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Правила заполнения бланков ЕГЭ-2023

Екатерина Магомедова

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Помимо сложных заданий, волнительного состояния на выпускников еще дополнительным грузом ложится ответственность за правильное заполнение бланков. Это является важным пунктом сдачи государственного экзамена, ведь если бумаги будут заполнены ошибочно, то, соответственно, и ответ не будет засчитан.
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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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