Онлайн-школа «Дом Знаний» на форуме «Каспий»: Тагирбек Асланов представил инновации в обучающей платформе.

Онлайн-школа «Дом Знаний» приняла участие в одном из значимых событий в it-сфере — форуме «Каспий». Программист Тагирбек Асланов, рассказал о том, что делает школа прямо сейчас для того, чтобы обучение было эффективным и интересным, а также презентовал уникальные технологические решения, которые уже меняют подход к обучению.

Что нового на платформе «Дом Знаний»?

В ходе форума были представлены ключевые обновления платформы, реализованные к началу нового учебного года. Среди них:

  • Информативные дашборды для отслеживания успеваемости;
  • Удобный календарь для планирования учебного процесса;
  • Обновлённая система контроля прогресса и достижений;
  • Новостная лента и промо-блоки с актуальной информацией;
  • Раздел «Мои обращения» для связи с персоналом школы;
  • Функция «Проверка соединения» — контроль качества интернета перед уроками;
  • PDF-отчёты успеваемости в разделе «Дневник»;
  • Обновлённая «Проверка знаний» — самостоятельный контроль усвоения материала.

    • ИИ-система прогнозирования успеваемости

    Одним из главных моментов презентации Тагирбека Асланова стала собственная разработка в сфере искусственного интеллекта — система прогнозирования и влияния на предметные результаты обучения.

    «Мы хотим не просто обучать, а предугадывать и направлять успехи ученика. Система анализирует 360 параметров — от знаний и активности до психологического состояния и взаимодействия в коллективе. Это даёт точность прогноза итоговой оценки до 96%. И главное — прогноз можно скорректировать. Программа предложит пошаговый план, какие параметры улучшить, чтобы достичь желаемого результата».

    Система уже внедрена на платформе, и ученики активно пользуются ею. Она получила признание Российской академии образования и заняла призовое место на Всероссийском фестивале молодежи.

    Актуализация учебной программы

    В течение прошлого учебного года команда школы активно собирала и анализировала обратную связь от учеников и родителей. Результатом стала обновлённая учебная программа, сочетающая:

    • практичность и прикладной подход,
    • современность содержания,
    • высокую вовлечённость,
    • ориентированность на результат.

      • Новые интеллектуальные системы обучения

      Среди значимых технологических внедрений нового учебного года — две инновационные системы:

      «Граф знаний»

      Позволяет ученикам с 1 по 11 класс самостоятельно определить, какие темы не были усвоены полностью и мешают дальнейшему обучению. Преподавателям система помогает выстраивать логичные и последовательные учебные планы.

      «Виртуальный учитель»

      Интеллектуальный помощник, способный:

      • автоматически отвечать на вопросы учеников;
      • проверять письменные и устные задания;
      • отслеживать понимание тем, поведение и посещаемость;
      • давать обратную связь по ходу выполнения заданий.

        • Рейтинг и система поощрений

        С целью развития мотивации и вовлечённости учеников, школа внедрила рейтинговую систему. Она оценивает прогресс за месяц и год на основе объективных критериев и помогает:

        • выделить лучших учеников и наградить их;
        • повысить стремление к знаниям и саморазвитию;
        • улучшить навыки самооценки;
        • своевременно оказать поддержку тем, кому она необходима.

          • Форум «Каспий» стал ценной площадкой для презентации достижений онлайн-школы «Дом Знаний». Мы получили много положительных отзывов, услышали предложения и вдохновились на дальнейшее развитие.

          Онлайн-школа «Дом Знаний» продолжает внедрять передовые технологии, чтобы обеспечить детям качественное, доступное и увлекательное образование в цифровую эпоху.

          🔗 Узнайте больше и присоединяйтесь к онлайн-обучению: https://domznaniy.school/

          Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

