Готовые домашние задания для школьников 1 класса - польза или вред? Отвечает психолог "Дома Знаний" Сергей Алексашев

Первый класс — это не только радостное событие, но и серьезное испытание для детей и родителей. Появляются первые домашние задания, а вместе с ними — вопросы и сомнения. Многие мамы и папы, желая помочь ребенку или сэкономить время, обращаются к готовым домашним заданиям (ГДЗ). Но так ли безопасны эти «помощники» для первоклассника? Давайте разберемся вместе с экспертом — психологом онлайн-школы «Дом Знаний» Сергеем Алексашевым.

Что такое ГДЗ для первоклассника: помощь или «медвежья услуга»?

Готовые домашние задания (ГДЗ) — это сборники с выполненными упражнениями из школьных учебников. Для родителей перегруженного ученика старших классов они могут быть оправданы, но в случае с первоклассником ситуация иная.

Сергей Алексашев, психолог: «В 1 классе закладывается не столько багаж знаний, сколько фундамент отношения к учебе. Главная задача этого периода — научиться учиться: понимать инструкции, справляться с трудностями, получать удовольствие от самостоятельно найденного решения. ГДЗ лишает ребенка этого фундамента. Это как дать костыли тому, кто только учится ходить — мышцы не укрепятся».

Почему ГДЗ для 1 класса — это чаще вред? Мнение психолога

Сергей Алексашев выделяет несколько ключевых рисков использования готовых домашних заданий в первом классе:

Формирование зависимости и пассивной позиции. Ребенок привыкает к легкому пути и перестает пытаться решить задачу самостоятельно. Исчезает главный учебный навык — умение думать.

Подрыв уверенности в себе. Если родитель постоянно использует ГДЗ для «проверки» и указывает на ошибки, у ребенка закрепляется мысль: «Я сам не могу, я делаю плохо».

Учитель теряет обратную связь. Домашняя работа — это инструмент, который показывает педагогу, усвоил ли ребенок тему. Идеально выполненное с помощью ГДЗ задание маскирует проблему, которая будет накапливаться, как снежный ком.

Искажение мотивации. Вместо радости познания и удовлетворения от результата формируется мотивация «сделать побыстрее и пойти гулять».

А есть ли польза? Возможности для разумного использования

Несмотря на риски, в руках вдумчивого родителя ГДЗ может стать инструментом, а не шпаргалкой.

Сергей Алексашев комментирует: «Единственная здоровая модель использования ГДЗ для первоклассника — это модель для родителя. Если вы не помните, как решать задачу определенным способом, или не понимаете логики упражнения, вы можете посмотреть в решебник, чтобы самому разобраться и грамотно объяснить материал ребенку. Но ни в коем случае не просто переписать ответ».

Альтернатива ГДЗ: как помочь первокласснику полюбить учебу

Вместо того чтобы искать готовые ответы, гораздо продуктивнее создать среду, в которой ребенок научится справляться с заданиями самостоятельно и с интересом.

Советы психолога Сергея Алексашева:

Сформируйте ритуал. Выделите постоянное время и место для уроков. Это помогает мозгу настроиться на рабочий лад.

Не делайте за ребенка. Ваша задача — направлять, а не решать. Задавайте наводящие вопросы: «Как ты думаешь, с чего стоит начать?», «Что нам говорит условие задачи?».

Разрешайте ошибаться. Объясните, что ошибка — это не провал, а ступенька к пониманию. Анализируйте их вместе без упреков.

Дозируйте нагрузку. После школы первокласснику нужен отдых. Не заставляйте садиться за уроки сразу после возвращения из школы.

Хвалите за усилия, а не за результат. «Я вижу, как ты старался!» — такая фраза ценится ребенком больше, чем «Молодец, пять получил».

Психолог подытоживает:

Психолог подытоживает: «ГДЗ — это симптом, а не болезнь. Симптом того, что система обучения не справляется. В «Доме Знаний» мы выстраиваем процесс так, чтобы у ребенка просто не возникало потребности искать готовые ответы. Ему становится интересно добывать их самому. И в этом — главный секрет качественного образования».