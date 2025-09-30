Онлайн-школа «Дом Знаний» на форуме «Каспий»: Тагирбек Асланов представил инновации в обучающей платформе.

Онлайн-школа «Дом Знаний» приняла участие в одном из значимых событий в it-сфере — форуме «Каспий». Программист Тагирбек Асланов, рассказал о том, что делает школа прямо сейчас для того, чтобы обучение было эффективным и интересным, а также презентовал уникальные технологические решения, которые уже меняют подход к обучению.

Что нового на платформе «Дом Знаний»?

В ходе форума были представлены ключевые обновления платформы, реализованные к началу нового учебного года. Среди них:

Информативные дашборды для отслеживания успеваемости;

Удобный календарь для планирования учебного процесса;

Обновлённая система контроля прогресса и достижений;

Новостная лента и промо-блоки с актуальной информацией;

Раздел «Мои обращения» для связи с персоналом школы;

Функция «Проверка соединения» — контроль качества интернета перед уроками;

PDF-отчёты успеваемости в разделе «Дневник»;

Обновлённая «Проверка знаний» — самостоятельный контроль усвоения материала.

ИИ-система прогнозирования успеваемости

Одним из главных моментов презентации Тагирбека Асланова стала собственная разработка в сфере искусственного интеллекта — система прогнозирования и влияния на предметные результаты обучения.

«Мы хотим не просто обучать, а предугадывать и направлять успехи ученика. Система анализирует 360 параметров — от знаний и активности до психологического состояния и взаимодействия в коллективе. Это даёт точность прогноза итоговой оценки до 96%. И главное — прогноз можно скорректировать. Программа предложит пошаговый план, какие параметры улучшить, чтобы достичь желаемого результата».

Система уже внедрена на платформе, и ученики активно пользуются ею. Она получила признание Российской академии образования и заняла призовое место на Всероссийском фестивале молодежи.

Актуализация учебной программы

В течение прошлого учебного года команда школы активно собирала и анализировала обратную связь от учеников и родителей. Результатом стала обновлённая учебная программа, сочетающая:

практичность и прикладной подход,

современность содержания,

высокую вовлечённость,

ориентированность на результат.

Новые интеллектуальные системы обучения

Среди значимых технологических внедрений нового учебного года — две инновационные системы:

«Граф знаний»

Позволяет ученикам с 1 по 11 класс самостоятельно определить, какие темы не были усвоены полностью и мешают дальнейшему обучению. Преподавателям система помогает выстраивать логичные и последовательные учебные планы.

«Виртуальный учитель»

Интеллектуальный помощник, способный:

автоматически отвечать на вопросы учеников;

проверять письменные и устные задания;

отслеживать понимание тем, поведение и посещаемость;

давать обратную связь по ходу выполнения заданий.

Рейтинг и система поощрений

С целью развития мотивации и вовлечённости учеников, школа внедрила рейтинговую систему. Она оценивает прогресс за месяц и год на основе объективных критериев и помогает:

выделить лучших учеников и наградить их;

повысить стремление к знаниям и саморазвитию;

улучшить навыки самооценки;

своевременно оказать поддержку тем, кому она необходима.

Форум «Каспий» стал ценной площадкой для презентации достижений онлайн-школы «Дом Знаний». Мы получили много положительных отзывов, услышали предложения и вдохновились на дальнейшее развитие.

Онлайн-школа «Дом Знаний» продолжает внедрять передовые технологии, чтобы обеспечить детям качественное, доступное и увлекательное образование в цифровую эпоху.