Как научиться читать быстро и правильно: упражнения для скорочтения

Что такое скорочтение

Скорочтение — это комплексная методика, направленная на развитие навыков быстрого чтения и эффективного усвоения информации. В отличие от обычного линейного чтения, при котором глаза последовательно перемещаются слева направо по строкам, скорочтение предполагает охват больших фрагментов текста за один взгляд.

Основная идея быстрочтения заключается в том, чтобы научиться воспринимать слова и предложения целиком, не проговаривая их про себя. Это позволяет быстро и правильно читать, поскольку внутреннее проговаривание является одним из главных факторов, замедляющих процесс.

Сколько слов в минуту нужно читать в норме

Средняя скорость чтения взрослого человека, не практикующего специальные техники, составляет около 200-300 слов в минуту. Однако эта цифра может варьироваться в зависимости от индивидуальных способностей, уровня образования и сложности материала.

Согласно исследованиям, нормальным диапазоном для высокообразованных людей считается скорость чтения от 300 до 500 слов в минуту. К примеру, для студента, изучающего гуманитарные науки, оптимальной считается скорость около 400 слов/мин. При этом важно понимать, что даже при такой скорости уровень усвоения информации остается очень высоким — около 70-80%.

Однако с помощью специальных методик быстрого чтения можно достичь гораздо более впечатляющих результатов — до 1000-1500 слов в минуту и выше при сохранении высокого уровня понимания материала.

В каком возрасте начинать учить скорочтению

Скорочтение начинают развивать достаточно рано, уже в детском возрасте. Некоторые специалисты рекомендуют знакомить детей с основами техники в возрасте 6-7 лет, когда они уже научились быстро читать книгу. Однако интенсивное обучение и серьезная работа наиболее эффективна в возрасте 13-14 лет.

Тем не менее, взрослые также могут успешно учиться скорочтению, если будут регулярно практиковаться. Однако им может потребоваться больше времени и усилий для преодоления сформировавшихся привычек медленного линейного чтения.

Что мешает нам быстро читать

Существует несколько основных факторов, из-за которых многие люди читают медленно:

1. Проговаривание слов про себя (субвокализация). При обычном прочтении мы воспроизводим слова внутренним голосом, что замедляет процесс, поскольку скорость внутренней речи значительно ниже, чем скорость зрительного восприятия.

2. Регрессия (возвратные движения глаз). Глаза часто возвращаются к уже прочитанным словам и фразам, что приводит к повторному прочтению материала и потере времени.

3. Ограниченное поле зрения. Человеческий глаз способен охватить лишь небольшую часть текста за одну фиксацию взгляда. Обычно мы воспринимаем не более 1-2 слов за раз.

4. Плохая концентрация и отвлекаемость. Для эффективного чтения и глубокого понимания необходимо сосредоточенное внимание. А современный ритм жизни со множеством отвлекающих факторов затрудняет долгое сосредоточение.

5. Недостаточное развитие периферического зрения. Человек часто фокусируется только на центре поля зрения, упуская информацию на периферии.

Преодолевая эти условия, можно существенно повысить скорость чтения и качество восприятия прочитанного.

Методики скорочтения

Как научиться быстро и продуктивно читать? Существует множество различных методик, помогающих увеличить скорость чтения. При регулярном применении они способствуют развитию когнитивных способностей. Это позволяет не только повысить скорость, но и развить навыки обучения в целом. Вот некоторые из самых известных и эффективных.

Ритм Жинкина

Методика разработана советским психологом и лингвистом Николаем Ивановичем Жинкиным. Она основана на использовании ритмического чтения небольшими порциями текста по 2-3 слова.

Основная идея метода Жинкина заключается в том, чтобы подавить внутреннее проговаривание читаемого текста и учиться воспринимать информацию не отдельными словами, а более крупными блоками. Чтение по ритму заданного темпа не позволяет растягивать слова и способствует синхронизации работы глаз и мозга.

Обучение методу начинается с чтения коротких фраз в размеренном ритме, задаваемом метрономом или счетом. Постепенно отрезки текста увеличиваются, темп ускоряется. Так развивается умение схватывать взглядом все больше информации за один прием.

Чтение с указателем

Эта техника предполагает использование указателя (карандаша, линейки, указки или специального приспособления) для направления взгляда при чтении. Указатель помогает глазам не возвращаться к уже прочитанным фрагментам (устраняет регрессию), а также расширяет поле зрения.

При прочтении с указателем глаза следуют за его движением, позволяя охватывать взглядом большие отрезки текста. Указатель визуально выделяет следующее слово или фразу, не давая взгляду блуждать по странице.

Такая методика помогает синхронизировать движения глаз, избавиться от привычки читать по слогам и существенно увеличить скорость чтения при сохранении высокого уровня понимания.

Заметки на полях

Данный метод относится к способам повышения эффективности скорочтения путем выделения и фиксации ключевой информации. Его основа — делать короткие пометки, подчеркивания и выписки на полях книги, документа или конспекта.

Этот прием позволяет лучше концентрироваться на содержании, выделять самое главное, структурировать информацию. Благодаря заметкам легче ориентироваться в тексте при повторном обращении к нему.

Делая пометки на полях, читатель вынужден анализировать и осмысливать материал в процессе чтения, не позволяя взгляду механически скользить по строкам. Это существенно повышает степень усвоения информации.

Все методики направлены на преодоление «тормозящих» факторов, мешающих быстро и правильно читать — регрессии, субвокализации, узкого поля зрения. Их комплексное применение способствует постепенному и эффективному развитию навыков.

