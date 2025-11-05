Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Об образовании

График каникул в 2025/2026 учебном году

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
eye13
preview_image

График каникул в 2025/2026 учебном году

Каждый родитель хочет заранее знать, когда у ребёнка будут школьные каникулы, чтобы правильно спланировать отдых, поездки и учебный процесс. В статье расскажем, какие даты каникул в школах России на 2025/2026 учебный год, и что важно учесть при планировании. Также поделимся, как в онлайн-школе «Дом Знаний» организованы учебные периоды и перерывы на отдых.

Точные даты каникул 2025/2026 по рекомендациям Минпросвещения

График школьных каникул в России устанавливается школами самостоятельно в рамках рекомендаций Министерства просвещения РФ. Поэтому даты могут немного отличаться в зависимости от региона и самого учебного заведения.

Самый распространённый график каникул в школах России выглядит так:

Осенние каникулы 2025

  • 📅 с 27 октября по 2 ноября 2025 года (7 дней) + 3 дня ко Дню единства России

    • Зимние каникулы 2025–2026

    • 📅 с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (14 дней)

      • Весенние каникулы 2026

      • 📅 с 23 марта по 29 марта 2026 года (7 дней)

        • Летние каникулы 2026

        • 📅 с 1 июня по 31 августа 2026 года (92 дня для 1–8 и 10 классов)
        • 📅 9 и 11 классы завершают учебный год позднее из-за экзаменов

          • Важно: для первоклассников обычно предусмотрены дополнительные каникулы в феврале на 4–5 дней.

          Как устроены каникулы в онлайн-школе «Дом Знаний»?

          В нашей онлайн-школе график каникул в целом совпадает с общероссийским. Но главный плюс дистанционного обучения — гибкость. Если семье удобнее брать перерывы в другие даты — мы идём навстречу.

          Что дают каникулы в «Доме Знаний»?

          • Полностью свободное время без домашних заданий и онлайн-уроков
          • Возможность пересмотреть пропущенные уроки в записи
          • Дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (по желанию)
          • Доступ к учебным материалам остаётся открытым круглогодично

            • Почему онлайн-школа — это комфорт и свобода?

            «Дом Знаний» — это современная онлайн-школа с аккредитацией и аттестатом. Мы предлагаем:

            • Дистанционное обучение 1–11 классов с живыми уроками;
            • Гибкий график — можно учиться утром, днём или вечером;
            • Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с опытными преподавателями;
            • Безопасное и дружелюбное онлайн-сообщество — без буллинга и стресса;
            • Полный государственный аттестат после 9 и 11 классов.

              • В «Доме Знаний» мы помогаем детям учиться с интересом, без перегрузок и давления. Удобный формат, дружелюбная атмосфера и интерактивные уроки делают обучение мотивирующим и результативным.

              👉 Попробуйте бесплатную пробную неделю обучения — убедитесь, как удобно и увлекательно учиться онлайн.

              Учебный год с удовольствием — это реально!

              Зная даты школьных каникул, вы можете заранее планировать путешествия, кружки или отдых дома. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок учился в спокойной атмосфере, без стресса и с интересом, — выбирайте современный формат образования.

              Онлайн-школа «Дом Знаний» объединяет качественное обучение, свободу выбора и поддержку каждого ученика. Каникулы здесь — не просто перерыв, а часть продуманного, комфортного образовательного процесса.

              ← Все посты
              author_avatar
              Екатерина Магомедова

              Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

              Перейти в профиль автора

              Начните учиться бесплатно!

              Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.

              Живые уроки с учителями в формате онлайн

              Доступ к учебным материалам до конца учебного года*

              Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения

              Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас

              *Уточняйте у менеджера

              Right Icon
              check
              Я даю согласие на получение рекламных материалов
              Нажимая кнопку «Начать учиться!», вы принимаете пользовательское соглашение и согласие на обработку персональных данных.
              Написать нам:
              WhatsApp
              Telegram