Готовые домашние задания для школьников 1 класса - польза или вред? Отвечает психолог "Дома Знаний" Сергей Алексашев
Первый класс — это не только радостное событие, но и серьезное испытание для детей и родителей. Появляются первые домашние задания, а вместе с ними — вопросы и сомнения. Многие мамы и папы, желая помочь ребенку или сэкономить время, обращаются к готовым домашним заданиям (ГДЗ). Но так ли безопасны эти «помощники» для первоклассника? Давайте разберемся вместе с экспертом — психологом онлайн-школы «Дом Знаний» Сергеем Алексашевым.
Что такое ГДЗ для первоклассника: помощь или «медвежья услуга»?
Готовые домашние задания (ГДЗ) — это сборники с выполненными упражнениями из школьных учебников. Для родителей перегруженного ученика старших классов они могут быть оправданы, но в случае с первоклассником ситуация иная.
Сергей Алексашев, психолог:
«В 1 классе закладывается не столько багаж знаний, сколько фундамент отношения к учебе. Главная задача этого периода — научиться учиться: понимать инструкции, справляться с трудностями, получать удовольствие от самостоятельно найденного решения. ГДЗ лишает ребенка этого фундамента. Это как дать костыли тому, кто только учится ходить — мышцы не укрепятся».
Почему ГДЗ для 1 класса — это чаще вред? Мнение психолога
Сергей Алексашев выделяет несколько ключевых рисков использования готовых домашних заданий в первом классе:
А есть ли польза? Возможности для разумного использования
Несмотря на риски, в руках вдумчивого родителя ГДЗ может стать инструментом, а не шпаргалкой.
Сергей Алексашев комментирует:
«Единственная здоровая модель использования ГДЗ для первоклассника — это модель для родителя. Если вы не помните, как решать задачу определенным способом, или не понимаете логики упражнения, вы можете посмотреть в решебник, чтобы самому разобраться и грамотно объяснить материал ребенку. Но ни в коем случае не просто переписать ответ».
Альтернатива ГДЗ: как помочь первокласснику полюбить учебу
Вместо того чтобы искать готовые ответы, гораздо продуктивнее создать среду, в которой ребенок научится справляться с заданиями самостоятельно и с интересом.
Советы психолога Сергея Алексашева:
Онлайн-школа «Дом Знаний»: учимся с интересом и без шпаргалок
Проблема ГДЗ часто возникает там, где у ребенка гаснет естественный интерес к учебе. Он не понимает тему, скучает на уроках и в итоге ищет способы избежать неудачи.
Онлайн-школа «Дом Знаний» подходит к обучению принципиально иначе. Мы создаем среду, в которой детям по-настоящему хочется учиться:
Психолог подытоживает: «ГДЗ — это симптом, а не болезнь. Симптом того, что система обучения не справляется. В «Доме Знаний» мы выстраиваем процесс так, чтобы у ребенка просто не возникало потребности искать готовые ответы. Ему становится интересно добывать их самому. И в этом — главный секрет качественного образования».
Сделайте выбор в пользу долгосрочного успеха и гармоничного развития вашего ребенка вместе с онлайн-школой «Дом Знаний».
