Онлайн-школа «Дом Знаний» на форуме «Каспий»: Тагирбек Асланов представил инновации в обучающей платформе.
Онлайн-школа «Дом Знаний» приняла участие в одном из значимых событий в it-сфере — форуме «Каспий». Программист Тагирбек Асланов, рассказал о том, что делает школа прямо сейчас для того, чтобы обучение было эффективным и интересным, а также презентовал уникальные технологические решения, которые уже меняют подход к обучению.
Что нового на платформе «Дом Знаний»?
В ходе форума были представлены ключевые обновления платформы, реализованные к началу нового учебного года. Среди них:
ИИ-система прогнозирования успеваемости
Одним из главных моментов презентации Тагирбека Асланова стала собственная разработка в сфере искусственного интеллекта — система прогнозирования и влияния на предметные результаты обучения.
«Мы хотим не просто обучать, а предугадывать и направлять успехи ученика. Система анализирует 360 параметров — от знаний и активности до психологического состояния и взаимодействия в коллективе. Это даёт точность прогноза итоговой оценки до 96%. И главное — прогноз можно скорректировать. Программа предложит пошаговый план, какие параметры улучшить, чтобы достичь желаемого результата».
Система уже внедрена на платформе, и ученики активно пользуются ею. Она получила признание Российской академии образования и заняла призовое место на Всероссийском фестивале молодежи.
Актуализация учебной программы
В течение прошлого учебного года команда школы активно собирала и анализировала обратную связь от учеников и родителей. Результатом стала обновлённая учебная программа, сочетающая:
Новые интеллектуальные системы обучения
Среди значимых технологических внедрений нового учебного года — две инновационные системы:
«Граф знаний»
Позволяет ученикам с 1 по 11 класс самостоятельно определить, какие темы не были усвоены полностью и мешают дальнейшему обучению. Преподавателям система помогает выстраивать логичные и последовательные учебные планы.
«Виртуальный учитель»
Интеллектуальный помощник, способный:
Рейтинг и система поощрений
С целью развития мотивации и вовлечённости учеников, школа внедрила рейтинговую систему. Она оценивает прогресс за месяц и год на основе объективных критериев и помогает:
Форум «Каспий» стал ценной площадкой для презентации достижений онлайн-школы «Дом Знаний». Мы получили много положительных отзывов, услышали предложения и вдохновились на дальнейшее развитие.
Онлайн-школа «Дом Знаний» продолжает внедрять передовые технологии, чтобы обеспечить детям качественное, доступное и увлекательное образование в цифровую эпоху.
