тест. Так вам удастся запомнить намного больше.

Запоминаем легко и надолго: четыре эффективных способа

Запоминание информации — основа многих когнитивных функций человека. Существует множество методов и техник, которые помогают легко и надолго запоминать нужную информацию. В этой статье рассмотрим четыре наиболее эффективных способа.

Повторяем интервалами

Интервальное повторение — это техника по удержанию информации в памяти, которая заключается в повторении учебного материала через определённые, постоянно возрастающие промежутки времени.

Допустим, вы хотите запомнить какой-то факт. Вы его заучиваете и тут же повторяете. Выдерживаете определенный интервал, например, два часа, после чего снова вспоминаете его. Следующие повторения будут уже через четыре, восемь, шестнадцать часов, дальше повторяем материал через день, двое суток, через неделю, месяц. Таким образом можно удерживать нужную информацию максимально долго, пока вы в ней нуждаетесь.

Заводим карточки

Индексные карточки, также известные как флеш-карточки — это метод запоминания информации, при котором с одной стороны карт записан вопрос или понятие, а с другой — ответ. Они помогают улучшить запоминание и повторение материала. Главное — записывать корректные и подробные вопросы.

Становимся учителями

Постоянная практика и анализ материала — именно то, что делает преподавателей и школьных учителей настолько осведомленными в содержании своих курсов. Они пользуются приобретенными знаниями на постоянной основе и часто обращаются к собственной памяти, чтобы делиться информацией. Поэтому ученики и студенты могут взять такой подход на вооружение, то есть заняться преподаванием. Благо обилие соцсетей позволяет сделать это.

Каждый школьник может сегодня открыть свою группу или завести канал, где будет проводить уроки и одновременно закреплять заученный материал. Плюс подготовка видеоконтента и текста развивает навыки не только запоминания, но и публичных выступлений.

Ведем дневники чтения

Дневник чтения — это своеобразная шпаргалка, которую ученик составляет сам. В дневнике содержится ключевая информация о прочитанных книгах, что помогает восстановить в памяти сюжет и главную идею произведения. Ведение дневника дисциплинирует читателя, стимулирует регулярное чтение, улучшает память и помогает анализировать прочитанное. Дневник станет идеальным инструментом для структурирования объемных текстов, особенно художественных произведений.

Подведем итоги

Чтобы эффективнее закрепить материал, повторяйте его в первые пятнадцать минут после прочтения. Возьмите в привычку составлять вопросы к каждому блоку текста и проходить мини-тесты на их основе. И не забывайте про интервальное повторение с постепенным увеличением промежутков между повторениями. Все эти способы проверили тысячи студентов и учеников и подтвердили их эффективность на практике.