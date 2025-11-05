График каникул в 2025/2026 учебном году

Каждый родитель хочет заранее знать, когда у ребёнка будут школьные каникулы, чтобы правильно спланировать отдых, поездки и учебный процесс. В статье расскажем, какие даты каникул в школах России на 2025/2026 учебный год, и что важно учесть при планировании. Также поделимся, как в онлайн-школе «Дом Знаний» организованы учебные периоды и перерывы на отдых.

Точные даты каникул 2025/2026 по рекомендациям Минпросвещения

График школьных каникул в России устанавливается школами самостоятельно в рамках рекомендаций Министерства просвещения РФ. Поэтому даты могут немного отличаться в зависимости от региона и самого учебного заведения.

Самый распространённый график каникул в школах России выглядит так:

Осенние каникулы 2025

📅 с 27 октября по 2 ноября 2025 года (7 дней) + 3 дня ко Дню единства России

Зимние каникулы 2025–2026

📅 с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (14 дней)

Весенние каникулы 2026

📅 с 23 марта по 29 марта 2026 года (7 дней)

Летние каникулы 2026

📅 с 1 июня по 31 августа 2026 года (92 дня для 1–8 и 10 классов)

📅 9 и 11 классы завершают учебный год позднее из-за экзаменов

Важно: для первоклассников обычно предусмотрены дополнительные каникулы в феврале на 4–5 дней.

Как устроены каникулы в онлайн-школе «Дом Знаний»?

В нашей онлайн-школе график каникул в целом совпадает с общероссийским. Но главный плюс дистанционного обучения — гибкость. Если семье удобнее брать перерывы в другие даты — мы идём навстречу.

Что дают каникулы в «Доме Знаний»?

Полностью свободное время без домашних заданий и онлайн-уроков

Возможность пересмотреть пропущенные уроки в записи

Дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (по желанию)

Доступ к учебным материалам остаётся открытым круглогодично

Почему онлайн-школа — это комфорт и свобода?

«Дом Знаний» — это современная онлайн-школа с аккредитацией и аттестатом. Мы предлагаем:

Дистанционное обучение 1–11 классов с живыми уроками;

Гибкий график — можно учиться утром, днём или вечером;

Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с опытными преподавателями;

Безопасное и дружелюбное онлайн-сообщество — без буллинга и стресса;

Полный государственный аттестат после 9 и 11 классов.

В «Доме Знаний» мы помогаем детям учиться с интересом, без перегрузок и давления. Удобный формат, дружелюбная атмосфера и интерактивные уроки делают обучение мотивирующим и результативным.

👉 Попробуйте бесплатную пробную неделю обучения — убедитесь, как удобно и увлекательно учиться онлайн.

Учебный год с удовольствием — это реально!

Зная даты школьных каникул, вы можете заранее планировать путешествия, кружки или отдых дома. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок учился в спокойной атмосфере, без стресса и с интересом, — выбирайте современный формат образования.