Упражнения для скорочтения

Для развития скорочтения используется множество специальных упражнений и тренировок. Рассмотрим некоторые популярные упражнения.

Клиновидные таблицы

Процесс чтения основан на создании визуальных образов в нашем сознании. Когда мы читаем фразу по словам, в нашем воображении возникают отдельные образы, соответствующие каждому слову. Например, при чтении фразы «Маша ела кашу» сначала мы представляем девочку, затем действие «ела», а потом визуализируем «кашу». Однако, когда мы видим несколько слов одновременно, наш мозг объединяет их в единую картинку. Таким образом, увидев сразу три слова «Маша ела кашу», мы сразу представляем целостный образ девочки, поедающей кашу. Это происходит мгновенно и ускоряет процесс.

Чтобы развить способность воспринимать несколько слов одновременно и тем самым повысить скорость, необходимо расширить поле зрения. Для этого можно использовать специальные тренировочные таблицы для скорочтения.

Одним из таких упражнений является «клиновидная таблица». Для его выполнения надо распечатать таблицу и сфокусироваться сначала на центральном столбце цифр. Затем медленно опускать взгляд вниз, проговаривая вслух числа из боковых столбцов. Цель упражнения — дойти до конца таблицы, одновременно воспринимая числа из центрального и боковых столбцов. Таким образом возможно увеличить поле зрения как по горизонтали, так и по вертикали. Регулярное выполнение подобных упражнений поможет расширить периферийное зрение и развить навыки скорочтения.

Таблицы Шульте

Таблицы Шульте представляют собой квадраты, заполненные числами от 1 до 25 в случайном порядке. Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее находить числа по порядку, не задерживая взгляд на отдельных цифрах. Это упражнение развивает периферическое зрение, концентрацию и скорость зрительного поиска.

Змейка

В этом упражнении используется текст, напечатанный не в обычном горизонтальном порядке, а змейкой — строки идут то справа налево, то слева направо. Основная идея в том, чтобы нарушить устоявшийся паттерн линейного сканирования и научить глаза более гибко перемещаться, охватывая большие участки текста за один взгляд. Это требует концентрации, но в итоге позволяет значительно увеличить скорость чтения.

Начинайте с обычного чтения отрывка. Затем поверните лист на 90 градусов и попробуйте прочесть текст, развернутый набок. После этого переверните книгу вверх ногами и снова прочтите. И лучше сначала берите короткие отрывки, а затем постепенно увеличивайте объем до целой страницы. Такие упражнения помогают отключить привычку двигать глаза строго по горизонтали и способствуют ускорению чтения за счет более свободного перемещения взгляда по странице.

Воображение в природе

Упражнение развивает навык визуализации и способность воспринимать большие объемы информации одномоментно. Суть в том, чтобы в течение короткого времени (5-10 секунд) взглянуть на сложную картинку природы, а затем по памяти описать как можно больше ее деталей.

Возьмите обычные объекты, такие как облако, дерево или лужа, и представьте, на что они могут быть похожи. Какие образы, формы или ассоциации приходят вам в голову при их виде?

На первый взгляд, это упражнение может показаться не связанным с чтением. Однако оно развивает важное для скорочтения умение — быстро переводить написанный текст в зрительные образы в вашем воображении. Чем лучше вы сможете мгновенно визуализировать описываемые объекты и ситуации, тем эффективнее станет ваше восприятие прочитанного.

Тексты для скорочтения

Для эффективной тренировки навыков скорочтения используются специально подготовленные тексты с различными модификациями и препятствиями, развивающие определенные способности.

Тексты с пропусками

В этих текстах часть слов пропущена, и читателю необходимо самостоятельно восстанавливать недостающие фрагменты по контексту. Это помогает быстро понимать общий смысл и не концентрироваться на деталях.

Перевернутый текст

Чтение текста, напечатанного вверх ногами или перевернутого на 180 градусов, задействует нетипичные для обычного чтения зрительные навыки. Это заставляет читателя сосредотачиваться и схватывать общий смысл целиком, не углубляясь в детали.

Смещенный текст

В таких текстах строки смещены относительно друг друга, нарушая привычный порядок расположения. Это вынуждает читателя концентрироваться и следить за смыслом, а не просто пробегать глазами по строкам в линейной последовательности.

Перекрытый текст

При этом виде модификации какие-то фрагменты текста частично перекрываются другими элементами (линиями или решётками). Читатель должен научиться воспринимать общий смысл, игнорируя препятствия и не задерживаясь на деталях.

Применение разнообразных видов модифицированных текстов позволяет тренировать различные навыки, необходимые для эффективного скорочтения: широкое зрительное внимание, концентрацию, зрительную память и понимание контекста.

Заключение

Скорочтение — это ценный инструмент, открывающий новые возможности для обучения, работы и личностного развития. Важно найти подходящие именно вам методы и упражнения, а также следить за тем, чтобы высокая скорость чтения не снижала уровень понимания материала. Скорочтение должно сочетаться с глубоким осмыслением и анализом прочитанного. Сделайте приведённые техники скорочтения своей привычкой, такой как домашняя рутина. Можно начать с тренировки хотя бы на 5 минут, но в дальнейшем лучше увеличить их продолжительность до 15-30 минут ежедневно. Это достаточные условия, чтобы увидеть существенный прогресс уже через 2-3 месяца регулярных занятий.