График каникул в 2025/2026 учебном году
Каждый родитель хочет заранее знать, когда у ребёнка будут школьные каникулы, чтобы правильно спланировать отдых, поездки и учебный процесс. В статье расскажем, какие даты каникул в школах России на 2025/2026 учебный год, и что важно учесть при планировании. Также поделимся, как в онлайн-школе «Дом Знаний» организованы учебные периоды и перерывы на отдых.
Точные даты каникул 2025/2026 по рекомендациям Минпросвещения
График школьных каникул в России устанавливается школами самостоятельно в рамках рекомендаций Министерства просвещения РФ. Поэтому даты могут немного отличаться в зависимости от региона и самого учебного заведения.
Самый распространённый график каникул в школах России выглядит так:
Осенние каникулы 2025
Зимние каникулы 2025–2026
Весенние каникулы 2026
Летние каникулы 2026
Важно: для первоклассников обычно предусмотрены дополнительные каникулы в феврале на 4–5 дней.
Как устроены каникулы в онлайн-школе «Дом Знаний»?
В нашей онлайн-школе график каникул в целом совпадает с общероссийским. Но главный плюс дистанционного обучения — гибкость. Если семье удобнее брать перерывы в другие даты — мы идём навстречу.
Что дают каникулы в «Доме Знаний»?
Почему онлайн-школа — это комфорт и свобода?
«Дом Знаний» — это современная онлайн-школа с аккредитацией и аттестатом. Мы предлагаем:
В «Доме Знаний» мы помогаем детям учиться с интересом, без перегрузок и давления. Удобный формат, дружелюбная атмосфера и интерактивные уроки делают обучение мотивирующим и результативным.
👉 Попробуйте бесплатную пробную неделю обучения — убедитесь, как удобно и увлекательно учиться онлайн.
Учебный год с удовольствием — это реально!
Зная даты школьных каникул, вы можете заранее планировать путешествия, кружки или отдых дома. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок учился в спокойной атмосфере, без стресса и с интересом, — выбирайте современный формат образования.
Онлайн-школа «Дом Знаний» объединяет качественное обучение, свободу выбора и поддержку каждого ученика. Каникулы здесь — не просто перерыв, а часть продуманного, комфортного образовательного процесса.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается